Levantan la mano 5…pero puede que sean hasta 6

Vaya jugada de aritmética y ajedrez político, el anuncio del titular de la SEC, Froylán Gámez, que levantó la mano también para buscar la candidatura al Gobierno del Estado; previo a esto, la titular de Sagarpha, Célida López, y el senador Heriberto Aguilar en el mismo sentido. Hay que analizar la convocatoria como viene… y adelante.

Y con estos anuncios, pues ya irían cinco en pos de la candidatura, donde los más perfilados hasta el momento son la senadora Lorenia Valles y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque.

Pero ojo, puede que sean hasta seis; no hay que olvidar a un personaje cercano y en los afectos del gobernador, Omar del Valle Colosio, y familiar de Luis Donaldo Colosio Riojas, que todo parece indicar que irá por la gubernatura de Nuevo León, muy posiblemente contra el actual alcalde de Monterrey, Adrián De La Garza, que iría en alianza con el PRI y PAN.

De mucha lectura lo de Froylán Gámez; este tipo de anuncios no se podrían dar sin la anuencia de la oficina más refrigerada de Palacio y es miembro de esa camada, junto con Del Valle Colosio, que impulsa el gobernador Alfonso Durazo, así que viviremos un semestre intenso, en cuanto a Morena y aliados, porque se supone que para verano se hará la encuesta y se verá quién asumirá la candidatura al Gobierno del Estado.

Lo de Célida López, pues fue el Comisionado del PT y actual diputado federal, Ramón Flores, quien la subió a la contienda, quien, por cierto, sostuvo un encuentro esta semana con el mandatario estatal.

Y Célida subió a redes un video no para hablar de la problemática del campo, ganadería, gusano barrenador, sino de logros de la 4T, el segundo piso, la mejora del salario, un mensaje de corte político, que valdría que tomara en cuenta Nery Ruiz, el presidente del IEE, y de plano ya modificar la Ley Electoral, porque 'el que no se mueve ya no sale en la foto', contrario a lo que decía el sempiterno líder de la CTM, Fidel Velázquez.

Recordar también que en la pasada contienda electoral, Célida López tuvo una misión controversial, que no tuvo resultados; fue como fórmula al Senado junto con Froylán Gámez por el PT, ella atacando a diario al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manlio Fabio Beltrones, mientras que Froylán, más mesurado, con más enfoque político, de propuesta, para granjear votos, simpatías, votos.

Pero pesó mucho la campaña negra de Célida y el golpe letal que pegó Beltrones, unos días antes de la elección, que la había ido a buscar, que le ayudara, porque quería ser candidata a la gubernatura y no recibió apoyo del actual gobernador Alfonso Durazo. En fin, veremos qué pasa; al parecer la escenografía cambia, no lo sabemos, pero las señales de esta semana, estos destapes, algo traen de fondo.

Lorenia

El lunes pasado hubo una reunión con un grupo de columnistas con la senadora Lorenia Valles; buena charla. Acompaña la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque reconoce que debe haber representación de minorías en ambas cámaras, ver lo del financiamiento a partidos; la democracia y elecciones salen muy claras, a lo que no están de acuerdo PT y PV.

Y hay algo que creo, hasta la ciudadanía comparte: que las cúpulas no se repartan las pluris entre sus allegados, que se busquen por votos o que accedan los mejores perdedores.

Yo agregaría que las pluris son de los partidos y no se vale que se brinquen a otro partido, por el interés que sea; eso también se debe legislar. En fin, mucha especulación alrededor de la reforma electoral que impulsa la presidenta. Ya que se conozca la iniciativa, veremos, pero todo parece indicar que Sheinbaum la mandará tal como dijo y no quiere nepotismo.

De hecho, ya se dio ruptura en San Luis Potosí: el PV irá solo, el gobernador Ricardo Gallardo quiere dejar a su esposa, que es senadora; Morena irá con candidata o candidato propio con sus otros aliados; ojo con esto.

En fin, buena charla con Lorenia Valles, quien, por cierto, está sosteniendo productivas reuniones con empresarios en varios municipios de la entidad y con buena convocatoria; la ven bien, pues.

Hermosillo

La capital es la joya de la corona; ya se están visibilizando candidatos para la alcaldía por el PAN, pero está generando polémica, controversia, porque al parecer hay dos PAN, el del exgobernador Guillermo Padrés y, por otro lado, los que le apuestan y van con el actual alcalde Antonio Astiazarán, hoy el más competitivo.

Por un lado, el de Padrés destapa a Alejandro López Caballero, exsecretario de Hacienda, y el exalcalde de Hermosillo, Gildardo Real, se destapa para una diputación federal, en una total incongruencia, ya que dice que la alianza es con la sociedad, con los jóvenes, que se acerquen.

Y todavía, en una total imprudencia, señaló Gildardo que Padrés Elías es un "líder" dentro del panismo; no lo dudo, sobre todo los que lo acompañaron y salieron ricos. "Es amigo y uno de los mejores gobernadores". ¡Por favor! Decir esa estupidez.

