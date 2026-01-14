Obra de teatro para los irrelevantes

Delante de nuestros ojos se desarrolla una obra de teatro mundial.

Nos dicen que somos insignificantes e irrelevantes, pero a quienes llamamos "los poderosos", la élite... Cuidadosamente, según ellos, orquesta esa obra de teatro mundial que llamamos geopolítica.

Todo ese drama es para nosotros, 'los insignificantes'. ¿Por qué digo que esta puesta en escena es para nosotros?

¿Por qué es tan descomunal el esfuerzo mediático para que pensemos...? Más bien, para que creamos en una versión específica de los hechos. Es contradictorio que digan que el ser humano es insignificante e incluso dañino al planeta e inviertan todo en cómo debemos pensar y temer, ¿no? Iba a decir sentir, pero no, siempre quieren nuestro miedo.

Repito, si usted y yo y las demás personas comunes somos casi nada (según ellos), ¿por qué es tan importante que creamos en las narrativas 'oficiales'? Casi en cada suceso histórico que ha acontecido durante el siglo XX y lo que va del presente siglo, que no es mucho, nos hemos topado con que hemos descubierto que gran parte de la historia contemporánea es cuestionable.

Hasta con los enemigos (rusos, chinos, árabes y últimamente hispanos) de los 'buenos' (según Hollywood), en algún momento de la historia se han tenido que aliar para convencernos a la gente sobre alguna de sus mentiras históricas.

De lo más sonado ha sido que los gringos no llegaron a la luna, que fue una producción cinematográfica de Stanley Kubrick, quien, por cierto, en una entrevista reveló eso. Pero no quiero defender o atacar esas teorías, solo hago el ejercicio de jugar con los conceptos e informaciones.

Si los rusos saben que no fueron a la luna, en el supuesto del fraude gringo o no, jamás los expondrían porque ellos y todos los países con programas espaciales roban a los contribuyentes... Digo, invierten en la investigación espacial.

Vaya haciendo a un lado esto; me pregunto, si gringos y europeos son tan enemigos de los rusos, ¿cómo es que conviven tan bien en la Estación Espacial Internacional?

Son de esas incongruencias que se les escapan de su narrativa mundial a las que les echan muchas ganas para que nosotros 'los irrelevantes' pensemos o nos creamos el mundo en un sentido u otro.

Actualmente, el bombo y el platillo se lo está llevando Donald Trump, que está salvando al mundo a través de hacer a América grandiosa otra vez. Y hacerla grande salvando al mundo es robando tierras raras, petróleo y oro en Venezuela, y con eso acabaría con el cartel más temido y desconocido del planeta, el cartel de los soles... Mientras busca apropiarse de Groenlandia por las "buenas o por las malas" porque es una cuestión de seguridad nacional, no quiere a los rusos y/o chinos de vecinos en el noreste, aunque los tiene pegaditos por el noroeste en Alaska.

Mientras advierte a Irán de que lo atacará si reprime o mata a alguno de los manifestantes que están en contra del gobierno iraní, pero en su país, su policía particular llamada ICE ataca y mata a quienes no están de acuerdo con su gobierno... A este 'líder' estadounidense, no hay por dónde defenderlo, mientras salva al mundo partiéndole la madre a todo.

Pero la gente común, debemos tragarnos todo lo que salga de su boca. Curiosamente, la narrativa mundial actual es muy parecida en esencia a los años 30 del siglo XX y en ese entonces el malo era Adolf Hitler. Ahora es Trump... Adolf se ofendería si supiera que lo comparo con el tonto loco copetón.

No sé si sea falta de tiempo o qué, pero la actual obra de teatro mundial es un desastre, una farsa. Está hecha fundamentalmente concibiéndonos como unos tarados ignorantes... Como Trump.

Pésima la calidad de la producción de la obra, con innumerables errores de continuidad. Es un refrito muy mal hecho de los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, para que la población del mundo temblemos de miedo por el posible arranque de la tercera configuración del mundo.

Miedo e incertidumbre, los dos sentimientos a explotar en la gente, según el plan de los jefes de los mandatarios de todos los países y objetivo principal de esta obra de teatro chafa, digo, del escenario geopolítico.

Pero bueno, en todas estas locuras que quieren que nos traguemos, hay un hilo conductor, el viejo y confiable cuento de los 70s y 80s... Ahí viene el lobo de la Tercera Guerra Mundial; a todo el mundo se lo podría cargar la tía de las muchachas (ya no me deja Sergio decir chingada) y todos 'ellos' supuestamente están enemistados, ¡pero! En que aceptemos nosotros, los comunes, dar nuestros datos biométricos para que nos controlen aún más. En eso, CASUALMENTE, sí están muy de acuerdo y también con las pandemias y sus vacunas, etc. Es lógico que los analistas geopolíticos anden todos confundidos; nada tiene lógica.

Los europeos tercos con que Rusia los va a invadir, ¿cuándo Rusia ha dado pistas de querer invadir Europa? Es la Unión Europea la que empujó el tema de Ucrania con los gringos y ahora teme represalias; 'el león cree que todos son de su condición'.

De nuevo, usemos la lógica; para que una potencia invierta recursos materiales y humanos en invadir o conquistar determinado territorio, dicho territorio debe contar con recursos naturales que rebasen en valor por mucho la inversión... ¿En qué es rica en recursos naturales la Unión Europea? EN NADA... Todo lo tienen que comprar o robar de afuera, entonces, ¿para qué gastaría Rusia en invadir a la Unión Europea? Que ni unión es, también es mentira.

Todo este show se lleva a cabo construyendo, destruyendo, asesinando y muchas otras tragedias económicas para que tú y yo, que según dicen los que se creen los poderosos, somos insignificantes e irrelevantes, creamos en sus narrativas de una forma u otra, que pensemos en un sentido u otro, que peleemos entre nosotros por esto o por aquello... Lo que expresan en realidad con tantos esfuerzos de gobernar nuestras mentes y emociones es que no somos para nada... irrelevantes, sino todo lo contrario.

1CP