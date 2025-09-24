Alcaldes muy activos

De los 72 presidentes municipales que hay en Sonora llama la atención la actividad de dos de ellos, concretamente Antonio ‘Toño’ Astiazarán, por Hermosillo, y Javier Lamarque, de Cajeme, personajes que se perfilan, para en su momento, poder decir abiertamente que buscarán la gubernatura ‘mocha’ de tres años para el período 2027-2030, que será el segundo trienio complementario del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el caso del actual alcalde cajemense, al parecer su fortaleza está en tener un supuesto palomazo de la propia presidenta y con eso, en consecuencia, apoyo de los principales actores políticos del Estado, lo cual, obviamente, es una gran ventaja, porque implica disponer de muchos elementos para desarrollar una pre precampaña sin mayores complicaciones.

Por el lado del alcalde de Hermosillo, lo que tiene como fortaleza en la gestión que desarrolla en diversas obras de alto rango, como el paso a desnivel en Solidaridad y Colosio, con inversión de poco más de 400 millones de pesos captados de impuestos de las y los hermosillenses (lo que significa que no hay endeudamiento ni estatal ni federal).

El pasado lunes dio el banderazo de inicio de lo que será el llamado Libramiento Norponiente, que recorrerá el tramo desde poco más adelante del aeropuerto internacional 'General Ignacio L. Pesqueira' hasta el entronque con la carretera a la Mina Nyco y a la carretera Internacional México 15, poco antes de la caseta de cobro.

Lo interesante de esas dos megaobras, es que Hermosillo tendrá una vialidad menos saturada, en el punto de Solidaridad y Colosio y del libramiento, serán un millón de vehículos de carga que dejarán de transitar por las calles y bulevares del casco urbano de la capital.

Sobre el tema de la seguridad, el alcalde de Hermosillo presenta números que pueden ser la envidia de más de cuatro, pues la capital sonorense ha mejorado notablemente en la percepción de inseguridad.

Los números son fríos y revelan muchos datos: La medición oficial de Inegi indica que de septiembre del 2021 a marzo del 2025 Hermosillo redujo un 20.6 por ciento la percepción de inseguridad ubicándola en la ciudad capital que más ha bajado este porcentaje seguido de Ciudad Victoria, Tamaulipas en segundo lugar y Xalapa, Veracruz en tercero.

Para el alcalde Antonio Astiazarán es un compromiso de continuar implementando acciones en conjunto con el Estado y la Federación, que permitan fortalecer la seguridad en una ciudad que cuenta con 280 patrullas eléctricas, 19 Centros de Respuesta Inmediata en las colonias y capacitación a sus elementos policiales, por mencionar parte de las estrategias.

Otro dato curioso con este asunto de los dos alcaldes que presuntamente aspiran a ocupar la silla que dejará el actual gobernador Alfonso Durazo Montaño, es que los recientes cinco mandatarios han llegado al Palacio después de pasar por el cargo de senador, como lo fue el propio Durazo Montaño, Claudia Pavlovich, Guillermo Padrés, Eduardo Bours y Armando López Nogales, por referir a unos cuantos.

Quizá esta evidente carrera entre Astiazarán Gutiérrez y Lamarque ya le haya puesto los focos amarillos a la senadora Lorenia Valles.

En vía de mientras, este miércoles estará Javier Lamarque como invitado en la Mesa Cancún, donde será interesante dialogar con él y ver qué planes trae…

Agoniza septiembre

Estamos, literalmente, a una semana de que finalice este Mes de la Patria, que además es el mes del Testamento, y no se ha visto una campaña intensa por parte del Gobierno para promover este importante trámite.

La idea de que elaborar el testamento es presentir la muerte o que es resultado de una depresión, es un error. El testamento es el documento que permite heredar bienes y no dejar problemas por la distribución de las cosas de valor que una vez fallecida la persona no puede llevarse a la tumba.

Así que usted, amable lector que nos favorece con su atención, tome este consejo de manera positiva, y si tiene alguna propiedad, por más modesta que sea, o bienes materiales, lo mejor que puede hacer por su familia es dejar establecido en un testamento cómo desea que se repartan entre sus seres queridos.

Llega el otoño

Desde media mañana del lunes de manera oficial inició el otoño en el hemisferio Norte, aunque en Sonora seguiremos con temperaturas rondando los 40 grados quizá buena parte del mes de octubre que está por iniciar.

La nota buena es que todavía cubre el subsidio en el cobro de energía que hace la CFE, gracias a la lucha que durante casi dos años mantuvo Ignacio Peinado, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo.

Inauguran albergue

Con camas suficientes e instalaciones adecuadas para familiares de pacientes internados en el nuevo Hospital General de Especialidades que se encuentra en Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño acompañado de su esposa Rocío Chávez Murillo y autoridades del sector Salud y del DIF estatal, inauguraron el tan necesario albergue.

Desde años, décadas incluso, los hospitales púbicos son escenario de gente durmiendo en los pasillos exteriores a cómo pueden, al tener que estar al pendiente de la salud de un familiar hospitalizado.

Bien por ese tipo de obras que impulsa el Mandatario sonorense, quien por cierto, en ese evento, hizo referencia a la senadora Lorenia Valles como la que inició ese proyecto cuando estuvo al frente del DIF estatal.

Pero como es miércoles y hay muchos pendientes, hasta aquí la dejamos y esperamos encontrarnos el próximo viernes en este mismo espacio.