Y esta semana, levanta la mano quien fuera poderoso secretario particular del mismo Padrés, Agustín Rodríguez, ya dos veces diputado pluri porque así lo ha dispuesto Padrés; ya levantó la mano para lo que diga el partido. Entonces, la alianza es con la sociedad… o con el padrecismo; ¿quiénes más de esa controvertida administración van a levantar la mano?

Para entender la posición de Antonio Astiazarán, quien dice: 'No podemos tener resultados si hacemos lo mismo y no diferente', y creo que esto aplica en política.

Repito y reitero, Toño, que al asumir la candidatura, al margen de cómo vaya siglado, no quiere fórmulas con impresentables y ya sobre el bulevar Hidalgo se manejan dos cartas para la candidatura: Flor Ayala Robles Linares y Ramón Corral Aguirre, así que a negociar, confrontación, ser generosos, porque enfrente estará la maquinaria de Morena y aliados, que ya tienen sus perfiles para la capital.

Anoten ustedes a Froylán Gámez, aunque levantó la mano para la gubernatura; Paulina Ocaña Encinas, la jefa de Oficina del Poder Ejecutivo; Omar del Valle Colosio.

Aunque al parecer la diputada, Vicky Espinoza, también la quiere la regidora Fanny Duarte, quien por cierto fue involucrada en un tema relacionado con la inauguración del paso a desnivel Colosio, y quien también anda recorriendo colonias y repartiendo hasta dulces, es la delegada de Banobras, Wendy Briseño, cuando su función es ver las cuestiones de obras y financiamiento para municipios. Quién sabe qué quiere, pero así las cosas, antes como antes, y ahora como ahora, pero creo, se debe legislar y cambiar artículos de una ley electoral que no aplica; no hay tarjetas amarillas… menos la roja.

Guaymas, Obregón… visibilizados

En Guaymas y Obregón, por decir dos plazas importantes ya visibilizadas por Morena y aliados, hay candidato, que se andan moviendo, midiéndose para la alcaldía: el senador Heriberto Aguilar, aunque busca la grande; el diputado Ramón Flores y el tesorero del Ayuntamiento, Daniel Apodaca.

En Obregón, ya cantado; la diputada, Ernestina Castro, coordinadora de legisladores en Cámara de Diputados, ya con tablas, la diputada federal Anabel Acosta y el diputado, Raúl 'Pollo' Castelo, ya también con carrera legislativa; uno de ellos será la carta a relevar a Javier Lamarque, que irá en pos de la candidatura al Gobierno del Estado.

Y mientras Morena y aliados visualizan, del PRI y PAN no se sabe nada en el sur, de por sí difícil, barridos en las últimas dos elecciones, pues pinta para otra, si no dan la cara, ya de perdida para saber, y serán competitivos contra una aplanadora de Estado, con todos los recursos y sobre todo los programas sociales, que aunque ya son constitucionales, la gente, sobre todo mayor, los liga con el partido en el poder.

PRD, ¿maciso?

Que el PRD quiere cambiar las siglas de su partido, ya no llamarse PRD, sino MACISO, algo así como Movimiento Cívico Sonorense, pero pronto aflora la división y Carlos Navarro se le fue a la yugular al dirigente de este partido, Joel Ramírez, que, como ustedes saben, ya solo tiene registro estatal y no nacional; lo perdieron al no llegar al 3 por ciento de votación.

Aquí sí lo lograron, fue gracias a la alianza que tuvieron con el PRI y EL PAN, misma que ahora critica Navarro, que Ramírez anda ‘vendiendo’ al mejor postor y que rinda cuentas de las prerrogativas del partido, 7 millones, y que no nos vamos a dejar, señala Carlos.

Se entiende la postura de Navarro López, cuya esposa, Gabriela Tapia, es legisladora, pero la aportación del PRD es marginal, no pinta, solo existe en papel, poca o nula presencia, solo la voz de militantes y fundadores, como el propio Navarro, pero si no hacen alianza, ¿solos? Al precipicio.

Y para poner en contexto y realidad del PRD, quién los puso en el mapa político de Sonora fue el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones, quien ante el crecimiento del PAN en ese entonces, hizo ganar a la ‘ola amarilla’ en el sur; llegó Javier Lamarque a la alcaldía de Obregón, Sara Valle a Guaymas, que cayó después cuando entró Armando López Nogales, a quien le revocaron el mandato; llegaron los de UNORCA, comandados por Olegario Carrillo, y se quedaron con alcaldías del Mayo, y esto no lo podrá negar Carlos Navarro, ni Jesús Zambrano.

Esta es la realidad del PRD, que se fue diluyendo y muchos se fueron a Morena, pero se entiende, se vienen tiempos electorales y se dan este tipo de situaciones ante la coyuntura política que se viene, y se está dando en todos los partidos patadas bajo la mesa, piquete de ojos, fuego amigo, es lo que se viene, y puede que se ponga peor.

Mesa Cancún

Esta semana la invitada de la Mesa de Cancún fue la dirigente del PRI, Lupita Soto Holguín, quien nos mostró una semblanza de lo que andan haciendo para tratar de posicionar de nuevo el partido ante la sociedad.

