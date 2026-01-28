Sonora, potencia energética

Este 26 de enero fue el Día Internacional de la Energía Limpia, efeméride que contribuye a la reflexión pública sobre la importancia de la generación y el uso eficiente de las energías limpias y renovables, como la eólica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica, de biomasa, la geotérmica y la nuclear. El propósito de las energías limpias es la reducción de gases contaminantes (CO2) y, al mismo tiempo, ampliar el número de hogares con acceso a la electricidad.

En el caso de México, la política energética es una prioridad de la Cuarta Transformación, pero no como sucedió con la llamada reforma energética de 2013, cuyo único fin fue la privatización del sector al amparo de su valor estratégico, sino teniendo como objetivo la soberanía energética, el fortalecimiento de PEMEX y de la CFE como empresas públicas del Estado, así como el acceso a energías más baratas.

Para ello, en el Senado de la República aprobamos una reforma constitucional que recupera el valor de PEMEX y de la CFE como áreas estratégicas, además de la legislación secundaria que regulará las alternativas de energía limpia y renovable, devolviendo al Estado mexicano su papel como protagonista de la política energética y estableciendo el principio de justicia energética como motor de esta industria.

De igual forma, por propuesta de la Unión de Usuarios A. C., presenté una iniciativa de reforma al artículo 4.° de la Constitución para reconocer el derecho humano a la energía eléctrica, cuya garantía es fundamental para el disfrute de otros derechos, como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda e incluso la seguridad; dicho de otra manera, de la electricidad depende la vida y la economía del país.

Entre los 100 compromisos de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está el Plan Sonora de Energías Sostenibles, el cual deviene de la iniciativa impulsada por el gobernador Alfonso Durazo desde 2022. Por medio de este plan, el Estado se convirtió en epicentro de la generación de energía limpia y renovable, la explotación del litio y de la industria de transporte electrificado.

El Plan Sonora se integra por cuatro ejes, a través de los cuales se busca: 1) obtener electricidad de la radiación solar para su uso en hogares, negocios y redes eléctricas completas; 2) oferta educativa vinculada a la ingeniería en semiconductores y aprovechamiento del litio; 3) desarrollo industrial de la región, incluyendo infraestructura pública, al igual que centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación; 4) transporte electrificado (desde la fase minera hasta la fabricación de baterías y vehículos eléctricos).

La importancia estratégica de Sonora está en que aquí se encuentra 21 por ciento del potencial social del país, nueve parques tecnológicos y 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio, elementos que hacen indispensable a nuestro estado para los objetivos nacionales de electrificación y la electromovilidad, contemplando la explotación racional de las energías limpias y renovables.

En 2023 se inauguró la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, convirtiéndose en la más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo; se proyecta que su capacidad instalada será suficiente para abastecer de energía a 250 mil hogares en 2027. Como parte de las metas de la presidenta en cuanto al Plan Sonora de Energías Sostenibles, dicha planta generará 5 gigavatios al término de su sexenio.

En suma, Sonora es una potencia energética que seguirá contribuyendo a la modernización de las fuentes de energía y a la soberanía energética del país, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senadora de la República