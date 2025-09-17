Lanzamientos de Apple

Este mes de septiembre, la empresa Apple lanzará las nuevas versiones de sus productos estrella y, al igual que otras ocasiones, realizó un evento publicitario bien elaborado y con alcance internacional. Desde luego, como es y ha sido desde Steve Jobs, al centro está el diseño y la innovación en los dispositivos, con el objetivo de cautivar al consumidor. El CEO Tim Cook, junto con su equipo principal, fue el encargado de mostrar, en su plataforma Apple TV, las características principales de las nuevas versiones.

Debo mencionar que soy usuario del celular iPhone desde la versión 2, y como seguidor y usuario considero que el CEO actual no inspira mucho y no tiene el carisma de Jobs, aun así, el equipo y el sistema operativo son y han sido una innovación pura a lo largo de los años. Desde luego, es mi opinión.

¿Cuáles son los desafíos o problemas externos que enfrenta Apple?

El primero y el que más duele, siempre es el relativo al valor. Las acciones de Apple cayeron alrededor de 1.5 por ciento después del evento, es decir, no tuvo el efecto esperado, para así ir acumulando una baja de casi 4 por ciento en este 2025. Por otro lado, Donald Trump, desde mayo, ha venido amenazando a Apple con aplicar un arancel del 25 por ciento si no fabrica sus iPhone en los Estados Unidos, y lo más grave, anunció el mes pasado un arancel del 100 por ciento a componentes de alta tecnología, como son chips y semiconductores.

¿Cuáles son los desafíos o problemas internos que enfrenta Apple?

Sin lugar a dudas, el atraso o rezago de Apple en su incursión en la Inteligencia Artificial (IA). Siri, su asistente virtual, es una verdadera broma frente a la competencia. Así, durante el evento de presentación de la actualización de sus dispositivos, Apple mostró principalmente cambios en hardware, con lo que Siri continúa con deficiencias en inteligencia artificial nativa, si no es que es un lastre.

Las novedades 2025

Una de las más importantes es que los precios se mantuvieron en sus productos, pese a la guerra comercial de Donald Trump y la imposición de aranceles. Respecto a sus productos, la nueva versión de AirPods Pro 3, que son sus audífonos inalámbricos, ofrece cancelación de ruido, traducción de idiomas en tiempo real, mide la frecuencia cardíaca del usuario y ofrece audio espacial mejorado, y ahora tiene variedad de puntas para los oídos. En el mismo tenor, los modelos actualizados de Apple Watch, sus relojes inteligentes, contarán con un vidrio más resistente y a prueba de rayones, conectividad 5G y 24 horas de duración de batería con una sola carga; además, incorpora un chip más potente, lo que permite que la pantalla esté siempre encendida, e incluye funciones como monitor y alertas de presión arterial alta y detección de temperatura. ¡Buena apuesta a la salud!

Aunado a lo anterior, la nueva familia de iPhone se compone de 4 dispositivos, según las necesidades del cliente, entre los que destacan el iPhone 17 Pro Max, con una pantalla más grande y opción de almacenamiento de 2 terabytes, y el 'nuevo' delgado iPhone Air con una cámara trasera y una frontal, para lograr su diseño delgado y liviano. Este modelo llegó tarde, respecto a su competencia Galaxy S25 Edge de Samsung, que se presentó en el mes de mayo. Con todo y problemas externos e internos, con el legado de Steve Jobs se sigue innovando. El próximo 19 de septiembre estarán disponibles los equipos, por si usted, estimado usuario, desea adquirir la nueva línea de Apple.

MA. José Antonio Paredes Cortes

www.telesalud.lat

X: @JAParedesCortes