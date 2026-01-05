Canal 2, Televisora del Yaqui

La televisión se define como el sistema dentro de las telecomunicaciones que hace el deleite visual de toda la programación en un canal, por medio de un aparato, que lo saca a través de una pantalla, llamado televisor. En México se cuentan historias de gloria, en referencia a lo que la televisión representó y sigue, con cierto grado de resistencia, representando en una parte de lo que deja aún, entretenimiento y diversión. ¿Quién de los mexicanos no sabe que Guillermo González Camarena, siendo mexicano, fue quien registró la patente de la imagen televisiva a color en 1940? Hay sucesos que marcan una época en la televisión nacional, a nivel país; la primera transmisión fue en el año de 1950, con la presentación del Informe de Gobierno de Miguel Alemán Valdés.

La visión de negocio de este 'boom' en telecomunicación, orientada hacia el entretenimiento, fue clave para quienes tomaron las riendas de hacer fortuna; mientras más se ofrecía algo para divertir a través de una pantalla, la cadena de valor fue más allá de las expectativas que en sistemas de tecnologías tuvo que hacer, ya que de ahí derivaron planes de negocio como la industria en la producción de televisores, para después pasar a la venta de los mismos en mueblerías, y en tercer plano, la producción de programas que captaran audiencias, haciendo convenios en marcas patrocinadoras de diferentes productos, que a través de este medio tradicional de comunicación y sobre todo innovador, trajo consigo para lo que se convirtió la televisión mexicana a nivel mundial.

Con el transcurrir del tiempo, este tipo de diversión va siendo más abarcador, y ante la posibilidad de explotar un nicho de negocio, se extiende hacia distintas partes de nuestro país, llegando así al sur de Sonora y norte de Sinaloa, la señal que por derecho y permisos de la Televisión Nacional y pagando derechos de transmisión: XHI-TDT Canal 2, a través de la empresa de telecomunicación llamada Televisora del Yaqui; imposible para quienes fueron parte de aquella generación de los 70 y los 80, no añorar lo que se vivió como espectador de esta señal. Sus orígenes datan de mediados de los 60, con la familia Azcárraga en convenio de negocios, y con el señor Carlos Enciso como gerente general, inicia con alternativas de programas de contenido regional y noticieros locales, estos últimos, en tres emisiones, matutino, vespertino y nocturno, pasando por algunos nombres titulares de la información, pero que ya a fines de los 80 hace gala el Noticiero Tiempo, con el bello rostro y la facilidad de palabra de Rosalva Castro, con su adjunto en labor, Arturo Campos.

El primer edificio, que fue emblemático en nuestro municipio, estuvo por la calle Norman Borlaug, entre las calles 300 y 400, siendo un referente al pasar durante algunos años por esta calle y ver el edificio en ruinas, que destacaría por ser el primer lugar donde se crearon los sueños de los televidentes en Ciudad Obregón. Hacia 1976, la posibilidad de despuntar en desarrollo de contenidos para más audiencias en esta ciudad, hizo la constitución de una sociedad empresarial entre varios inversionistas locales y trajeron la estación televisiva a la avenida Miguel Alemán, entre Zaragoza y Galeana; en el segundo lustro de los 70, el Canal 2, que como eslogan tuvo 'Tu Canal', llevó a cabo convenios de todo tipo en la repetición de señales que venían de estaciones de la televisión nacional, y que hacían brillar nuestras mañanas, tardes y noches, con programas y series propias de una época de 'ensueño'; no era necesario un televisor a color o con control remoto para estar atentos; en la audiencia infantil, a lo que se proponía cada tarde con animaciones y caricaturas, como El Pájaro Loco, Los Pitufos, El Gallo Claudio, Porky, Silvestre y Piolín, el Correcaminos, la inolvidable Pantera Rosa, Don Gato y su Pandilla, Los Supersónicos, y más; la serie de Los Monstruos del Espacio, con Goldar y Rodak; animes de inicio como Candy, Remi, Heidi; que después fueron parte de una nueva generación con Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, Los Thunder Cats, He-Man, entre otros.

En las preferencias juveniles estaban Los Pioneros, Los Dukes de Hazzard, Mc Gyver, El Auto Fantástico, La Mujer Maravilla, y otras; para los espectadores nocturnos estarían La Isla de la Fantasía, Kojak, Dr. Quincy, Magnum, La Reportera del Crimen, La Mujer y El Hombre Biónico, y un sinfín de programas que hacían, hasta las 00:00 horas, una velada de atención a temas e historias que nos llevaban a los ideales de nuestras vidas, eso era Canal 2, Televisora del Yaqui; en programas de alternancia en intereses surge con Dorys Arenas y Angélica Echeverría, el programa matutino Entre Amigas a inicio de los 90’s, posicionándose como insignia hacia lo que televisoras de otras regiones, tomaron como modelo para sus casas de producción, manteniéndose durante más de dos décadas, hasta la transición de los nuevos propietarios del canal, para así, despedirlo de nuestra gama de opciones en temáticas de nuestra localidad.

La barra sabatina ofrecía en la 'teleseñal' desde México en el canal local a Los Invencibles del Ring, siendo toda una experiencia. Cerca de las 12:00 del mediodía, iniciaban las emociones del teleauditorio por los monstruos, las momias, los licántropos y las mujeres vampiro que amenazaban la vida de cualquier común, en sus historias vistas desde la pantalla chica, y ver cómo los luchadores de la AAA fungían como héroes. El Santo y Blue Demon; en definitiva, esta era la 'cereza del pastel' en términos de lo que esperaba el público infantil, juvenil y hasta adulto en esta ciudad; por las noches de sábado, Los Intocables era la única opción.

El eje del sostenimiento económico de este giro de negocio llamado Canal 2 o Televisora del Yaqui, definitivamente, se lo lleva el programa de Revista Semanal, después llamado Sábados con Ángel, aludiendo a su conductor Ángel Renato Cruz, ahora sí que… ¿Quién, siendo parte de los televidentes de Cajeme, no tuvo el ideal infantil de ir a bailar a este escenario y salir a cuadro, para tener la sensación de ser estrella de TV?, O cuando menos, ¿ir al programa para ser parte del público? Este icónico programa de revista que deberá reconocerse como un 'hit', es la parte de que comerciantes locales y de otras localidades del sur del Estado, patrocinaban y pagaban publicidad para sus menciones en él, comercios de todo tipo, tales como pizzerías, de jugos y bebidas, de frituras, de lácteos, de comercios de ropa, dulcerías, de academias de belleza y más, buscaban un espacio en este programa que duró más de dos décadas siendo, para muchos, la joya de la corona en Televisora del Yaqui, personajes como el Mago Moloc, el payaso imitador de Cepillín, conocido como Pistolín; Churupete, el payaso del terror que en su caballo de palo, asediaba a los niños con su pañuelo, el imitador de Cantinflas y más personajes que en la comunidad de Cajeme, fueron representativos de este espacio de TV.

La decadencia llega por razones diversas, pero quizá la que más pesa es la falta de visión propia, en una región que tiene, como podemos ver, mucho que explotar en temas de nuestro entorno. La transición de nuevas perspectivas, ajenas a lo que ya era de dominio local, es lo que, en definitiva, hizo de Televisora del Yaqui un recuerdo del éxito fugaz que tuvo, mientras la televisión… Fue nuestra; ahora, solo queda ver desde dentro… lo que nos ofrecen de fuera.