Sube de intensidad actividad política rumbo al 2027

Vaya fin de semana en términos políticos, lo que nos indica el inicio de una intensidad rumbo a la elección del 2027, los actores políticos moviéndose al filo de la ley electoral. Y vámonos a una narrativa de lo sucedido en Guaymas y Hermosillo, par de epicentros de la sacudida política que se viene.

En Guaymas por la mañana, la doctora Karla Córdova, quien seguramente la veremos en papeleta electoral, o en alguna cuestión administrativa si Morena refrenda la gubernatura, anunció el programa del Carnaval 2026, que siempre pone al malecón al tope, miles de asistentes, el programa artístico, cultural, desfile etc.. todo lo relacionado a este tradicional evento que se celebra año con año en un renovado puerto de Guaymas, será un éxito nuevamente.

Heriberto

Por la tarde, el evento de informe del senador, Heriberto Aguilar, que congregó a buena parte de la clase política de Morena, quien ya ha dado el informe en otros municipios, le faltan, pero echó toda la carne en el asador en su tierra.

Previamente, como todos los viernes, junto a mis compañeros y amigos, Fernando Oropeza y Arturo Soto, lo tuvimos en cabina de radio, nos dio una narrativa de actividades, pero también algo interesante, que en pocas palabras no ha caído el out 27, esto es aunque ya se supone están definidos dos, tal es el caso de su compañera, la senadora Lorenia Valles, y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, existe la posibilidad y están en su derecho otros posibles aspirantes.

Nos dio un dato interesante que no sabíamos, para la elección al Senado en el 2024 se inscribieron por Morena… ¡12! Y casi nadie supo de esto, lo que aproveché para preguntarle por Célida López, porque el mismo viernes circuló la versión periodística, en base a una entrevista y una encuesta, que la titular de Sagarpha, como lo comenté la pasada semana, saldría del gabinete, para incorporarse a actividades del partido, una posible coordinación, pero no, al parecer levantó la mano también.

De acuerdo a informes, todo parece indicar que la secretaria fue a México y tocó puertas… ¿Por la libre o se brincó la trancas?, esto me hizo recordar la entrevista que tuvo el senador con licencia, Manlio Fabio Beltrones, dos días antes de la elección, que Célida la había visitado para pedirle ayuda para la candidatura a la gubernatura, que no fuera el hoy gobernador Alfonso Durazo.

Y en la pasada elección del Poder Judicial, fue la coordinadora del 'acordeón' que por cierto, ganó un allegado a ella, fue el más votado, pero a las horas renunció. Esto causó un fuerte enojo en Palacio de Gobierno. En fin, dice el refrán y cierto 'Quien traiciona una vez, la vuelve hacer'.

No me cabe duda de que tiene buenos contactos en México, Célida se mueve, el mismo AMLO le dio la candidatura a la alcaldía de Hermosillo, la que ganó, pero a ver con esto, como lo toma quien ocupa la oficina mas refrigerada de Palacio, obviamente Heriberto tuvo la cortesía política de expresarse bien de ella.

Pluris

Hay algo en que coincidimos con Heriberto Aguilar y después en entrevista con la senadora Lorenia Valles, y fue en relación a la Reforma Electoral en relación a las pluris, que da espacio también a las minorías.

No deben desaparecer, pero como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ya basta que se las repartan las 'cúpulas' entre sus allegados, debe de cambiar el método, quizás el mejor perdedor de una elección o voto, pero creo al ciudadano les parecería bien al igual que reducción de pluris, financiamiento.

Pero a ver qué pasa, PT y PV acompañan al gobierno, a la presidenta Sheibaum, pero en estos dos puntos hay reticencias, se entiende, solos es difícil, necesitan de la coalición con Morena, en muchos de los casos, y pues tienen los diputados federales para rechazar esta reforma que planteó Pablo Gómez, que curiosamente, siempre fue ‘pluri’ y ahora rechaza eso, y la autonomía del INE, qué incongruencia.

La presidenta ya señaló que la autonomía del INE sigue, qué bueno, pero yo me pregunto ¿Ha sido autónoma desde que asumió Guadalupe Taddei a la presidencia? Ya el TEPJF, ya también es del gobierno, no hay problema por ambos.

En fin, Ricardo Monreal dice que en febrero se presenta y en marzo se vota, a ver cómo queda al final, hay una línea dura de Morena, que encabeza AMLO que quiere que desparezcan 100 diputados y como 30 o 32 senadores, el ciudadano lo vería bien, al igual que reducción de financiamiento, es caro que existe riesgo que aumente el poder de Morena en el Congreso, por eso minorías , una lucha de la izquierda, no deben desparecer.

