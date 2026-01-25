Colosio… El 2027 ya arrancó

No hay plazo que no se cumpla, hasta se adelantó, y hoy en punto de las 17:00 horas, el alcalde Antonio Astiazarán inaugura el paso a desnivel del Colosio, una obra que desfogará y dará fluidez a la movilidad, y que va acompañada de obras colaterales, incluida el colector de aguas para tiempos de lluvias, que se utilizará.

Una obra que se hizo con recursos propios, mas de 400 millones de pesos, lo que indica eficiencia en recaudación y que la misma, cuando se anunció, recibió todo tipo de ataques, que había otras problemáticas que atender, pero la misma dirigente atajó críticas señalando que era una obra importante para la ciudad y se paró esto.

Se va a reactivar la actividad económica de la zona, que aguantaron por el tiempo de construcción y no podemos dejar de lado la coyuntura política de este importante paso a desnivel, que quedará como otra de las obras emblemáticas.

Dice Toño, y bien, no puede haber resultados si no hacemos las cosas diferentes y esta obra, como los otros programas para hacer de Hermosillo una ciudad sostenible, ahí están; ciudad solar, patrullas eléctricas, parques, carpeteo, alumbrado, viene bacheo de más de 1 millón de metros cuadrados etc..

¿Qué hay problemas? Claro que los hay, recodar que en su primera administración señalo que para arreglar toda la infraestructura obsoleta de la capital se necesitan cuatro mil millones y AMLO le contestó literal "Y la nieve de qué la quieres" y al otro día, el Toño subió una foto saboreando un cono de nieve.

En fin, hoy muchos ciudadanos se darán cita y obviamente miles de automóviles que circularán a diario darán cuenta de la magnitud e importancia de esta obra, que como dije, tiene su connotación política, porque hace ver a un funcionario de resultados y obviamente por las aspiraciones del alcalde, es el mejor calificado para contender por la oposición, para la gubernatura en el 2027.

Mesa de Cancún… Alianzas

El pasado miércoles el alcalde estuvo en Mesa Cancún y le pregunté por las alianzas y lo acontecido las últimas semanas a raíz de declaraciones de, Gildardo Real, las dos visitas de ambos a la Ciudad de México a reuniones con Jorge Romero y el operador Santiago Taboada.

Reuniones que se dan en el marco de la importancia de la Joya de la Corona: Hermosillo y la irrupción e intervención del exgobernador, Guillermo Padrés, la intención del exalcalde, Alejandro López Caballero, algo que no ven bien en el bulevar Hidalgo.

Hay la percepción de que hay dos PAN, el de Padrés y otro, el que apoya a Toño Astiazarán, que como ya lo hemos comentado, no quiere impresentables en la fórmula que lo acompañará, de por sí difícil, ante Morena, aliados y todo el aparato, programas sociales, para traer gente con muchos negativos.

De hecho el pasado lunes, en una reunión con compañeros columnistas, le dije, le pregunté a Alejandro López Caballero 'cómo se te ocurre presentarte en el PAN acompañado de Padrés, de quien fuiste secretario de Hacienda y uno de los gobiernos más corruptos de la historia moderna de Sonora'… y se me descanjó, que era mi opinión, que es su amigo.

Sí es mi opinión, pero creo la comparten miles de ciudadanos de Hermosillo, y de Sonora y está consciente López Caballero y ya lo dijo públicamente que no lo quieren en Palacio Municipal como candidato y que le apuesta a encuestas.

Me puse a reflexionar, en una hipotética candidatura y que ganara: ¿Quiénes integrarían el gabinete de ALOCA? ¿Romero, Neblina, Villalobos, Sagrestano, Rodríguez etc.? O buscarían candidaturas a diputados locales y federales.

No me imagino a Toño, siendo candidato y ya mano, 'palomerar' con las dirigencias con impresentables, aunque tengan derecho de votar y ser votados.

Al margen de esto, la apuesta de Astiazarán primero son las alianzas, es lo importante. ¿Se legará un frente amplio? Ya se dieron reuniones de Natalia Rivera de MC y Alí Camacho, ya se sumó Pascual Soto y el problema estará con el PRI y PAN.

