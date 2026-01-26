Toño Astiazarán, político profesional… Pero…

El inicio de la charla con Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, arrancó de una manera, a mi ver, fuerte por el cuestionamiento con que abrió tema Arturo Ballesteros, compañero de la Mesa Cancún, donde, entre otras cosas, le pone atención en la relación política del alcalde de Hermosillo con "impresentables" corruptos, como le llamó a Guillermo Padrés, que comanda el Partido Acción Nacional Sonora, y otros personajes mencionados por el periodista, dando a entender que dichos personajes dañan seriamente la virtual candidatura a la gubernatura del estado de Sonora.

"Siempre he creído en las alianzas", inicia su respuesta Antonio Astiazarán. “Cuando salí del PRI, en el PAN me dieron la oportunidad en tres ocasiones de ser candidato, esto independientemente de que yo no soy militante de ningún partido hasta este momento y como candidato ciudadano tuve la oportunidad de representar a los ciudadanos y a los partidos que conformaron la alianza, PAN, PRI y PRD, por lo cual estoy muy agradecido con el PAN y en mi casa me enseñaron a ser agradecido. Por otro lado, Hermosillo, gracias a esa alianza, somos la única ciudad del noroeste de la República que no es gobernada por Morena. Es por esto que todos (los partidos) nos necesitamos y reconocemos la importancia de poder competir en alianza con reglas claras por un cargo de elección popular".

Conociendo a Arturo, esperé que le acentuara la ‘partecita’ de la pregunta sobre "los impresentables", pero hasta ahí quedó la cosa. Digo porque entiendo que, desde la óptica de los políticos, las estrategias que se tienen que diseñar y llevar a la acción, sobre todo en un ambiente tan complicado como el que vive actualmente la oposición, en muchas ocasiones no son lo que más se quisiera, PERO… ¿Y los impresentables? Porque también, desde la óptica de la ciudadanía, no necesariamente pudiese estar de acuerdo en pactar con personajes como Guillermo Padrés Elías, que a voz de calle es repudiado por muchos sonorenses, él y sus allegados.

Fue muy interesante ver el resto de la charla con el actual alcalde hermosillense y me llamó en particular la atención la preparación, o mejor dicho, el crecimiento que ha tenido en su discurso, en conocimiento de los temas que obviamente le interesan y de la creatividad para convertir estos temas en propuestas hacia la ciudadanía para convencerla de que él tiene bien definido el camino a seguir, cosa que no hemos visto no solo en Morena, sino en los demás partidos. Hay un hueco enorme de talentos y los muy poquititos que hay no traen propuestas que le den a la gente la visión del camino a seguir y, sobre todo, el destino al que se pretende llegar.

Se comentó el tema también del famoso paso a desnivel, del cual el alcalde nos dio los detalles y ahondó en que tenía un sistema de recolección de agua de lluvia para reutilizar dicha agua. Días antes de la Mesa Cancún, me di la vuelta al Colosio y Solidaridad para echarle un ojo de primera mano y, la verdad, la calidad se nota, excelentemente bien realizado y lo más curioso es que se terminó antes de la fecha programada… PERO… Un 'pequeño' detalle: se supone que es el crucero con más tráfico en Hermosillo y la idea es que el tráfico tenga más libertad en ese punto, solo que, si vienes circulando sobre Colosio de poniente a oriente, si pasas libre por debajo ‘del Soli', pero a 100 o 150 metros adelante, pusieron como parte de la obra o a la par de esta un semáforo anterior al semáforo que está frente a la entrada de la tienda de socios muy conocida. ¿No se estaría trasladando el cuello de botella a este punto? No lo sé, hemos visto en puente bulevar Morelos sobre Ignacio Soto que, por el semáforo de la García Aburto, se hacen colas que llegan hasta el dichoso puente. Tengo la impresión de que eso mismo puede suceder en el nuevo paso a desnivel. Lo mismo podría ocurrir por el semáforo en Solidaridad y bulevar Navarrete.

Después pasamos a los temas de las cifras de seguridad, del tiempo de respuesta de los cuerpos de policía y tránsito municipal, donde enfatizó que de cuarenta minutos que tenía que esperar una persona la respuesta de la policía, pasó a cinco minutos. Me tocó esperar los cuarenta minutos; qué bueno que no he tenido que darme cuenta de que ahora en teoría son cinco. Vaya, informó mucho, parecía informe presidencial… PERO… En la calle escucho a muchísima gente quejándose de los baches; de hecho, compartí en mis redes sociales un video muy simpático en el que un muchacho agradecía el puente que tanto necesitaba Hermosillo, mientras conducía y se zangoloteaba por tanto bache.

También informó de los apoyos para los hogares hermosillenses para que se hagan de paneles solares y a fondo perdido, acentuó, cosa a la que le voy a dar seguimiento, ya que el tema de la energía en Sonora es altamente sensible.

Lástima que no tuve la oportunidad de preguntarle por el tema de los botes de basura públicos en parques y calles en general, porque el servicio de recolección de basura de los hogares no los tiene considerados, Y el Depto. De parques y jardines, solo hace limpieza una vez al año en parques; si bien nos va, dos veces al año. Lo digo porque dos vecinos y yo adoptamos el parque Roberto Reynoso en Villa Bonita y conseguimos botes para la basura y nosotros mantenemos el parque limpio, batallando porque cada semana salen seis bolsas jumbo de basura del parque y no hay quien se las lleve, por cierto, las bolsas las patrocina el Super CA de la esquina. Algo se debe poder hacer, ¿no? Lo mismo pasa con los botes de basura de la canchita de pasto sintético en bulevar Villa Bonita y bulevar Jarda, solo que ahí no hay vecinos acomedidos y está la basura regada por toda la banqueta.

Los tiempos están sumamente complejos y, aunque está demostrando Antonio Astiazarán un profesionalismo político que no le he visto a otros actores políticos, creo que hay puntos que pueden afectarle sustancialmente y son principalmente los "impresentables" que no los ha olvidado la gente (Dime con quién andas…) y que en la ciudad de Hermosillo, los baches se perciben cuadra por cuadra, en algunos lugares metro a metro, y se sufren todo el trayecto del punto A al punto B… El puente, que sí es necesario y quedó espectacular, se disfruta una, dos o más veces, pero los baches se sufren cuadra a cuadra, metro a metro, todo el santo día. El alcalde ha manejado solo dinero del mismo municipio, sin apoyos federales o estatales; tiene creatividad para propuestas muy interesantes, muy profesional, políticamente hablando, solo que ese pequeño detallito de los baches, como dije, la gente y las empresas que se afectan en sus flotillas lo sufren todo el día y toda la noche. Por cierto, encarguen asfalto de Guadalajara o Ciudad de México; allá llueve mucho y no se les disuelve el asfalto como el de Hermosillo.

1CP