Ni venganza ni perdón, y no me refiero, primeramente, al libro de Julio Scherer, sino a decisiones que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum para ya empezar a desmarcarse de su antecesor y de la herencia que le dejó, aunado a la relación bilateral que hay con el gobierno de EU.

Este pasado viernes tomó una excelente decisión: correr, despedir, deshacerse de Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos, el creador de dizque 'Nueva Escuela Mexicana', de la desaparición de clases tan importantes como Matemáticas, nula evaluación y un enfoque, según él, de justicia social.

México, a nivel mundial, está bajando en su calidad educativa y esto no puede seguir así. Este tipo, Arriaga, que se llenó de asesores cubanos, venezolanos y otro tipo de personajes, se metió hasta con la sexualidad de los niños, intentando meter en sus cabezas cosas cuando no tienen capacidad de discernimiento y eso está en manos de sus padres.

En fin, una buena decisión. Obvio, se molestó Arriaga y arremetió contra la IP, la educación privada, contra empresarios, contra el neoliberalismo, pero ya se fue y esperemos que sea para bien, y que vuelvan a las aulas los libros de texto, como los que tuvimos; obvio, adaptarlos a la nueva era y realidad en el mundo, tecnología; ya está la IA y esto no lo para nadie. Necesitamos niños que lleguen a universidades bien preparados, así que ni perdón, ni venganza, simplemente se fue.

Las otras señales que mandó Sheinbaum tienen que ver con nepotismo y ya recibieron acuse de recibo: Manuel Velasco, los Monreal, Ricardo Gallardo, gobernador de SLP y el senador Adán Augusto López.

Habrá renovación de 17 gubernaturas y, aunque la regla de nepotismo aplicará hasta el 2030, Sheinbaum ordenó que estatutos de Morena apliquen el 2027.

¿Qué significa esto? Que Morena no va a apoyar la intención de Manuel Velasco, dirigente del PV, y del gobernador Ricardo Gallardo de que designen a su esposa Ruth, que es senadora, para que sea candidata a la gubernatura de San Luis Potosí; que incluso el gobernador modificó la ley para que fueran mujeres las candidatas, una aberración.

Para los Monreal, lo mismo; Saúl, el hermano menor, quiere ser candidato; sería el tercero en forma consecutiva de la familia, dueños de medio Zacatecas. Por cierto, retó a la presidenta, que él sería; ella reviró, que no, por Morena no.

Y quien también recibió acuse de recibo fue la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, la protegida del hoy excoordinador, Adán Augusto López, quien la destapó para la candidatura y que será gobernadora. Nada de eso, respondió Sheinbaum, será encuesta; ya el mismo alcalde de Ciudad Juárez señaló que un "senador de cuarta", refiriéndose a Adán Augusto, va a decidir por los chihuahuenses.

Así pues, unas buenas señales esta semana de la presidenta Sheinbaum, que creo se empezará a sentir su mano, su sello, rumbo al 2027, donde será mano para candidaturas al gobierno y las cámaras y ojalá se siga desmarcando del obradorato que le dejaron, quitarse la presión del sur, de Palenque y concentrarse con la del norte… Donald Trump.

Scherer

En cuanto al libro de Julio Scherer Ibarra, que dista mucho de ser como sus padres, don Julio Scherer García, este sí es un gran periodista y fundador de Proceso, pues dice él que no es venganza, ni perdón, pero tiene más de esto último y de rencor.

No es el primer libro de este tipo que circula, y tipo de denuncias; es de lo mismo que sale cada sexenio, y desnuda lo que es el engranaje del sistema político mexicano.

Lo que sí es real de ese libro, que ya circula por PDF en WhatsApp, es que el primer 'rey del huachicol' fue el 'empresario' Sergio Carmona; sabía que lo iban a asesinar, entregó un celular a su hermano, que estuvo en Aduanas, y que se fuera a EU, lo entregara y se acogiera al programa de protección de testigos.

Y así pasó: Carmona fue asesinado al salir de una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León, y el hermano cruzó inmediatamente a EU. Obviamente, por morbo y nombres que salen en el libro, se venderá a raudales, pero no pasará de ahí; como todo, llegará el olvido, no habrá denuncias, ni nada de eso, ni de parte de los que salen señalados.

¿Por qué no lo hizo cuando fue consejero de la presidencia? ¿Por qué no ejerció el poder que le dio su entonces amigo AMLO? Lo que sí es un hecho, por esto lo de Arriaga y lo que se viene, es una pugna entre ‘puristas’ de Morena y los que arribaron después, incluso de otros partidos, y al que le tienen más envidia es a Omar García Harfuch, el encargado de que vuelva la seguridad al país, y el de más confianza y cercano a la presidenta, Sheinbaum.

Al que sí le dolió y se puso en evidencia fue Ramírez Cuevas, el ex de Comunicación de AMLO, señalado en el libro de Scherer, y mandó un comunicado dirigido al 'pueblo de México', como si fuera un político o alguien importante, defendiéndose de acusaciones y que es un ataque al obradorismo, etcétera… Ni al caso, pero pues ni venganza ni perdón, que lo lea el que quiera y juzgue lo que sí, no viene ningún documento en el libro, solo los dichos de Scherer García.

Yaqui… Zona de desastre

Lo dicho y comentado, la falta de frío va a afectar los rendimientos de las 77 mil hectáreas sembradas de trigo, y lo confirma lo dicho esta semana por el dirigente del DDRY, Mario Pablos, quien ya solicitó a autoridades correspondientes declarar zona de desastre para la cosecha de este ciclo.

Esto, aunado a los bajos precios internacionales, el aumento de importaciones, incluso de maíz, y la falta de aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable, que no han hecho desde hace 7 años, solo para pequeños, los de autoconsumo, para efectos de control político.

