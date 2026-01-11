Se tensa la relación con EU

Las declaraciones del presidente, Donald Trump, y confirmadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de una posible intervención por tierra para combatir a cárteles mexicanos, tensa aún más la relación bilateral como nunca vista hace años, que ha provocado reacciones del Gobierno de México, e incluso de demócratas en el Congreso de EU.

La reacción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, no se hizo esperar, giró instrucciones a funcionarios, incluso que buscaría llamar al secretario Marco Rubio y al propio Trump, para ver y analizar la situación, la posición del gobierno mexicano es de colaboración y no intervención, pero ya ven lo sucedido en Venezuela, fueron y capturaron a Nicolás Maduro y tienen de rodillas a la hoy presidenta Delcy Rodríguez y a un gobierno dividido.

¿Qué pasa? Bueno pues lo señaló el presidente Trump: Nuestro país esta dominando, en varias regiones por el crimen organizado, que la presidenta es una buena mujer, pero no se ha hecho lo suficiente, y vino la reacción del Gobierno de México y de todos los gobernadores de Morena en apoyo y solidaridad a la presidenta, y apeando a la soberanía de país.

El detalle es que al interior del gobierno, hay gente que no ayuda y enrarece la cosas, como lo declarado por una joven funcionaria de Morena, Adriana Marín, que en un podcast declaró que los carteles son los principales generadores de empleos, culpando al Estado de no crear las condiciones para revertir esto.

Tuvo que salir Morena a deslindarse de esta mujer, incluso la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, lamentó lo dicho. Ahora ¿Dijo mentiras, Marín? No, pero hacer este tipo de declaraciones en público, es políticamente incorrecto, fue una soberna estupidez.

Las organizaciones criminales en México, y el mundo, se componen de miles y miles de empleadores, empresas fachada, toda una estructura, muy grande, ya en nuestro país se dice que hay 150 células criminales. Las más grandes, por ejemplo, Cártel de Sinaloa, CJNG.

La actual administración de Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibieron en materia de seguridad un grave problema, producto de la política de 'Abrazos, no balazos' a los criminales, y hoy la consecuencias; a pesar de lo aseguramientos, golpes a la estructura criminal, para EU no es lo suficiente y quieren intervenir.

Cuba.

Aunado a esto, se suma otro problema, que no abona la caída de, Maduro y el control que ha asumido EU sobre el petróleo de Venezuela, ha cambiado la geopolítica económica para varios países, gobiernos, los del eje de Sao Paulo, donde está incluido el gobierno mexicano.

No más petróleo ni dinero para Cuba, incluso el presidente de este país, Miguel Díaz Canel, admitió que tendrán que hacer algo para resolver sus problemas estructurales.

El detalle es que el gobierno mexicano sigue mandando petróleo a Cuba, el pasado 5 de enero arribó otro buque procedente de México, y ante esto han venido reacciones de congresistas norteamericanos y es obvio que el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, tienen la información, al igual que de toda la estructura política, empresarial y militar que está confabulada con el crimen organizado, cartas que pondrán sobre la mesa a la hora de negociaciones.

10 millones no, eran 20 millones.

Ahí está el dato oficial, admitido por el propio SAT, aquel primer buque que detuvieron en Tampico, que traía combustible de contrabando, que en rueda de prensa oficial encabezada por el propio Omar García Harfuch, anunciaron que habían incautado 10 millones de litros, pero no resultó que eran 20 millones.

¿Qué pasó? Que tres días antes, el puque había sido 'ordeñado', salieron de la aduana 10 millones, acción que necesitó no menos de 500 pipas para hacerlo. ¿Quién y quiénes hicieron esto? Este caso fue el que desató la polémica de papel de la Semar, del exsecretario Rafael Ojeda, sus sobrinos los hermanos Farías, e iniciaron los asesinatos de siete elementos de la institución, los cabo sueltos, el primero en Manzanillo, el marino que puso la primea denuncia, incluso en Puerto Peñasco murió otro extrañamente en una "práctica de tiro".

La misma procuradora fiscal señaló que ha significado un deterioro de más de 600 mil millones de pesos, imagine nomás lo que ha significado para los implicados, y todo esto no se pude haber realizado sin la permisividad de las autoridades, en este caso la Semar, que tiene el control de adunas y Puertos, dados por AMLO, y que igual en el actual sexenio, y Pemex quebrado, a los proveedores les pagarán en plazos de 8 años, y a Cuba más de 3 mil millones de dólares de petróleo… sin cobrar, gratis ¿Así cómo pues?