Gildardo

Y como no se le dará la razón a Toño Astiazarán cuando esta semana el dirigente del PAN, Gildardo Real, en entrevista, primero con Javier Ruiz Quirrín, habló maravillas de Guillermo Padrés, un buen gobernador, líder, honesto, es un activo etc.. ¡Por favor! Para que vean quién manda en el PAN. Y luego en entrevista con Sergio Valle, Gildardo, a pregunta de Sergio, de que si buscaría una diputación, y que sí, que está trabajando en colonias.

Entonces, como está eso de que está invitando a jóvenes y sociedad que se acerquen al PAN para obtener candidaturas, la alianza es con la sociedad…y él es el primero que se apunta y en desventaja para otro contrincante, obvio al ser dirigente, controla el proceso y la encuesta.

En fin, veremos qué pasa, en hoy una oposición, dividida y desarticulada, me refiero al PAN y PRI, con escenarios difíciles en el sur y norte de la entidad, donde arrasaron en la pasada elección.

Habrá qué ver las estrategias que despliegue, Toño poniendo como ejemplo los resultados que ha dado en la capital, que por cierto, reconoció en la Mesa de Cancún el repunte en delitos de alto impacto y que se está trabajando en ello, ojalá porque fue difícil el segundo semestre del año pasado y el inicio, el pleito por las plazas de los grupos delincuenciales y a esperar resultados.

Creo que se tienen que dar acuerdos para la alcaldía, no pueden ir solos PRI y PAN, por un lado Padrés impulsando a López Caballero, mientras en Palacio Municipal traen otra baraja; Flor Ayala, Ramón Corral Aguirre, Daniel García.

¿Con quién ir? La aritmética, el ajedrez de la política, y que rol tendrá MC y PS, negociaciones, quien cede y concede, sobre todo en Hermosillo.

Enfrente

Porque en la otra esquina, Morena y aliados tienen material y con qué para recuperar Hermosillo y refrendar las diputaciones locales y federales, esta semana ya levantó la mano el titular de la SEC, Froylán Gámez.

Y ahora súmenle a Paulina Ocaña, Omar del Valle Colosio, Roberto Gradillas, Adolfo Salazar, por dar unos ejemplos, y hay más de esa hornada que viene formando el gobernador Alfonso Durazo, los 'Durazo Boys', que no son pocos.

El grupo Agua Prieta va a impulsar a la hoy diputada con licencia y actual directora del Sistema de Comunicación, Paloma Terán, para una diputación federal o la alcaldía de ese municipio, que bien conoce la familia Terán y la fortaleza política que hay.

Y en el norte y sur, la misma Morena y aliados, traen cuadros, en el sur prácticamente desde Guaymas hasta Estación Don, no hay PRI y PAN, fueron arrasados en el pasado proceso electoral.

Por cierto, hablando de Guaymas, en su gira por San Luis, donde fue a dar informe de labores en el Senado, Heriberto Aguilar declinó la aspiración a ir por la gubernatura, entonces qué le depara el destino ¿alcaldía del puerto? está bien posicionado, quizás una coordinación en la futura campaña, ya veremos.

Señal clara

La señal fue clara en la reunión convocada por el Secretario de Gobierno, con dirigentes de partidos y a la que asistieron Lorenia Valles y Javier Lamarque, la candidatura está entre ellos dos, aunque algunos decidan inscribirse y lo digo por aquello de una encuesta que exhibieron que ponía a Célida López al frente, y como le da por ir a tocar puertas a la ciudad de México, a ver si entiende, o a la mejor busca una federal.

Lo que sí se puso sobre la mesa ya, es que haya piso parejo, reglas más claras.

ENSU-INEGI

Salió la última encuesta de ENSU e Inegi sobre percepción ciudadana de inseguridad y en base a datos oficiales, y no podemos ser omisos a ella.

63.8 por ciento de personas de 18 años y más de 91 áreas urbanas, consideraron que era inseguro vivir en sus ciudades, las de mayor percepción fueron Urupan, con 88.7 por ciento, y Culiacán, con 88.1 por ciento.

Con menor percepción: San Pedro Garza García, Benito Juárez y Piedras Negras.

