Primero que todo, deseo que las niñas y los niños de cada hogar hayan disfrutado de un feliz Día de Reyes, en familia y con la alegría de sus regalos.

La vida nos regala muchas cosas, entre ellas, el lugar donde nacimos. En mi caso, me siento orgullosa de haber nacido y de vivir en Sonora. De tener a la vista las mejores puestas de sol y tan cerca el acuario marino más grande del mundo. De disfrutar de la mejor comida, con recetas tradicionales y cuyas materias primas provienen de manos trabajadoras. Aún más orgullo me da el pueblo sonorense -¡mi gente!-, siempre solidario, amistoso y con el carbón listo para compartir la carne asada.

Este amor por mi estado es lo que ha motivado mi andar y a ser representante popular, a recorrer cada uno de los municipios para dialogar con la gente y asumir sus causas más sentidas como mis propias causas. El fin de semana fui a Cananea, una ciudad bella y que históricamente ha luchado por la justicia. Este martes visité Ciudad Obregón, asentada en el Valle del Yaqui y cuyos pueblos resistieron a la persecución porfirista.

En Obregón me reuní con las mujeres organizadoras de la cabalgata 'Con aroma de mujer', la cual este año cumplirá 16 años de promover la cultura y las tradiciones sonorenses desde la mirada de las mujeres a caballo. También acompañé la celebración del Día de Reyes en el pueblo mágico de Álamos, porque nuestra labor también contempla la búsqueda del bienestar y la felicidad de las y los niños, incluido su derecho a cumplir sus sueños.

Al sur de Sonora se avista una de las regiones agropecuarias más productivas del país. Por décadas, el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo han aportado más de la mitad del trigo producido a nivel nacional. Desde luego, la producción ganadera con calidad de exportación; y de bacanora, que cuenta con denominación de origen como bebida tradicional. Esfuerzos que demuestran el trabajo y las ganas de nuestra gente de salir adelante.

Así también, los principios humanistas de la Cuarta Transformación significan voltear hacia quienes más lo necesitan, tenderles la mano y, juntos, hacer frente a las adversidades, como la pobreza y las desigualdades. Los planes de justicia para los pueblos guarijío, mayo y yaqui, que contemplan mayor inversión en programas de apoyo a la gente e infraestructura social, así como la reasignación de tierras y la administración del distrito de riego 018 por el propio pueblo yaqui, son muestra de esa voluntad.

En coordinación con el Gobierno de México, el gobernador Alfonso Durazo también ha hecho un gran esfuerzo, destinando buena parte del presupuesto del estado a los programas de apoyo con el propósito de que el bienestar y las oportunidades se distribuyan de forma justa en todas las regiones de Sonora.

A poco más de cuatro años de haber llegado la 4T al estado, cerca de 500 mil personas salieron de la pobreza y Sonora es una de las entidades con mayores ingresos por hogar en el país. Eso solo es posible por el amor y el cariño puesto en lo que hacemos. ¡Feliz año 2026!

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senadora de la República