A propósito del 14 de febrero

El amor es una palabra que ya tiene sus años de andar en circulación, o más bien dicho, desde tiempos ancestrales ha sido parte inherente de lo que el ser humano se ha permitido vivir en cualquier matiz de las relaciones, primero de orden social y después en el orden de las pasiones, donde no entraremos en la disyuntiva de averiguar los límites de amar, de qué forma y a quién amar… Eso es de cada quien y de cada cual.

La realidad apunta a que, conforme ha pasado el tiempo, el amor ha generado más ganancias económicas que las que muchos quisieran ver en afectividades y emociones gloriosas, ya que, conforme ha transcurrido el tiempo y a través de la historia, el amor ha dado espacio a la entrega de los sentimientos a través de las conductas y los comportamientos que reflejan la 'entrega total' que uno espera del ser amado

El amor se puede tintar de muchos colores y tonos: va del valor con el sentimiento de la amistad, que es amor entre amigos; va el amor fraterno, que es aquél que está entre los lazos de hermandad; va el amor filial, que es el que 'incondicionalmente' entra en la relación de padres a hijos; y el de los amantes, que haciendo "honor al amor" en su palabra, esta es la que representa las pasiones propias de la relación entre dos personas que se "aman" y que, lejos de fusionar sus cuerpos, en la idealidad deberán hacer comunión de espíritus… Pero, hoy en día, ¿qué tanto representa el amor? ¿Será el mismo valor del amor antes que hoy? O quizá el mejor cuestionamiento sería: ¿El amor, hoy en día… tiene precio? Y bueno, la respuesta quedaría en el aire, para dar cuenta de que, en realidad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, este sentimiento del amor se fue victimizando ante los embates de un mundo que poco a poco se volvió cada vez más consumista… Y con la mercadotecnia como medio, al llegar el siglo XXI, ya la industria del amor, en todos los planos, hace favorables los flechazos que San Valentín, lejos de dejar flechados a los interesados en una relación, deja las arcas de las ganancias a los negocios de diferentes giros… Llenas... Y los bolsillos de los enamorados… ¡Vacíos!

La proporción del amor que debería fluir en el aire, en ocasiones es ajena y dista mucho de lo que se ve, con relación a la generación de las utilidades y ganancias de los comercios locales en esta hermosa ciudad, y que, como parte de la cultura popular, de hacer apología a Cupido, se deja ver la generosidad para dar algún detalle, haciendo gala de los regalos y obsequios, además de la invitación a algún lado para departir en pareja o con un grupo de amistades, haciendo parte del 'argot' de lo que, en febrero, 'el mes del amor y la amistad', se aprecia y observa por donde se vaya. Iniciamos por el comercio establecido, que, como se sabe, está en el top de los negocios con mayor afluencia las florerías; qué decir de la calle Chihuahua entre Galeana y Zaragoza, en donde por excelencia se hallan algunas de las florerías más emblemáticas de este municipio, y otras más en diversos puntos de la localidad, haciendo notoriedad en la aglomeración de clientes que llegan a solicitar el servicio de hacerle llegar a alguien un gesto decoroso con rosas, margaritas o cualquier flor y expresar 'cuánto se les quiere'. Las tiendas de regalos se vuelven populares en estas fechas; gran parte de ellas se surten y en sus exhibiciones se hallan osos de peluches de diferentes tamaños, colores y formas; globos y regalos personalizados para quien se los merezca; es lo que sobra en este tipo de establecimientos. Era tradicional para quienes vivimos entre los ochenta y noventa el ir a la calle 200, junto a los extintos cines Gemelos, a comprar los regalos de este tipo; hoy en día en algunas plazas comerciales se encuentran algunos, o bien, se ofrecen a través de redes sociales.

Las tiendas departamentales hacen lo suyo… Y para 'quedar bien' con el ser amado, se puede, en estos lugares, comprar lo que sea; lo que predomina en ellas como parte de la venta fuerte para esta fecha es la perfumería, la joyería y la relojería, representando un gran porcentaje de las ventas en este tipo de productos. Las dulcerías marcan una tendencia fuerte en este periodo del año, ya que un sinfín de personas se encargan de ir a comprar las típicas paletas de corazón, ya que en los 80's eran traídas de EU y eran muy representativas y populares (Luv Pops), pero ante la demanda, una marca conocida a nivel nacional sacó el diseño del caramelo acorazonado y propuso la venta de las mismas en esta época.

Hay que preguntarse qué es lo que el amor no populariza, en la recepción de regalos para muchos, y son las flores eternas, esas flores de tela que para algunos son 'encantadoras' y para otras personas no, refiriendo que prefieren las flores naturales como regalo en lugar de estas; otro obsequio, que aunque parezca curioso la gente no celebra mucho es el oso gigante, que a la postre y después de que alguien termina a otro alguien, pues no hayan qué hacer con este monumental regalo, y que para muchos y muchas secuestra gran parte del espacio de la habitación en donde se exhibe; otra de las cosas que incomoda a unos tantos es regalar propuestas de amor en pleno día de San Valentín, aludiendo que representa un regalo comprometedor y poco atractivo para muchos, de lo que las nuevas generaciones dirían 'migajear'.

La gran derrama económica que genera esta fecha impacta de forma favorable a la ‘cuesta de enero' y casi de forma emergente desde el segundo mes. En nuestra localidad se inician las compras para hacer patente al amor como producto de la mercadotecnia, haciendo que el sector comercial de todos los giros tenga oportunidad de vender lo que la gente ocupará para sentirse "felizmente enamorado" o, cuando menos, figurar que se está viviendo dicho sentimiento, aunque sea por este día. Los restaurantes y cafés hacen gala de la oferta para ser el mejor lugar para estar con quien uno quiere y disfrutar de lo que cada uno en su rubro de menú ofrece. Y definitivamente, no podemos dejar de honrar a "La Capital del Amor" "Providencia", donde la popularidad alcanzada de esta comisaría está por demás marcada por la cantidad de hoteles que hay para dicho rumbo...

Y que siendo característico tanto lugar de este tipo en los alrededores del Municipio de Cajeme, en donde se ofrecen servicios para el descanso y el relax; la verdad es que Providencia no pasa inadvertido en esta fecha tan representativa para que la gente busque un lugar para estar en la cercanía propia de la intimidad de dos personas que 'quieren hacer al amor'… Y no por lo que la sexualidad propone, sino por lo que esencialmente encierra dicha expresión, en el más amplio sentido de lo espiritual, para contribuir a "hacer el amo", dejando a un lado la villanía de la publicidad y el marketing para hacernos caer en el consumismo y desvalorizar el sentimiento más representativo de todos los tiempos: EL AMOR… ASÍ QUE… ¡Feliz Día del Amor! Y que lo disfruten…