Informe

Ya por la tarde el informe de Heriberto Aguilar en el Auditorio, en donde Protección Civil tuvo que cerrar puertas ante riesgo de sobre cupo, no está el horno para bollos.

Buena parte de la clase política y aliados se dio la vuelta por ahí; alcaldesa Karla Córdova, senadora Lorenia Valles y virtualmente por video el alcalde, Javier Lamarque, quien no pudo asistir ante una problemática que se presentó en el municipio.

Por ahí el diputado y comisionado estatal del PT, Ramón Flores, buena parte de diputados del Congreso encabezados por la coordinadora, Ernestina Castro, uno de los perfiles para la alcaldía de Cajeme, Raúl Castelo, Rebeca Silva, Alicia Gaytan, Próspero Valenzuela, alcaldes.

También la presencia del secretario del Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, de Sagarpha, Célida López, que por cierto, le sacó la vuelta a entrevistas, la delegada de Banobras, Wendy Briseño, el delegado de Gobernación, Ricardo Lugo, que también es el suplente de Heriberto y tiene un futuro promisorio en San Luis RC.

Dieron también cita en el evento empresarios; Carlos Rodríguez Freaner, Roberto Lemenmeyer, en fin buena convocatoria, y como dice Morena 'Con el pueblo todo, sin él nada', el viernes vi mucho pueblo, y una marca Morena y aliados muy fuerte en el sur de, Sonora, donde prácticamente arrasaron.

Toño, PRI

Y ayer sábado, pues también de mucha efervescencia política, que nos indica, que esto se pondrá intenso, de encuentros, desencuentros, de tratar de posicionarse.

Por un lado renovación de dirigencias en el PRI, llegan Francisco Aparicio, Luis Becerra, Blanca Saldaña para intentar, junto con Lupita Soto, levantar o reconstruir al PRI, que no pasa por sus mejores momentos, ya no hay CNC, revivir CNOP; y la CTM ya se fue hace rato.

Cabe destacar la presencia del alcalde, Antonio Astiazarán, que en las dos elecciones que ha ganado, ha contado con el voto del PRI, y sacó a colación esto por lo sucedió en las últimas semanas en relación, al PAN y las posibles alianzas, para fortalecer la factible e inminente candidatura de 'Toño' a la gubernatura, donde solo falta saber ¿Cómo irá siglado?.

Las declaraciones del dirigente, Gildardo Real, que si Toño no quiere la candidatura, hay otros posibles, provocó la reacción del CEN del PAN, de Jorge Romero y ya van dos reuniones que se dan con Santiago Taboada, para tocar el tema.

¿Cuál es el problema? Hay 2 PAN, el del bulevar Hidalgo, 'Toño' el más competitivo y que no quiere cargar con impresentables, y por otro lado el PAN de Guillermo Padrés, que lo representa Real.

Hubo un destape el año pasado en la Hacienda de Padrés, donde este destapo a Toño para la gubernatura y a Alejandro López Caballero para la alcaldía, y no fue del agrado del edil hermosillense y pues él trae su baraja.

Sn olvidar también, que se está tejiendo una posible Alianza con él; PS y MC, en relación a la gubernatura, las señales ahí están por las reuniones de, Natalia Rivera y Alí Camacho, a las que se sumó en el último encuentro Pascual Soto, quien preside la Fundación que aglutina organizaciones de la sociedad civil, que se van a decantar por el alcalde hermosillense para la gubernatura.

Y el detalle es que Natalia, ya dijo que con el PRI nada, al igual que Gildardo, lo que le valió en su momento al dirigente del PAN respuesta de la dirigente del PRI, Lupita Soto: 'Si vamos solos la perdemos', y creo no se equivoca, se pondría riesgo registro estatal.

En fin, lo de un frente amplio que se aglutine alrededor de la figura de Antonio Astiazarán, no imposible, pero difícil, y luego…

López Caballero

Ayer mismo sábado, y en base a estatutos del CEN del PAN; el exalcalde, Alejandro López Caballero, asistiría a las oficinas del PAN a manifestar su deseo de contender por la alcaldía en el 2027.

López Caballero, tiene experiencia, 'bax', pero en el bulevar Hidalgo, pues nomás no lo quieren, y aquí es donde deberán entras mucha negociación, generosidad, oficio, ver la rentabilidad, y qué rostros /perfiles van a apuntalar la eventual candidatura del Toño, en la cereza del pastel que es Hermosillo.

