Cae Maduro: EU toma el control e inicia la transición

Era algo esperado; ante el despliegue militar de EU en aguas del Caribe, en una operación efectuada por el grupo Delta de las fuerzas armadas norteamericanas, capturan al dictador y líder del Cártel de Los Soles, Nicolás Maduro, junto con su esposa, y serán puestos a disposición de fiscales de Nueva York, acusados de varios delitos.

Lo importante y parte medular es que con esta acción se inician los pasos de la esperada transición a la democracia de Venezuela, un pueblo oprimido primeramente por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, quienes se apoderaron de las instituciones para lograr sus objetivos, apoyados por militares y por cubanos.

La última elección la ganó la oposición, Edmundo González, pero Maduro no aceptó y nunca mostró una sola acta; perdió en todas las locaciones y, al no haber contrapesos, controlaba hasta el órgano electoral; se declaró triunfador.

¿Qué sigue? Pues la transición, EU toma el control del país; obviamente, el interés del gobierno estadounidense es el petróleo. Hay que instalar a Edmundo González como presidente, aunque existe la posibilidad de que asuma Delcy Rodríguez y creo, disolver el Congreso y atrapar a todos los que estaban coludidos con Maduro, incluso militares, todos los del Cártel de Los Soles y ponerlos en manos de la justicia.

Obviamente, hay júbilo en el pueblo venezolano, y todos los que viven en el exilio van a sonar vientos de libertad. Va a tomar tiempo reinstaurar las instituciones; creo que un papel fundamental en esto lo tendrá la líder activista, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aunque parece que Trump tiene otra visión respecto a ella.

Como es de esperarse, las reacciones en el mundo no se han hecho esperar, la mayoría a favor, también en contra, ante lo que consideran una injerencia de EU, pero no había otro camino; estamos hablando de que se capturó a un delincuente, al líder de un cártel, y que aparte tenía oprimido a un pueblo, años así.

Tengan por seguridad que, aparte de que EU reinstalará la democracia en Venezuela, regresarán a ese país las grandes petroleras estadounidenses y muchas empresas, renacerá la IP, se van a destruir empresas estatales y todo lo que tenga el sello de Chávez y Maduro; soplan otros vientos y tiempos para los venezolanos; han sido muchos años de sufrimiento.

Lo que sí es inédito e histórico es que el gobierno de un país asume el control del gobierno de otro país y no se irá hasta que genere las condiciones para ello y para sus intereses, guste o no, pero esa será la realidad.

Serenidad

Creo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, debe mostrar serenidad ante lo hecho por el gobierno de EU; no están las cosas para abrir otro frente con EU y el presidente Donald Trump.

Está lo de los aranceles, la renegociación del T-MEC y la posición de los norteamericanos en relación al papel de algunos cárteles que operan en México, lo que ha cuestionado mucho el presidente estadounidense.

En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha dado una mayor colaboración con EU en materia de seguridad; hay voluntad de recomponer las cosas, pero no se puede en un año; hay voluntad y sobre todo un funcionario que está dando resultados, Omar García Harfuch.

Como gobierno, pues que solo quede en una protesta diplomática y que no escale esto; una cosa es lo que se opine como gobierno y otra lo que piensen los ciudadanos, los pueblos.

Maduro no fue elegido democráticamente, se robó la elección y, pues, intervino el país más poderoso del mundo para reinstaurar la democracia y las instituciones.

Lo que es un hecho, la geopolítica en América del Sur ha dado un giro hacia la derecha; se han cansado del populismo, pobreza, y hoy las consecuencias, y ahí vienen elecciones en Colombia, con un Gustavo Petro en caída libre, que hasta la VISA le quitaron en EU, en su última visita, por andar arengando a militares de EU a que se sublevaran.

En fin, muchas lecturas de la acción efectuada la madrugada de ayer en Venezuela; será tema de todo tipo de análisis, lo que es un hecho. Trump va por todos los líderes de cárteles, incluidos los mexicanos; ha habido cooperación del gobierno mexicano, pero el señor Trump quiere más acciones y esto pondrá nerviosos a no pocos en México.

Lo que sí es impresionante es ver cómo en unos minutos la vida le cambió a Maduro; ahí están las escenas de las primeras fotografías, preso, a bordo de un barco estadounidense, como vil reo, y seguramente terminará el resto de sus días y de su grupo en una cárcel de alta seguridad en los EU. Vaya reflexión y lectura que deja esto.

Finaliza decreto

Ha finalizado el decreto para la entrada de autos 'chocolate' a México; ya lo firmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, y esto lo verá bien la AMDA, y parece que la cosa va en serio, por si se pensaba que seguiría o daría pie a contrabando.

En Sonora se han endurecido las cosas en la garita de Mariposa y De Concini, desde hace 2 meses, donde militares y delincuentes hacían su agosto; tomó control de esto el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch; esperemos siga así.

Aranceles, China

Han entrado en vigor aranceles a las importaciones de China, quienes triangulaban a través de empresas mexicanas para exportar a EU, pero se les acabó el corrido con Donald Trump.

Veremos el impacto en la economía mexicana, ya que los productos chinos, más baratos que los que produce la industria nacional, también entran en vigor impuestos a compras vía plataformas digitales, muy utilizadas, por cierto; esto también veremos de qué manera impacta, y digo esto porque la informalidad está creciendo.

Son miles de patrones que se han dado de baja del IMSS, datos oficiales, y con ellos empleadores, familias que se han quedado sin trabajo. ¿Causas? Aranceles, extorsiones, la reforma al Poder Judicial, las reformas fiscales, ahí viene la transición a la semana de 40 horas, etc.… Pues esto ahuyenta al emprendedor, al PYME y MINIPYME sobre todo.

