Los que se adaptan… y los que no

¿Suena como que es grilla al gobierno o los gobiernos? No lo es y sí lo es. ¿Cómo? Es que tendemos a considerar 'lo oficial' como 'de gobierno', pero en realidad me refiero a las instituciones o, dicho de otra manera, al sistema. O sea, las narrativas o discursos de los gobiernos, pero por igual de las creencias religiosas, la ciencia, la medicina, la ‘educación, la 'espiritualidad', o mejor dicho, el new age. Podría incluir a la historia, pero está dentro de la educación, o podría nombrar a la psicología, pero debemos verla dentro de la medicina.

Pero, ¿a qué me refiero? Me refiero a las 'verdades' que supuestamente fundamentan todo el andamiaje teórico que le da validez y significado a lo que llamamos civilización… Le agregaría occidental, pero, al parecer, esto está sucediendo a nivel mundial.

Ya no son cosas como cuando nos enteramos que Cristóbal Colón no fue el que descubrió América. No. ¿Fueron los vikingos? No. Ya había seres humanos que vivían en América. Nadie descubrió nada. Pero, ¿entonces los europeos trajeron la civilización a las Américas? Tampoco. Toltecas, Mayas, Incas y Aztecas, por mencionar los más conocidos, eran civilizaciones en toda forma y se puede decir que más desarrolladas y complejas que las europeas. Solo en este tema histórico se derrumban muchos supuestos que veíamos como verdades.

No es mi intención enumerar y hacer inventario de todo lo que se está derrumbando de la sociedad mientras lees estas líneas. Tal vez no estás enterado que todo se cae, pero seguro algo has notado. Por ejemplo, el sistema político que venía sufriendo México se desintegró. Diariamente, las personas no solo ponen en duda sus doctrinas, sino que ya no solo se cambian de religión, sino que se alejan de las religiones. En cuanto a la ciencia, igualmente todo se está poniendo en duda por cosas que han estado saliendo a la luz, y por el comportamiento dogmático y dictatorial de la élite científica.

Muchas verdades siempre se han sabido y se comentan como teorías en cafés entre amigos, pero ahora que salen a la luz pública, eso cambia toda la ecuación. Los gringos no solo dejaron de ser los paladines de la libertad y la democracia, porque resulta que ni son libres ni viven en una democracia y mucho menos son paladines, sino todo lo contrario. Mientras tanto, las víctimas del señor alemán del bigotito en la década de los 40's del siglo pasado, ahora resultaron ser victimarios. Europa se derrumba económicamente. No era rica, era ladrona, y si no tiene invadidos a otros países a quien robarle, no es nada.

La lista es muy larga. Podríamos hablar de lo dañinas que son las medicinas o que siempre fue mentira lo que nos dijeron que debíamos comer para estar saludables, como eso que nos insistieron de que la sal es mala para la salud y que debemos bajar el colesterol, porque es malo.

Desde mi punto de vista, nada de esto es problema. De hecho, lo veo muy positivo. Necesitamos reconstruirnos, redefinirnos, pero el problema que sí es real es que estamos programados a ver y querer ver el mundo desde las reglas que en este momento se están cayendo. Y nos enseñaron a ver al prójimo como adversario y pelear por tener la razón… Es donde estamos atorados la mayoría, defendiendo lo que alguien nos enseñó que era la verdad y aprender esa verdad de ese alguien, nos costó trabajo y tiempo; y no vamos a permitir que otro alguien, nos venga a decir que la verdad que creíamos tener es una absoluta mentira. Porque esto significaría, número uno, que nos vieron la cara y, número dos, que tengo que empezar de nuevo casi desde cero, y algunos ya estamos en cierta edad y creíamos que ya sabíamos lo que era la vida, éramos los sabios en la sociedad, ¿y de pronto no sabemos nada? Y nos dicen que debemos desaprender todo lo que habíamos aprendido y reaprender, o sea desprogramarnos y reprogramarnos.

Esto es lo que está dividiendo a la humanidad en dos humanidades. Les llaman dormidos y despiertos, los conscientes e inconscientes, los adoctrinados y los divergentes… Hay muchos nombres. Pero una cosa sí es cierta, aunque este cambio total en el mundo nunca se había presentado en toda nuestra historia como especie, hay algo que sí está presente en la esencia de cada mutación sustancial, los que no saben adaptarse al cambio… porque este les termina pasándoles por encima, por describirlo de una manera amable. Por cierto, recordé otro de los nombres que se les dan a estos dos grupos: 'Los que se adaptan al cambio… y los que no'.

