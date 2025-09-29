Aprender a escribir no es tarea solitaria

"Yo pensaba que ya sabía escribir, pero descubrí que escribir es más que juntar palabras. Aprendí que se trata de pensar, de organizar mis ideas, de comunicarme con claridad", estudiante normalista, segundo semestre.

En las aulas de las Escuelas Normales, donde se forman quienes serán las y los maestros del futuro, se libra una batalla silenciosa: la de aprender a escribir textos académicos con sentido, claridad y profundidad. Lejos de ser una tarea mecánica o solitaria, la escritura requiere de diálogo, guía y acompañamiento. Así lo demuestra un reciente estudio realizado en una Escuela Normal del norte de México, en el que participaron 19 estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español. Este trabajo de investigación indaga cómo el acompañamiento docente transforma las prácticas de escritura en los primeros semestres de formación. La respuesta fue que cuando los docentes asumen un rol cercano, activo y reflexivo, los estudiantes no solo mejoran sus textos, sino que cambian su relación con la escritura.

A menudo se piensa que escribir bien es una cuestión de ortografía y puntuación. Sin embargo, quienes enseñan y quienes aprenden saben que se trata de algo más profundo. Escribir en el ámbito académico exige organizar ideas, estructurar argumentos, dialogar con autores, y construir una voz propia. Todo esto, en un entorno que muchas veces resulta desconocido y desafiante para los estudiantes que recién ingresan a la educación superior.

El estudio revela que muchos estudiantes normalistas enfrentan dificultades importantes: no saben distinguir entre los tipos de textos académicos (ensayo, informe, reseña), no cuentan con estrategias para planear lo que van a escribir, y sienten inseguridad al enfrentarse a la hoja en blanco. Ante este panorama, el papel del docente como acompañante resulta clave. No se trata simplemente de corregir errores, sino de leer con atención, ofrecer retroalimentación significativa, generar espacios de reflexión colectiva y ayudar a construir el pensamiento a través del lenguaje.

Durante el estudio, los estudiantes participaron en un programa de acompañamiento que incluyó talleres, ejercicios de escritura guiada, revisión entre pares y retroalimentación continua. A través de estas experiencias, muchos reconocieron haber dado un giro en su forma de escribir. Uno de los testimonios más potentes proviene de una estudiante que, al inicio del curso, creía que su escritura era suficiente. Sin embargo, al recibir retroalimentación, descubrir nuevas estrategias y dialogar sobre sus textos, comprendió que siempre hay margen para mejorar. Este 'despertar escritural' marcó un antes y un después en su formación. Otros estudiantes mencionaron que ahora son más conscientes del uso de conectores, de la importancia de la estructura, del tono que requiere un texto académico.

Incluso errores comunes como el 'queísmo' (el uso excesivo e incorrecto de la palabra 'que') se convirtieron en oportunidades para afinar el estilo y la claridad. Uno de los conceptos que guía esta experiencia es el de 'lector privilegiado', propuesto por la especialista Paula Carlino. En lugar de ser un evaluador distante, el docente que acompaña se convierte en un lector atento, que pregunta, sugiere, reconoce avances y ayuda a reformular ideas sin imponer su voz. Este tipo de acompañamiento crea un ambiente de confianza, en el que el estudiante se siente escuchado y animado a seguir escribiendo.

Además, el estudio muestra que las estrategias innovadoras (como la gamificación, el trabajo entre pares y los talleres de reescritura) generan un entorno de aprendizaje más dinámico y participativo. Escribir deja de ser una carga individual para convertirse en una práctica colectiva y compartida. Más allá de los logros individuales, este trabajo plantea una pregunta esencial para quienes formamos a las y los futuros maestros: ¿cómo estamos enseñando a escribir en las Escuelas Normales?

Si la escritura académica es una herramienta fundamental para pensar, argumentar y comunicar en la profesión docente, no puede ser relegada a asignaturas aisladas ni a la corrección de productos finales. Se requiere un enfoque transversal, donde la escritura sea acompañada desde el inicio de la formación y considerada como parte del proceso de construir conocimiento. El acompañamiento docente, tal como lo revela este estudio, no es un lujo, es una necesidad. No basta con pedir buenos textos: es indispensable enseñar a escribir, y hacerlo desde una pedagogía que combine el conocimiento disciplinar con la empatía, la escucha y el compromiso con la mejora.

Enseñar a escribir en la universidad, y especialmente en la formación docente, es apostar por una educación más justa, más reflexiva y más humana. Es permitir que los futuros maestros descubran su voz, afiancen su pensamiento y participen activamente en las comunidades académicas. Escribir no es una tarea solitaria. Cuando hay acompañamiento, cuando hay diálogo, cuando se reconoce al estudiante como autor en formación, entonces la escritura deja de ser un requisito para convertirse en una herramienta para transformar el mundo.