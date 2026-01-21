Universidad del Pueblo Yaqui, ejemplo de justicia social y educativa

En paz descanse Serge Enríquez Tolano, alcalde de Bácum.

El pasado mes de diciembre se cumplió un año desde que la presidenta Claudia Sheinbaum entregó la obra concluida de la Universidad del Pueblo Yaqui a los ocho pueblos yaquis. Esto en el marco del seguimiento a los acuerdos del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, el cual surgió por iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo, se puso en marcha con la participación de las comunidades.

Actualmente, la universidad ofrece cuatro licenciaturas: Educación; Medicina y Salud Comunitaria; Ingeniería en Procesos de Producción Sostenibles y Economía Social Comunitaria, y Derecho. Estas disciplinas cumplen con el propósito de que la enseñanza sea útil para el desarrollo de las comunidades en que viven las y los estudiantes, sin que estos se vean obligados a migrar para acceder a las oportunidades laborales.

Precisamente, este jueves se firmará un convenio de colaboración entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Universidad del Pueblo Yaqui para promover la realización del servicio social de las y los estudiantes yaquis en dicho órgano judicial, representando una opción cercana para la práctica de sus conocimientos académicos y de servicio a su comunidad.

Con la llegada de la Cuarta Transformación, la educación se convirtió en un derecho verdaderamente efectivo, garantizando su carácter público, gratuito y obligatorio desde la instrucción inicial hasta la superior —esta última a partir de la suficiencia presupuestal. Siendo diputada federal, tuve la oportunidad de formar parte de los trabajos que dieron lugar a esta reforma constitucional en materia educativa de 2019.

Asimismo, en 2024, en el Senado de la República aprobamos la reforma constitucional que reconoce a los pueblos y las comunidades indígenas y afroamericanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y derecho propio; reforma que considera la implementación de la educación indígena intercultural y plurilingüe, incluyendo la formación de profesionales indígenas, la educación comunitaria y un sistema de becas para estudiantes indígenas.

La historia de los pueblos yaquis es parte de la historia de Sonora y de México. Durante el porfiriato, víctimas del despojo de sus tierras y de una injusta persecución; hoy día, se reivindica su valor como pueblo originario y sus contribuciones a la humanidad. Desde el comienzo de su implementación en 2021 hasta el cierre de 2025, el Plan de Justicia Yaqui ha tenido una inversión pública de 18.5 mil millones de pesos, de los cuales 103 millones de pesos se destinaron a la construcción de la universidad.

Cabe señalar que la existencia de una nueva universidad intercultural en la localidad de Vícam Pueblo no solo cobra importancia en cuanto a la formación profesional de las y los jóvenes yaquis; representa una oportunidad para la preservación de los conocimientos y prácticas ancestrales, el fortalecimiento de la identidad y cultura yaqui, así como la reafirmación de México como nación pluricultural.

Con más de 350 estudiantes matriculados, la Universidad del Pueblo Yaqui es ejemplo de justicia social y educativa.

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senadora de la República