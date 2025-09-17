Y su soberbia se los comió

Y el drama aumenta a nivel mundial. Por un lado, los 'líderes' europeos están aferrados a que Rusia los va a atacar y que 'tienen que defenderse', cuando son ellos mismos quienes azuzaron a Rusia para que atacase e invadiese a Ucrania. Y de igual manera han estado con el cuento de que 'ahí viene el lobo'... digo, Rusia, buscando infundir miedo a sus respectivos pueblos, para tener la aprobación de la gente de eliminar gastos gubernamentales en educación, pensiones, apoyo social, etc. Es decir, que la gente acepte recortes en su contra para financiarse y armarse por una supuesta defensa de un enemigo que por todos lados ha tratado de mantener paz con Europa.

El cuento del posible ataque, el pueblo europeo no se lo tragó, y cada vez más y más personas se manifiestan en contra de la locura de sus respectivos gobernantes, que parecen vivir en una realidad alterna donde la gente sí les cree sus pretextos idiotas. Lo único que están demostrando es que creen que el pueblo es estúpido y que se tragará cualquier mentira que ellos cuenten.

En Francia, el 85 por ciento de los votantes desaprueba el gobierno de Macron, convirtiéndose en el mandatario menos popular en la historia de ese país. Mientras en Inglaterra, empieza a suceder algo similar a las protestas francesas, y la presión se empieza a sentir en la corona y el parlamento inglés. Fueron alrededor de 150 mil ingleses los que salieron a protestar contra el genocidio en Gaza y el apoyo que se brinda a Israel, así como el repudio de los ingleses hacia sus gobernantes, que ahora están usando el gasto público para la adquisición de ataúdes y la construcción de morgues de gran capacidad, ya que unos oficiales se refieren al surgimiento de una nueva 'plandemia' mortal, y otros a la posible guerra contra Rusia.

En las Américas, Donald Trump no canta mal las rancheras y, al igual que Europa con Rusia, anda picándole la cresta a Nicolás Maduro, para que cometa una equivocación y ataquen los venezolanos, de tal manera que los gringos puedan decir que 'solo se están defendiendo', igual como lo dicen sus jefes de Israel, que también 'se defienden' de los bebés, niños, mujeres y viejitos palestinos desarmados. Los mismos que, a su vez y por sus pistolas, atacan en Qatar, país aliado de Estados Unidos, a los representantes de Palestina que negociarían la paz con representantes israelíes... O sea, no quieren paz. Y el gobierno qatarí corta contratos para comprar aviones Boeing por 150 mil millones de dólares, lo que en teoría podría borrar 250 mil empleos en Estados Unidos.

El ambiente en las antiguas potencias económicas y militares mundiales es de pánico desbocado; es por eso que andan buscando el caos por todos los medios y todos los pretextos, al grado que hasta la dignidad y la vergüenza perdieron. Todas las potencias, la gringa y las europeas, están en crisis política, económica y social interna, por la pérdida de los territorios de donde robaban y extraían materias primas con las que podían competir y controlar los mercados mundiales. Pero al desangrarse con Ucrania, no estuvieron ya en la posibilidad de mantener el control de regiones en África, como Burkina Faso, de donde Francia extraía uranio a precio ridículamente inferior al del mercado mundial, además de hacerse de combustible muy barato para sus plantas nucleares. Fueron expulsados y no pudieron oponerse al nuevo gobierno de este país africano, lo cual, junto con mandar al demonio el gas ruso (baratísimo) y cambiar al gas gringo (carísimo), los metió en un problema económico del cual, si continúan insistiendo en sus políticas agresivas y aberrantes, tanto en el panorama mundial como hacia el interior con sus pueblos, no va a poder salir adelante y terminarán por derrumbarse.

Esos países han sido gobernados por niños ricos caprichosos, acostumbrados a salirse siempre con la suya sí o sí... Y no pueden, al parecer, entender en su infinita soberbia que los tiempos cambiaron y que los países y personas a los que gobernaban evolucionaron, pero ellos no. Su soberbia se los comió.