¿Quién ha caído? Ningún pez gordo, la carpetas no avanzan, y este tipo de cosas, casos, la impunidad, esto lo saben bien en EU, todas las agencias federales, Washington, por eso la actitud de gobierno estadounidense y la presidenta contra la pared, arrinconada, ante los amagues de EU; aranceles, migración, la renegociación de TMEC y el trasiego de drogas a EU, el gran consumidor, en fin, compleja la relación, hay una crisis, creo que el gobierno de EU quiere que caigan 'cabezas de la serpiente' y esto ha encendido las alertas en Palacio Nacional… y en Palenque.

Traición.

Vaya noticia, la detención de nada más y nada menos que Yesenia, la que fuera secretaria particular del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, cuyo asesinato conmocionó a dicha entidad, por la lucha que tenía contra el crimen organizado, en la cual se sentía solo, sin el apoyo del Gobierno Federal y estatal.

Su crimen despertó un gran movimiento social, denominado 'Sombrero', el que usaba Manzo; todo Michoacán salió a las calles a protestar y esto alertó en Palacio Nacional, y anunciaron un Plan Michoacán, para combatir al crimen y toda una operación para capturar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Se sabe que fue la delincuencia, el autor material fue asesinado y después de investigaciones, fueron detenidos gente de primer círculo de seguridad.

Pero esto, inadmisible, esta mujer, que seguía fungiendo como particular de, Grecia Quiroz, pues es un duro golpe, colaboró y fue parte de la logística de este lamentable crimen.

Esto indica también, que cuando hay voluntad y trabajo de inteligencia, el gobierno tiene la capacidad de detener a criminales, el problema son las complicidades que derivan en impunidad.

¿Harán caso?

La presidenta, Claudia Sheinbaum, reiteró esta semana que quién aspire a un puesto de elección popular en el 2027, debe renunciar, ella lo hizo un año antes por cierto.

El detalle es que hay tiempo legales para que funcionarios soliciten licencia, se separen del cargo, creo más bien que el mensaje fue para los candidatos de su partido, recodar que están en juego 17 gubernaturas, Cámara de Diputados, que es lo que le interesa a la presidenta, que ya tengan su sello, al margen de encuestas, ella es la jefa y dará el 'palomazo', eso que ni duda quede.

Para el caso de, Sonora, ya están definidas las cosas, a menos que salgan con alguna sorpresa. Son dos: La senadora Lorenia Valles y el alcalde Javier Lamarque, por cierto, muy activos los dos, la senadora en estos momentos, con un mayor margen de maniobra, antes de que inicie el periodo de sesiones.

El acalde Lamarque, pues tiene que gobernar la ciudad, dijo que no descuidaría esto. ¿Seguirá saliendo entre semana? ¿Debe hacerlo solo los fines de semana? ¿Cuál será el rol del árbitro electoral? En este caso el presidente consejero del IEE, Nery Ruiz.

Por lo pronto, muy activos en el sur, Valles anduvo por Obregón, va a encabezar una cabalgata 'Con aroma de Mujer' que tradicionalmente organiza el diputado, Raúl 'Pollo' Castelo, quien al parecer se ha decantado por la senadora, y pues el legislador tiene aspiraciones junto a la coordinadora de diputados, Ernestina Castro y la diputada federal, Anabel Acota, la alcaldía de Cajeme, esto se pondrá interesante.

El gobernador se dio una vuelta por Obregón para supervisar obras junto con Lamarque, lo que se interpreta como otro espaldarazo, que se verá en el presupuesto; Lamarque señaló que todas las semanas dará banderazos de inicio de alguna obra, que así sea, que urge, sobre todo por la decenas de drenajes colapsados, un problema de salud pública, en el que el gobernador se comprometió a apoyar a Cajeme y al alcalde.

Así pues, el próximo verano, ya señaló, Judith Armenta, dirigente de Morena, se sabrá quien asumirá la candidatura, Lorenia Valles o Javier Lamarque, exactamente un año antes, veremos si solicita licencia quien asuma la candidatura, lo mas probable es que sí.

Célida

A propósito de separaciones, todo parece indicar que la titular de Sagarpha, Célida López, saldrá del gabinete para integrarse en una posición en Morena, quizás un rol en relación a precampaña, coordinaciones rumbo al 2027. Lo que sí es un hecho, habrá muchas licencias, llegado el momento, en el Congreso local, federal, separación de funcionario estatales, municipales, los que irán a la 'pizca' del 2027.

Obviamente este 2026, habrá mucho fuego amigo, patadas bajo la mesa, en todo lo partidos, obviamente Morena y aliados tienen la ventaja; el gobernador Alfonso Durazo, que aparte es presidente de Consejo del partido, como también, se tienen que dar negociaciones con aliados en el reparto de pastel de candidaturas, sobre todo con el Partido Verde y PT.

Maloro

A propósito del Partido Verde, reunión de algunos columnistas con el exalcalde, Maloro Acosta, hoy delegado de circunscripción de algunas entidades del pacífico.