Señaló Lupita que están trabajando sobre, creo, tres planes o vertientes: reestructuración del partido, trabajar alianzas… o ir solos. Fue clara, pero para mí esta última es como ir al precipicio, tal como le respondió a Gildardo Real cuando este dijo que si no quiere Toño, la candidatura, que ellos tenían con qué, y más tardó en decirlo que jalarlo a México para una reunión con Santiago Taboada, que ya van dos, por cierto, presente en ambas, Toño Astiazarán.

Habló Lupita de la reestructuración del PRI en Hermosillo, a donde llegaron Francisco Aparicio, el doctor Luis Becerra y Blanca Saldaña, y que lo mismo vienen haciendo en otros municipios y los que faltan por ir.

No quiso hablar de perfiles cuando se le preguntó, y creo que es el problema, el tricolor tiene que visualizarlos y ya en la otra esquina ya están abiertos, en plena campaña, aunque sin pedir voto, para que no despierte; Nery Ruiz, el árbitro electoral.

Y que el plan, señaló Lupita, es trabajar en alianzas, en donde el PAN ya está mostrando "fichas" que no sé qué opinen en el PRI y con qué perfiles van a negociar la capital y otros municipios; ese es el punto y fondo, para ella y sus operadores Miguel Ángel Murillo y Bulmaro Pacheco.

Hubo una pregunta, y esta fue sobre la pausa, el papel y rol de Manlio Fabio Beltrones, y al igual que todos los políticos que se han presentado en la Mesa de Cancún, del PRI y de todos colores, cautelosos en sus respuestas, respetan la trayectoria y peso del político sonorense.

Lo de la pausa, pues que habría que preguntarle a él y sobre su futuro en el PRI, respuesta políticamente correcta, ante coyuntura que ya todos saben, las diferencias entre Manlio y el dirigente nacional, Alejandro Moreno, que propició la llegada de Lupita Soto a la dirigencia del PRI.

Cuando fue dirigente del PRI, Beltrones, y se perdieron algunas gubernaturas, se hizo a un lado; con la llegada de Alito, se siguieron perdiendo gubernaturas, se aferró a la silla en una asamblea fuera de la ley, en tiempos electorales, quiso expulsar a exdirigentes, Enrique Ochoa, se tuvo que amparar y con respecto a pluris, se las reparte Moreno y sus allegados cada 3 o 6 años, y es cuando más militantes se han ido o puesto en pausa, ¿O no? Ahí está el caso del exgobernador Eduardo Bours.

Ha sido una dirigencia muy controversial la de ‘Alito’, con mucha carga negativa, que ha afectado resultados locales. Lupita Soto no tiene negativos, es algo bueno, punto a favor, pero algo tiene que hacer para visualizar al PRI este año, no en el 2027; será demasiado tarde, y tiene que haber alianza, que se dé un acuerdo entre Alito y Manlio, y que baje a Sonora. Es difícil, no imposible; el de Villa Juárez, político que le apuesta a los acuerdos, consensos, todo puede pasar.

PS

Inauguración de oficinas del PS de Alí Camacho, donde el invitado especial fue el alcalde Antonio Astiazarán, que es la carta de este partido; no en balde reuniones con Natalia Rivera de MC, a las que se sumó Pascual Soto, que preside una fundación que aglutina a organizaciones de sociedad civil, que se van a decantar por Toño Astiazarán.

Iba a venir Jorge Álvarez Máynez, pero ante lo sucedido en Culiacán, con el intento de asesinatos de un par de diputados, suspendió, pero obviamente en algo se está trabajando, en donde se supone que no entra el PRI en esto, quizás el PAN; no se sabe. Lo ideal, una alianza para la gubernatura, de todos los partidos de oposición con Toño, pero sí se ve difícil, tendrían que ser muy generosos todos, lo que se ve imposible, pero en fin, a ver qué pasa.

Violencia política

La violencia sigue trastocando la vida del país: 11 jóvenes en una cancha de Salamanca, más fosas clandestinas entre Mexicali y Sonora, que ya no cuentan como muertos porque no hay carpeta; bajarán los números, pero no la realidad, y los ataques a diputados, que minimizó Rocha Moya, mientras una diputada perdió un ojo y el diputado Sergio Torres, dirigente DE MC, cuestionando la deuda del gobierno, y se estaba trabajando en una alianza con el PAN, gubernatura… y se viene esto, delicado y con heridas en la cabeza, previsibles secuelas, más de 10 mil militares, más de 500 días y no llega la paz a Culiacán y Rocha Moya no cae, ni caerá.

Gira

Gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Sonora, acompañada del gobernador Alfonso Durazo, con la inauguración de la carretera Bavispe-Casas Grandes, que se sumará a la de Guaymas, Chihuahua; se asegura conectividad comercial, negocios, turismo, esto último a Bahía Kino y San Carlos.

Hundimiento de barco, el número cinco, otro arrecife natural, visita a obras del puerto, parte del Plan Sonora, reunión con empresarios, por cierto en la semana, entrega de becas por parte del gobernador, ya 600 mil jóvenes, muchos de ellos votarán en el 2027… 600 mil son los votos que han perdido PAN y PRI en estas últimas dos elecciones.

