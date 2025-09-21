¡25 años del Oro de Soraya Jiménez!

El pasado 18 de septiembre de 2025 se conmemoraron 25 años de que Soraya Jiménez reescribiera la historia del deporte olímpico nacional, al convertirse en la primera medallista de oro mexicana, después de consumar la hazaña de ser la mejor en los 58 kilogramos del levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. El momento significó un parteaguas y abrió la puerta para que más mujeres mexicanas subieran al pódium, marcando un despunte en el deporte femenil nacional.

Soraya fue una de las pioneras en el levantamiento de pesas femenil de nuestro país: en 1997 se convirtió en un icono de la Olimpiada Juvenil del DF, ganando en la categoría de 58 kilos; meses después, en 1998, también obtuvo el primer lugar en los Juegos Centroamericanos; antes de su actuación en Sídney 2000, venció a Maryse Turcotte en el Torneo Norceca de levantamiento de pesas en la categoría de 58 kilos, encuentro realizado previo a su actuación en Sydney 2000 y ante una rival que había enfrentado en los Juegos Panamericanos de 1999, en los que se colgó el bronce al levantar un total de 190 kilos. En el 2000, en el Centro de Convenciones de Sidney, en la categoría de 58 kilos y a sus 23 años, Soraya estremeció al país entero con su participación levantando 127.5 kilos, hecho que la llevó a alcanzar la gloria con un grito de fuerza que fue resultado de miles de horas de entrenamiento y disciplina.

Antes de Soraya, México había ganado con mujeres una medalla de plata de María del Pilar Roldán (esgrima, florete) y bronce de María Teresa Ramírez (natación, 800 metros estilo libre) en los Juegos Olímpicos de México 1968. Después de que surgiera la figura de Soraya, 19 mexicanas siguieron poniendo en alto el nombre de México, alcanzando el mismo número de medallas (una de oro, siete platas y 11 bronces, con varias multimedallistas como la taekwondoín María del Rosario Espinoza (un oro, una plata y un bronce), las clavadistas Paola Espinosa (plata y bronce), Alejandra Orozco (plata y bronce) y la arquera Alejandra Valencia (dos bronces).

Fuente: Tribuna del Yaqui