Señaló que llegó al cargo con el apoyo de Arturo Escobar, lo que no dijo es que este recibió la instrucción de parte de un controvertido senador, que ha podido sortear graves problemas, acusaciones, nada más y nada menos que del coordinador de senadores, Adán Augusto López.

Llegó a la reunión Maloro, acompañado del delegado del partido en Sonora, Sergio López, quien lo ha acompañado en distintas reuniones, pero esto ya tuvo consecuencias por rumbos de la Plaza Zaragoza.

Fue invitado el delegado, López, a una reunión con el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, que si por favor hiciera su trabajo por su lado, y que el Maloro, por el suyo, en pocas palabras, que ya dejara de tomarse fotos con el exalcalde y de andar en reuniones con él, así pues todo parece indicar, que no veremos al Maloro por rumbo de palacio o en alguna reunión del Verde con Morena.

Alejandro

Pues con la ya no novedad que este mes de enero, el exalcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, está girando invitaciones para reuniones, en donde anunciara su intención formal de buscar la candidatura, por el PAN a la alcaldía de la capital, la 'Joya de la Corona', por lo que aporta en votos, hoy bajo la administración, por dos trienios consecutivos, por parte de Antonio 'Toño' Astiazarán.

Es de todos sabido la experiencia del exalcalde quien fue destapado el año pasado en una reunión en la hacienda del exgobernador, Guillermo Padrés, quien también destapó a 'Toño' para la gubernatura, lo cual no fue del agrado de edil hermosillense, tierrita volada.

En Palacio Municipal, Astiazarán, que será el candidato a la gubernatura, es el más competitivo, también es mano, y trae su baraja para algunos puestos de elección popular, sobre todo en la capital, donde ha realizado un buen trabajo, tiene posicionada a la H, muchas obras, la insignia, hacer de la capital una ciudad sostenible, una ciudad solar, muy comprometido el alcalde con proyectos de energía renovables.

Van a estar difíciles las negociaciones, las partes tendrán que ceder en algo, acuerdos, lo que sí es que Astiazarán no va andar como el 'pípila' reiteramos, cargando con impresentables como candidatos que no ayuden a su proyecto, veremos qué pasa.

Trigo…no hay frío

Pues finalmente fueron 73 mil hectáreas de trigo las sembradas en el Valle del Yaqui, que como se sabe, siempre hay u problema a la hora de la cosecha, por los precios, la bolsa de Chicago, la industria que no cede, y un gobierno federal que no aplica la ley, más que para los productores pequeños, por obvias connotaciones políticas.

De hecho el gobernador, Alfonso Durazo, con recursos estatales, apoyó con 10 dólares por tonelada, apoyos para barbecho, y gestiones para el inicio de tecnificación de riegos en los Valles del Yaqui y Mayo, ante la problemática de escasez de agua, ante el fenómeno del Niño y Niña, ya no se sabe si lloverá, esto del cambio climático genera una incertidumbre.

Y a colación esto, porque no está haciendo frío, y si sigue así, esto afectará en los rendimientos del trigo a la hora de la cosecha, y otra vez problemas, con bajos rendimientos, no la van a librar es la dura y cruda realidad… Al tiempo.

Mientras a los ganaderos les abre en el futuro la posibilidad de exportar, pero no ganado, que está y seguirá cerrado por lo del gusano barrenador ante la irresponsabilidad de la administración pasada de abrir la frontera sur, dizque para bajar la inflación, fue un fracaso, lo que aprovechó la delincuencia organizada.

Bueno pues inicia la construcción del Centro de Procesamiento de Carne de la UGRS, una gestión también del gobernador Durazo, que una vez terminada, y puesta en operación, los ganaderos sonorenses exportarán cortes y les va a cambiar el panorama.

Por lo pronto, su mercado son la subastas locales, nacionales, obviamente lo ingresos han bajado, dejaron de percibir millones de dólares, y así seguirán buen tiempo.

Seguridad

Que han bajado los delitos de alto impacto según datos oficiales, no los desmentiré, pero siguen habiendo focos rojos en algunas entidades, y municipios, Ahí tenemos; Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, y el peor ejemplo, Culiacán, más de un año viviendo en el terror, la incertidumbre.

Sonora, bien, una zona que estaba mal, de Santa Ana hasta SLRC han cambiado las cosas, Caborca tranquilo, pero tenemos un foco rojo, Obregón, cerró mal 2026 y ya en enero, hasta ayer van 10 asesinatos, no baja de dos dígitos mensuales; Cajeme, asignación pendiente para la Mesa de Seguridad, y esperemos que ya arranque el Ficoseg… urge.

Correo; arturoballesteros@hotmail.om

X; @ABN58