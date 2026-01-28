¡No sabemos nada!

Muchas veces empiezo solo a escribir y no sé por dónde va a ir el mensaje o la reflexión que les voy a compartir. La pasada columna fue sobre política local; como ya se habrán dado cuenta, he ido dejando el tema de la política local y nacional y solo dejo la geopolítica para cotejarla con este tiempo de revelaciones (Apocalipsis, o sea, revelaciones, no fin del mundo) y el despertar de la consciencia humana, es decir, empezar a darnos cuenta nada de lo que creíamos 'normal' es verdadero ni correcto, sino un engaño y un abuso. Aquí es la parte donde les digo adiós y que tengan buen día a mis lectores que aún se echan el sueñito inconsciente.

¿Continúas aquí? Bienvenido. Voy a intentar explicar más detalladamente el tema de las revelaciones (ojo, no explico esto desde el punto de vista religioso). Primeramente, para que las revelaciones se empiecen a mostrar, tuvo que haber habido cambios en el medio ambiente en el que vivimos. Porque donde vivimos no solo es influenciado por el clima del planeta, del sol o el cosmos; también siempre ha sido influenciado por el nivel de frecuencia natural de la tierra, y que para muchos aún hoy día es algo que desconocen. Me refiero a la frecuencia Schumann, también conocida como el latido del planeta, y que se puede medir con aparatos científicos y, como es vibración, esta tuvo una frecuencia de 7.83 Hz por miles de años, por lo menos desde que el ser humano existe.

Pero desde 1982 empezó a hacer lo que nunca había hecho: empezó a tener fluctuaciones al alza y, desde ese año hasta el año 2026 en que escribo estas líneas, siguió con fluctuaciones cada vez más elevadas y más elevadas, pero ya sin regresar a esa medida de 7.83 Hz. Se queda en 30, a veces en 25, otras en 60 Hz y con picos de 170 o 300 Hz. La cuestión es que, a la par de que la vibración del planeta y toda la materia que lo compone, incluyéndonos a los seres que lo habitamos, también la mecánica 'normal' de cómo se daban los sucesos históricos, es decir, la política, las religiones, la sociedad, etc., empieza a cambiar… Lo 'anormal' se empieza a abrir camino en la ‘normalidad’ de la vida humana. Bueno, algunas cosas se están produciendo por la frecuencia y otras son impulsadas por agendas de élites aprovechando el momento, pero el caso es que el mundo está dejando de ser lo que acostumbrábamos.

De ese tiempo a la fecha, conforme la vibración ha venido aumentando, de igual manera han venido aumentando los errores y los escándalos de quienes han siempre manejado a su antojo a todo el mundo. Incluso vemos a gobernantes de altísima importancia como Donald Trump tomar decisiones y llevar a cabo acciones que rayan en aparente inconsciencia y absoluta falta de lógica… Sí, eso, como que este mundo extravió la lógica.

Al parecer, la tierra antes con la vibración 7.83 Hz era un lugar fértil para todo eso que considerábamos 'normal y común': los grandes engaños y trampas de los poderosos, el fraude del espejismo de la democracia, las guerras por la paz, el terrorismo de los oprimidos, las drogas que obligaban a sus pobrecitos consumidores, etc. Al parecer, lo que antes solo las mentes más informadas, analíticas y cercanas a la élite podían con tremenda dificultad enterarse, ahora de manera desvergonzada exhiben su decadencia y psicopatía como algo que presumir o el nuevo objetivo honorable. De igual manera, se empieza a mostrar cada vez más y más el desprecio, odio que llega al asco por la gente común del planeta al mentirles tan descaradamente diciendo que algo como lo que sucede en Gaza no es genocidio. "Nos estamos defendiendo", dicen con rostros adustos y casi honorables, como pensando: "Son tan idiotas, que me lo van a aceptar".

Eso, mi estimado lector, son las revelaciones; estamos viendo parte de la verdadera naturaleza de esos engendros que se han enarbolado como los ejemplos a seguir por otros países, al tiempo que les ponen el pie, para que no logren alcanzar el supuesto ideal de país de Occidente. Por eso es que han tomado impulso las 'teorías de conspiración', que no son algo que se puso de moda; lo que está pasando es que cada vez más gente se está dando cuenta de estas verdades que se están revelando en mayor cantidad y cada vez con mayor rapidez.

Es un tema de energías y no me refiero al petróleo, la electricidad, etc. Me refiero a la energía de tus emociones, de todos los seres humanos. La baja frecuencia de vibración terrestre era terreno fértil para la energía densa y estamos pasando a una vibración alta, que es lo ideal para energía sutil, liviana y más cercana a la frecuencia del amor. Por lo mismo, esos seres que dominaban y dictaban las reglas están siendo erráticos en sus planes, acciones y discursos. Se les caen planes malévolos o funcionan a la mitad, porque el ambiente terrestre es cada vez más inhóspito para sus trampas y horrores; por eso está elevando el nivel de guerras y ataques terroristas, las tragedias, etc. Quieren cosechar hasta la última gota de energía del sufrimiento humano, antes de que la alta vibración llegue a un punto en que ni siquiera puedan seguir viviendo entre nosotros. ¿Te suena a película de Hollywood de ciencia ficción? Creo que ninguna película o la suma de todas las películas de ese género se va a quedar corta con lo que estamos viviendo y vamos a vivir. Tanto hemos estado viviendo en un colosal engaño, que todo lo que consideras conocimiento, en realidad, la mayoría es creencia y la otra parte es programación mental, porque nada de lo que crees saber te consta; solo das por cierto ese 'conocimiento' porque te lo enseñó el maestro o maestra y a ellos se los enseñó otros, pero nadie vimos y atestiguamos el supuesto suceso de donde nace x conocimiento. La historia es el mejor ejemplo, porque ya hemos visto caerse muchos datos históricos y hasta tenemos un dicho: 'La historia la escriben los vencedores', a su conveniencia, obviamente.

Entonces, en este tiempo de revelaciones, vamos a ver muchas cosas que nos van a constar y que van a derrumbar lo que CREÍAMOS saber, y vamos a obtener conciencia de que… ¡No sabíamos nada!

1CP