Y esto se vuelve un problema socioeconómico para el gobierno, porque toda esa gente que se queda sin empleo formal y se va a la informalidad buscará inscribirse en los programas sociales del gobierno, y esto va a generar presión a las finanzas públicas, en una economía que en el 2025 creció ¡.03!, o sea, nada.

Y todo parece indicar que, aparte de esto, el gobierno insistirá en el modelo de Luis Echeverría, de intervenir en la economía, creando empresas del bienestar, que están perdiendo dinero, están siendo subsidiadas con impuestos que deben ir a cosas productivas, a apoyar a emprendedores, generar empleos, riqueza, y por ende, le entrará más dinero a las arcas fiscales… pero no, sigue el endeudamiento, como plataforma para seguir dispersando dinero. ¿Hasta cuánto aguantará el país esto? Vean lo que está sucediendo en América del Sur: endeudamiento, gastar más de lo que ingresa, meter dinero en proyectos faraónicos; tarde o temprano, tiene su costo. Crecemos como país… o la pobreza e informalidad seguirá creciendo.

Seguridad… saldo

A pesar de los esfuerzos del gobierno estatal, en donde se han reducido delitos y hay que reconocerlo, hay un foco rojo y se llama Ciudad Obregón, que tuvo un mal año, un cierre terrible en diciembre y un pésimo arranque este 2026.

525 ataques armados en el 2025, asesinadas 442 personas, decenas de heridos, 45 de ellas mujeres, y un 95 por ciento de no detenidos, a lo que habrá que agregar lo que no se sabe, los desaparecidos, las tumbas clandestinas.

En el 2024, fueron 336 homicidios, o sea, pues, hubo un incremento, y ya enero, hasta el sábado, ya iban cuatro asesinados, y como siempre, ningún detenido. Diciembre del 2025 cerró con 32 o 34 ejecuciones.

Esta situación, reiteramos, no puede seguir así; algo tiene que hacer la Mesa de Seguridad, que tiene que reconocer que hay un problema, y que el despliegue de policías de los tres niveles de gobierno no ha dado resultados. Reaccionan ante códigos rojos, no hay inteligencia, no revientan casas, los filtros son inútiles, no sirven para nada, solo sirven para poner en alerta a la delincuencia, avisarles: "Oye, me voy a poner sobre tal calle, ¡por favor!".

En fin, veremos qué pasa este año; al alcalde Javier Lamarque se lo dije en persona, tiene dos grandes retos, desafíos para este 2026: mejorar los índices de inseguridad y los drenajes. Es una de las cartas para la gubernatura para el 2027, y debe demostrar que las puede y también por el bien de Obregón, de su gente.

Se va a ejercer un presupuesto con más de 3 mil millones, están proyectadas obras, qué bueno, bien, y si aunado a obras, posibilidad de empresas que lleguen, se mejora en estos rubros, lo otro se podría dar por añadidura; está en el alcalde, su equipo, lograr esto… y la encuesta.

Remesas… a la baja

Las remesas, a raíz de la política migratoria de Donald Trump, se habían reducido: redadas, deportaciones, un endurecimiento para trámite de visas, y ahora, ante la apreciación del peso frente al dólar, se ve reducido el poder adquisitivo ante los envíos que hacen paisanos a familiares en México.

Mandan la misma cantidad, pero al verse reducido un 17 por ciento el valor de lo que envían, dólar más barato, la compra se reduce, hay un impacto negativo; esta ha sido la mayor caída desde 2013, incluso para exportadores, esto les ha afectado. En el caso de Sonora, los productores de hortaliza están ganando, pero un porcentaje menor, que si lo integramos, son algunos millones de dólares, pero para el consumidor de EU, reduce la inflación y aumenta el poder adquisitivo.

Por cierto, presidenta Claudia Sheinbaum, también finalizó con decreto de AMLO; para cerrar la frontera sur a productos como carne, leche, frijol, aceites, cerdo, pollo, etc., que según el expresidente iban a bajar la inflación, y solo vino a traer problemas: gusano barrenador, gripe aviar, incremento de contrabando. Esto se acabó, bien.

Descarrilamiento

Subió a 14 muertos el descarrilamiento del Tren Transístmico, hechos suscitados en un tramo de Oaxaca, dejando decenas de heridos, y las consecuencias del mismo, otro gran reto para la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo la empatía de presentarse en el lugar de los hechos, lo que nunca hizo su antecesor.

En manos de la fiscal Ernestina Godoy, el castigo a los responsables, que no vayan a salir con que los pernos, deslizamientos o alguna otra cosa técnica.

Ahí están los videos de durmientes en mal estado, el escándalo alrededor de balastro, para esa obra y la del Tren Maya, donde se presume hubo tráfico de influencias; se menciona con insistencia a dos presuntos personajes; hay un audio donde ambos dicen: "Nosotros cada 100 mil metros cúbicos, damos ‘moche’ y ellos dan el palomazo; si hay un descarrilamiento, no es nuestro pedo", (literal), esto último.

Hay un detalle: el hoy secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, fue el director del proyecto en el sexenio pasado; aquí hay un conflicto de interés. En fin, veremos cómo arma la carpeta la fiscal Godoy y quiénes caen; no puede haber impunidad, no se puede repetir lo de la Línea 12 del Metro, donde murieron más de 30 personas.

Por cierto, 30 mil pesos para gastos y un seguro de 400 mil pesos es lo que espera a deudos. ¿Eso vale una vida? Y se hizo viral, video de por medio, el trato que le dieron al cuerpo de una persona de Caborca que murió en el accidente, inhumano, sin palabras.

