Le aplican la de 'otros datos'

El problema del desabasto de medicamentos en los hospitales y clínicas del sector Salud del Gobierno mexicano es bastante serio.

Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanza un mensaje fulminante a las 30 empresas que surten, mejor dicho, que han dejado de surtir, y les fija un plazo para que se pongan de acuerdo con los pagos, los farmacéuticos responden a bote pronto.

El problema es muy sencillo (dicen los de la industria farmacéutica), quienes solamente piden que les hagan los pagos atrasados correspondientes, donde el detallito pasa a ser nada más y nada menos que de 14 mil millones de pesos, y es ahí donde la cosa se pone fea.

Y es que una cosa es hablar en La Mañanera, con un buen número de ‘lord Molécula’ a la defensiva, y otra muy distinta exponer los problemas reales con soluciones viables. Lo más feo del asunto es que la salud de millones de mexicanos es la que se compromete al no disponer del medicamento adecuado para sus tratamientos médicos.

Impunidad a la vista de todos

Quienes han circulado por las calles del primer cuadro de la ciudad de Hermosillo, seguramente habrán visto y escuchado a los vendedores de boletos de rifas al vapor que, como una plaga, se posicionaron del centro de la ciudad.

Primero fue un equipo de colombianos que, con megáfono a cuestas, caminan como correcaminos por las aceras frente a los comercios establecidos, promocionando su rifa que supuestamente a diario realizan antes de las 16:00 horas.

Ante la libertad de operar con ese tipo de actividad, ya se sumaron vendedores venezolanos que de la misma forma ofrecen su boletaje a clientes y visitantes del primer cuadro de la ciudad.

A la fecha, nadie conoce a los supuestos ganadores de esos sorteos exprés; también se desconoce si cuentan con el permiso reglamentario que debe emitir la Secretaría de Gobernación, y quizá sea porque no hay denuncia alguna que las autoridades no han procedido a detenerlos y procesarlos legalmente como debería ser.

Recorrido de inspectores del área de Inspección y Vigilancia sí hay en ese sector de la ciudad, lo mismo que presencia de elementos de Seguridad Pública y de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Entonces, nadie se explica cómo es que esos vendedores de sorteos ilegales actúan con tanta impunidad a la vista de propios y extraños. Esperaremos a ver si hay alguna acción concreta de la autoridad municipal, estatal o federal.

Alerta para legisladores locales

Al arrancar el segundo año de gestión, los legisladores sonorenses deberían valorar la situación que se vive con los adolescentes que poco a poco se fueron contaminando y ya aparecen un día sí y otro también, involucrados en hechos de alto impacto.

En Hermosillo, en los meses recientes hemos tenido información disponible que da cuenta de chamacos menores de 18 años implicados en delitos de alto impacto como secuestros y homicidios.

Sería bueno que las y los diputados locales hicieran leyes rigurosas para los padres de estos chamacos que traen la brújula perdida.

El mercado municipal

Finalmente, la mayoría de los locatarios del Mercado Municipal poco a poco se han ido reinstalando en el restaurado edificio histórico de Hermosillo. La obra, que tardó varios meses en quedar entregada por parte de los constructores que laboraron en ese proyecto, todavía presenta algunos inconvenientes, al grado que varios locatarios todavía no están en condiciones de operar.

El interior del mercado luce limpio, con espacios más abiertos y con una mejora sustancial en cuanto a sanidad, ya que tiene pisos nuevos. Los locales se remozaron (respetando la estructura que tenían) y, en términos generales, se percibe un mejor ambiente en ese lugar.

Lo bueno es que poco a poco van retomando el ritmo de ventas los locatarios, aunque algunos comentan que no han sido meses fáciles y, además de que tuvieron que remodelar parte de su mobiliario, hay dos o tres inconformidades entre ellos.

Sebastián Moreno ejerce el periodismo desde 1985 y actualmente conduce dos noticieros de radio en Hermosillo, y es director del portal de Internet www.a40grados.mx.

Contacto: Correo electrónico: en40grados@gmail.com

WhatsApp: 662 660 0582

Twitter: @sebastmd