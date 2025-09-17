Viva México… Ca…nijos

Pues millones de mexicanos celebramos un año más de independencia como nación y disfrutamos de la fiesta mexicana (en especial de las cenas con amigos y familia). Pero donde tendríamos que sentarnos a analizar es en el tema de la verdadera independencia y cómo la vivimos en lo político, en lo social y en lo económico.

En medio de una severa crisis de inseguridad a nivel nacional, ¿realmente tenemos independencia como sociedad o vivimos con la zozobra del crimen organizado que en cualquier momento y en cualquier lugar puede pasar a convertirnos en una víctima colateral con el consabido discurso oficial de que "estaba en el lugar y hora equivocado"?

La independencia de México es un asunto de alta relevancia, porque debe abrirnos los ojos a esa realidad que vivimos y que en muchos países quisieran tener las mismas condiciones, aunque, obvio, también muchos mexicanos quisieran estar como en otros países en mejores condiciones.

Ahh, por cierto, en la lucha de independencia no existió una mujer de nombre 'Josefa Ortiz de Pinedo', como lo vitorearon algunos alcaldes mexicanos, que quizá quisieron mencionar a la Corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez.

En cuanto a las fechas del calendario político, el pasado sábado fue el Cuarto Informe del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en un reporte en el que deben estar todos los datos de inversiones, acciones de gobierno y metas cumplidas.

Alcaldes, a rendir cuentas

Y, pues, también son tiempos en los que los alcaldes deben rendir cuentas y presentar sus respectivos informes ante sus cabildos y ante los ciudadanos.

Para más de cuatro presidentes municipales, es un momento oportuno para atraer reflectores, mostrar lo más eficiente de sus gestiones y sumar puntos, porque viene en unos meses la definición de aspirantes a los siguientes cargos de elección popular, y hay ya varios interesados en ocupar la silla que dejará vacante en el 2027 Alfonso Durazo, o quienes busquen otra posición en la farándula legislativa, ¿por qué no?

En esa lista, obvio que aparecen el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, por el lado de Morena, y el de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, por el lado de la posible alianza PAN-PRI. Hasta el momento son dos los que traen bien definidos sus planes a futuro, sabiendo que hay mucho camino complicado que recorrer para llegar, primero, a la selección de candidato en cada partido y luego a la prueba de fuego, de convencer a miles de ciudadanos que son la mejor opción.

Sorprende lluvia en el grito

Y retomando la muy icónica cabeza de nota informativa, definitivamente que sí aplica eso de que 'sorprende lluvia a hermosillenses’' porque en plena ceremonia del Grito de Independencia recibieron una intensa precipitación pluvial que a más de cuatro, literalmente, les mojó la pólvora, y el festejo quedó empapado.

Revisando datos históricos, no hallé una evidencia de que en, por lo menos, los 40 años recientes se haya registrado una lluvia durante esa importante ceremonia cívica en Hermosillo.

Y no para todos la lluvia fue un motivo de fin de la fiesta, pues en Mazatán, municipio ubicado a poco menos de 90 kilómetros al oriente de Hermosillo, justo donde inicia la ruta de la Sierra Baja, bailaron bajo el aguacero cientos de habitantes de la llamada Capital del Queso (por la calidad de ese producto lácteo que producen, en volumen de dos toneladas diarias).

Las amistades del Nata

Dicen que en el hospital y en la cárcel es donde se reconoce a los verdaderos amigos, y el muy polémico cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, la aplicó a principios de este año al visitar a un amigo suyo que está privado de su libertad por delitos sexuales.

Hasta ese punto no habría nada de malo en que un personaje como 'El Nata' acuda a un Cereso a visitar a un amigo del alma. Pero cuando esa visita es captada en video (que se supone que nadie puede ingresar con celular ni equipos electrónicos al penal) y, además, cantando y consumiendo a simple vista bebidas embriagantes, es una muestra más del cochinero y corrupción que, siempre se ha dicho, hay en los penales sonorenses y mexicanos.

Hay varios puntos a considerar: Primero, que el hecho se da a conocer en una plataforma de Internet de esas que frecuentemente califican como mentirosas o de dudosa credibilidad, y que posteriormente se comprueba que se trató de hechos que sí ocurrieron.

Segundo. A botepronto, las autoridades emitieron un comunicado anunciando que investigarán esos hechos y puntualizan que corresponde a algo que ocurrió en enero, cuando estaba al frente del sistema estatal penitenciario el entonces director Gerardo Chavero, quien fue destituido a principios de mayo por la fuga del reo de alta peligrosidad Saúl Francisco 'N', alias 'El Ponchis' y/o 'El Fantasma'.

Y como apenas es miércoles, por lo pronto aquí la dejamos, porque hay reunión de la Mesa Cancún en el hotel Gándara con Ramón Corral Aguirre, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Hermosillo.

Sebastián Moreno ejerce el periodismo desde 1985 y actualmente conduce dos noticieros de radio en Hermosillo. Es director del portal de Internet www.a40grados.mx.