Tormenta Perfecta

El Valle del Yaqui sigue sin frío, aunque al parecer se avecina una baja en temperaturas, aunado a los bajos precios internacionales de cereales, y al incremento de unas 300 importaciones, y con el dólar entre 17 y 18 pesos, pues es una tormenta perfecta, otra vez, desafortunadamente.

Con menos rendimientos y si sigue el dólar así y como el gobierno no aplica ya la ley, el artículo 134, que ante la caída de mercados pone la diferencia, eso se acabó hace 7 años y seguirá la misma política, solo a los pequeños para efectos de control político.

Menos mal que el gobernador Alfonso Durazo apoyó con trabajos de Barbecho y 10 dólares por tonelada, al igual que a productores de SLRC ¿Pero y este ciclo? Es la Sader quien debe aplicar piso parejo, pero no lo hace. Y este ciclo, con 73 mil hectáreas de trigo, se sembró maíz y el industrial importando porque sale más barato, ya sabrán… Más tierras para rentar o de plano vender.

Por lo pronto, exportadores y quienes reciben remesas, pues les está entrando menos a quienes deben en dólares, pues deben menos, pero también menos ingresos petroleros y eso impacta finanzas públicas del Gobierno Federal.

Carlos 'Calo' Valenzuela

Trascendió en la semana el arresto del empresario originario de Sonora, Carlos 'Calo' Valenzuela, por parte del ICE ante una demanda del Gobierno de Colima por unos terrenos en Bahía de Banderas, que al parecer un alto funcionario se quiere quedar con ellos, esto involucra a otros 20 empresarios.

‘Calo’ fue el constructor de los estadios de beisbol de Hermosillo y Ciudad Obregón, ha hecho otros en el país y en Suramérica, al igual que otro tipo de desarrollos, como el de, Bahía Banderas en Colima.

Al parecer por presiones de un funcionario, incluso de Fiscalía, coaccionaron, presionaron a personas que habían comprado a Calo y grupo de empresarios, a que firmaran denuncias contra ellos, extorsión pues, chantaje.

Bueno pues todo parece indicar que un juez le dio la razón a Valenzuela y el grupo de empresarios dictó sentencia a favor de ellos, y quedan sin efecto las ordenes de aprehensión contra él.

En lo personal, me dio gusto conocer la noticia, por el aprecio y amistad con la familia Valenzuela Cadena y primos, la mayoría radicados en Hermosillo, se hizo justicia.

Mercado Municipal

Muy bien quedó el Mercado Municipal de Hermosillo, fuerte inversión, 120 millones, pero lo raro es que siguen todos los locales exteriores vacíos, de no entenderse.

Se hizo un baño planta baja para personas con discapacidad y lo tienen cerrado y con cadenas, nomás imaginen tener que subir planta alta y todavía se encuentran con que hay que pagar entre 7 y 10 pesos por usarlo.

Vaya que esta dura la grilla interna entre locatarios, pero alguien tiene que poner orden ahí, es un Mercado Municipal, donde se le metieron recursos públicos.

Salud

Con estas lluvias del fin de semana, hay que evitar agua estancada, porque con la combinación de altas temperaturas, con esto de cambio climático, ha disparado dengue, y ha causado defunciones.

En comunidades rurales, como en el Mayo, es donde se pueden presentar más casos y creo se necesitan más campañas, tanto de prevención, como de fumigación, hay un problema de rickettsiosis que hay que atender, Sonora con más casos, y se está asomando el sarampión, tiene la pablara el doctor, José Alomía, secretario de Salud.

Auto eléctrico

El gobernador Alfonso Durazo supervisó avances del auto eléctrico que se producirá en Sonora y algo importante, desarrollado por jóvenes del ITH y que se compagina con el Plan de Energías Sostenibles dentro del Plan Sonora, que impulsa el mandatario, bien, un gran paso, como el mismo lo señaló.

Reforma Electoral

Mucha especulación alrededor de la Reforma Electoral, que sabremos hasta que se dé a conocer la iniciativa, para el gobierno de avanzada, para la oposición retroceso, ya veremos; lo que sí es que las minorías deben tener representación, no sé cuántas 'pluris' deben ser menos, y cambiar método, que no decidan cúpulas, y a ver lo del financiamiento, PT y PV reticentes, y sin el voto de ellos, no habrá reforma.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58