Por eso repito, meses intensos, donde habrá de todo, por el lado de Morena, pues hay gobernador y es presidente del Consejo, tiene la capacidad, oficio y la mano para contener posibles rebeliones; en la oposición, más difícil la cosa y más porque gira alrededor de una figura, no se construyeron otras, aunado a que ya se fijaron posiciones.

Por cierto, en una entrevista, López Caballero negó lo de los 50 millones de pesos que se etiquetaron para La Sauceda y que nunca se vieron, que fue auditado y todo bien ¿Entonces dónde quedó ese recurso? Porque después de muchos años, la administración de Alfonso Durazo la está rehabilitando, y de qué forma, está quedando como un excelente lugar de esparcimiento para familias hermosillenses.

En fin, inicia la lucha por la alcaldía de Hermosillo, ¿quién ganará? ¿Vado del Río- Padrés? ¿Toño? ¿Qué perfil para la alcaldía, seis diputaciones locales y las dos federales? En donde estas dos últimas han arrasado en las últimas elecciones, veremos que decisiones tomen y finalmente cómo irá siglado 'Toño' para la gubernatura, porque en la otra esquina, Morena y aliados, fuerte la marca, el aparato y todo, y si llegan divididos y con malos perfiles… ¡Adiós!.

Mesa de Cancún

El pasado miércoles reiniciaron los encuentros de la Mesa de Cancún, renovado por cierto, nuevo formato, más comunicadores, enlaces por ZOOM con periodistas del sur y norte para consolidar la Mesa, aplicando las nuevas tecnologías de comunicación.

Y reiniciamos con el secretario del Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, donde nos dio una relatoría de los programas, dando énfasis al de vivienda, que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo.

En lo personal, le pregunté sobre un reportaje que salió en Latinus de Carlos Loret, en donde lo involucra en un conflicto de intereses y no le sacó, agradeció la pregunta.

Señaló Fernando que antes de aceptar la invitación del gobernador Durazo, él era empresario, y formó empresas, como cualquiera, pero en los documentos que presentó, Loret si la gente le hubiera dado ZOOM, hubiera visto que las fechas son anteriores a las que entró al gobierno, y aun así, no hay conflicto de intereses, ninguna tiene relación con algún tipo de proveeduría para el gobierno.

Y hay algo cierto que dijo, Fernando, una crítica, un reportaje de ese tipo, que seguramente tuvo un costo alto, aunque lo aclares, pesa más lo dicho y ya te señalan como que te hinchaste los bolsillos de dinero y que robaste, yo tranquilo, y aquí sigo.

Irrelevante

Durante su visita a una planta automotriz de Michigan, estado que por segunda vez le dio el triunfo, siempre había votado demócrata, el presidente Donald Trump señalo que le era irrelevante el T-MEC, como se dice acá 'Ahí se la echan' México y Canadá.

El que avisa, no engaña, y durante su campaña Trump le dijo a los votantes que regresarían a EU las plantas e industrias que se fueron, y en el caso de lo automotriz, lo está logrando, desafortunadamente para México.

Cierran para el 2027, plantas e, Aguascalientes, Morelos, Querétaro, y esta semana, GM anunció que se reduce a un solo turno la planta de Ramos Arizpe, en Coahuila, lo que se puede interpretar como un posible cierre.

No quiero imaginar, con todo excelente mano de obra en Hermosillo, que Ford anuncie una reducción de turno o cierre, la Bronco y Maverick, que se producen aquí con gran aceptación en EU.

La última vez que fui a la frontera, no menos de 15 góndolas conté, y si eso es todos los días, pues ya sabrán; la presidenta Sheinbaum, como siempre, con prudencia, sin confrontase, respondió que es importante la relación de negocios y la mano de obra de mexicanos en EU.

Por cierto, ante el escenario económico, la necesidad de que lleguen más inversiones, mañana única el Foro de Davos, Suiza, donde se reúnen presidentes, primeros ministros, CEO’s de empresas mas importantes del mundo, y pues nuevamente, como el sexenio pasado, la presidenta no asiste y manda representantes, y se pierde una gran oportunidad de encuentros importantes y mientras el gobernador Alfonso Durazo hizo viaje a Dallas, Texas, para promover la entidad.

Seguros

Duro golpe la no deducibilidad para aseguradoras y que paguen IVA de siniestros, se van a incrementar las pólizas de gastos médicos, que quizás para muchos, ya será imposible pagar, y al sistema de salud pública, y así todo tipo de seguros, es la sed de ingresos del gobierno, los programas sociales no se pagan solos, pero esto afectará… Al tiempo.

