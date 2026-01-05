Le sale el tiro por la culata a Trump en Venezuela

Del plato a la boca, se cae la sopa. Si algo he aprendido de política y sobre todo de geopolítica, es que no debemos dar por concluido ningún suceso o fenómeno. Lo acontecido en Venezuela para nada se puede ver como hecho consumado y menos como algo que ya definió la estrategia estadounidense para quedar afianzada en su estrategia geopolítica y económica.

En el momento en que me llegaron las imágenes en la madrugada del 3 de enero sobre la operación militar para secuestrar al presidente venezolano, me llamó la atención en particular la inacción de las defensas venezolanas contra lo que se informaba como la esperada invasión gringa. Las defensas del país sudamericano tienen entre sus activos los temidos misiles interceptores tierra-aire rusos S-300, con los que hubiesen detenido de lleno la supuesta invasión gringa. "Qué extraño", pensé.

No seguí viendo la información, ya que, en el momento de darse este tipo de eventos, reina la propaganda y la manipulación de los datos. Me fui a dormir y ya a media mañana del mismo sábado, le di una nueva ojeada para ver en qué iban las teorías a favor y las teorías en contra; es entonces cuando me encuentro con que habían secuestrado a Maduro y de lo cual Donald Trump alardeaba que, aunque ya tenían la estrategia para abrir el búnker presidencial, fue "tan sorpresiva la operación" que ni siquiera alcanzó a llegar a su búnker Nicolás Maduro. Ok, primero, las defensas venezolanas no responden al ataque; segundo, lo agarran "desprevenido", y podría agregarle el tercer detallito: ¿dónde está el apoyo prometido por Rusia y China a Venezuela? Se quedaron calladitos 'milando como el chinito'… literal y solo emitieron las clásicas ¡condenas enérgicas! Que no sirven absolutamente de nada.

Aquí no hay gato encerrado, hay una manada de gatos encerrados. Si las defensas no se activaron para nada, esto nos indica que hay traición de primer nivel o hay acuerdo para hacer una pantomima de extracción exitosa de Nicolás Maduro. Y no hubo respuesta rusa o china porque sabían y estaban de acuerdo con el teatrito.

Pero la otra pregunta que resultaría de estas especulaciones lógicas sería: ¿Por qué Rusia y China estarían tan tranquilos 'entregándole tranquilamente' a Estados Unidos las reservas de petróleo y oro más grandes del planeta, así nada más como así?

Curiosamente, Estados Unidos se ha mantenido muy relajado en los temas Ucrania y Taiwán. ¿Qué tal si las tres potencias acordaran una repartición del mundo? China se queda con Taiwán, Rusia con Ucrania y EU con Venezuela.

Sí, lo sé, suena muy 'jalado', pero hay que considerar que el mundo últimamente se comporta de esa misma manera, donde no se respetan las leyes ni organismos internacionales, se aniquila a supuestos criminales sin debidos procesos legales, sin evidencias y sin juicios, solo ejecuciones extrajudiciales.

Donald Trump empezó a presumir de inmediato el genial y preciso secuestro del presidente Nicolás Maduro y de informar que Corina Machado y su títere Edmundo González no tendrán papel alguno en el país bolivariano, ya que, según Trump, nadie los quiere en Venezuela. Agregó que ya estaban en pláticas con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien "está de acuerdo" en colaborar con Estados Unidos. Y no terminaba Trump de pronunciar estas palabras cuando Delcy Rodríguez es declarada presidenta interina de Venezuela por el congreso de este país y se pronuncia en pro de la independencia de este país, su soberanía y que no se entregaran a ninguna potencia extranjera las riquezas de Venezuela.

Llama la atención que el equipo de Trump no haya considerado el pequeño detalle de que quitar a Maduro no es borrar el chavismo y que el gobierno de Venezuela seguiría funcionando sin Maduro al frente. Todo lo sucedido en este maravilloso sábado histórico: el marco legal internacional fue aventado por la ventana; la constitución, el Congreso y el Senado de Estados Unidos fueron completamente ignorados por el ejecutivo; se confirmó que la verdadera naturaleza de las fuerzas armadas de Estados Unidos es la piratería internacional. Se traicionó a Corina Machado; vaya, se traicionaron los unos a los otros. Se exhibió la nulidad de la ONU y que la mentira es el lenguaje normal de la geopolítica.

Entonces, de un gran éxito cacareado por Trump, pasamos a que todo les falló, siguen sin petróleo venezolano y conocemos mejor su naturaleza de manera explícita, por la forma en que se exhibieron. ¿Sería una trampa de Rusia y China? "Ándale, Donald, quédate con Venezuela, déjanos a Ucrania y Taiwán, no nos vamos a entrometer", y voraz Trump y su equipo, se fueron de hocico.

Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, quien se creía que iba a ser colocada por los gringos en la presidencia de Venezuela, fue traicionada como ella traicionó a su patria. Junto con ella, también se hunden los premios Nobel Qué manera de hundir un legado centenario de estos premios en un segundo.

24 horas de demolición hacia el interior del país que Trump quiere hacer grande de nuevo; al paso que va, lo único que va a hacer grande Trump es la montaña de escombros en que está convirtiendo a los Estados Unidos. La ineptitud y la arrogancia son su firma y la pesa que tienen atada al cuello y que los arrastra a las profundidades.