Y ahí vendrán los bloqueos de productores de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, encabezados por Heraclio Ramírez, Baltasar Valdez; por cierto, él encabezó el bloqueo a Nogales el año pasado, de productores de Sinaloa, pero solo unos días, porque los transportistas los quitaron.

Los productores del sur de Sonora no bloquearon; como siempre, le apostaron a negociaciones, que incluso el gobernador Alfonso Durazo aportó 10 dólares por tonelada y recursos para el barbecho, donde no se sembró.

Pues este año el panorama luce peor que el del año pasado, porque será, ante falta de frío, una o hasta 1.5 o 2 toneladas menos por hectárea, cosa que poco le importará al industrial, que pagará lo que marcará la bolsa de Chicago y la Sader, como ahora en “abonos” va a apoyar.

Y el futuro, pues con el fenómeno de La Niña y el cambio climático, no se sabe si lloverá. Se tiene que avanzar en la reconversión de riego; hay un programa de Conagua para los valles del Yaqui, Mayo y SLRC, y habrá que abrir más pozos en el sur; no hay de otra, no hay agua, esa es la realidad.

¿Colosio? ¿Sonora?

No sé qué jugada se traiga Jorge Álvarez Máynez con el valor de la ficha de la marca, para meter al senador Luis Donaldo Colosio Riojas en la sucesión de Sonora.

El hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien también fue alcalde de Monterrey, allá hizo su vida desde que murieron sus padres; está totalmente desarraigado de la entidad. Obvio, el apellido pesa, Colosio, pero las nuevas generaciones de Sonora no lo conocen; obvio, es un joven bien preparado.

Si va, lo más probable, ante el cuestionado gobierno de Samuel García, otro que quiere dejar a su esposa Mariana como candidata, ya perdió la alcaldía; es que Colosio Riojas irá por la candidatura al gobierno de Nuevo León.

Ya aquí en Sonora, están visibilizados los candidatos de Morena y aliados: Lorenia Valles, Javier Lamarque, los más perfilados, aunque las últimas semanas han subido al titular de la SEC, Froylan Gámez; a la de Sagarpha, Célida López; que si Dolores del Río de Secretaría Anticorrupción; incluso se apuntó de nuevo el senador Heriberto Aguilar, con el argumento expresado por la misma presidenta Sheinbaum de que será encuesta la que defina la candidatura.

Por el lado de la oposición, la carta más viable, el más competitivo, es el alcalde Antonio Astiazarán; solo falta saber cómo irá siglado, difícil un frente amplio.

Por cierto, Jorge Romero, dirigente del PAN, señaló que ya van a empezar a perfilar candidatos este año y que la alianza es con la sociedad, porque aquí es solo papel y rollo; están levantando la mano los mismos, la mayoría, padrecistas, y en Palacio de Gobierno de festejo adelantado, frotándose las manos.

Otro camionazo

Otra tragedia que involucra a la misma empresa, Tufesa, en cuestión de semanas: muertos, heridos, choferes que huyen por instrucciones, pero algo se tiene que hacer, la autoridad correspondiente.

Generalmente van dos choferes; las jornadas son largas; otro va abajo dormido, pero es obvio que algo pasa: están fallando protocolos, van cansados, dopados, pero algo se deberá hacer en todas las líneas de transporte.

Deben ser verificados por autoridades de Salud, Protección Civil, en cada estación, no sé, pero algo se tiene que hacer; no se pueden seguir enlutando familias, dejando heridos con secuelas y con unos seguros de vida o de gastos médicos, que son una burla.

Bahía Kino

Por fin, una realidad: el banderazo de salida que dio el gobernador Alfonso Durazo para una obra muy importante, la de cuatro carriles para Bahía Kino, en un primer tramo, hasta el poblado Miguel Alemán.

500 millones, primera etapa, que significa varias cosas: menos accidentes, los productores agrícolas lo ven muy bien para el traslado de sus cosechas; una zona, la costa de Hermosillo, productora de hortaliza; la seguridad de pobladores de Miguel Alemán, jornaleros, y también seguridad y un gran detonador para el turismo y para quienes viven y tienen casa en ese centro turístico que es Bahía Kino.

Este polo va creciendo, hay más desarrollos inmobiliarios, incluso sobre la carretera rumbo a Miguel Alemán, varios desarrollos campestres, que sirven de descanso y retiro para familias hermosillenses y con otra, la conexión Casas Grandes-Bavispe, la carretera recién inaugurada, hará que gente de Chihuahua venga a este balneario; incluso gente de esa entidad ya ha comprado inmuebles en Kino, así que al igual que San Carlos, en un futuro se vendrá un boom inmobiliario.

Mesa Cancún… Patricia Patiño

Hacía años que no la saludaba; me dio gusto reencontrarme con ella en la Mesa de Cancún, a la que asistió por ser rectora de la UES y, pues, no le podemos quitar el sesgo político al ser la esposa del alcalde Javier Lamarque, uno de los perfilados a la candidatura al gobierno.

Nos dio una narrativa del trabajo que viene desempeñando en la universidad, a la que llegó después de una polémica gestión de Armando Moreno y al parecer mejoraron las cosas y quiere dejar un buen legado; está preparada.

Mucho tiempo de su carrera política al desarrollo en Ciudad de México y hoy ante la circunstancia política que se vive, señaló que bajo su perfil hace tiempo y que el político es Javier, obviamente trae cuádruple chamba: rectora, presidenta del DIF Cajeme, acompañar al alcalde en su proyecto… y la familia.

Y pues ya el tiempo dirá lo que pasará y creo, Patricia tomará las decisiones correspondientes; si se da la candidatura de Javier, supongo yo, dedicará el tiempo en apoyarlo; si no, pues seguirá en sus actividades como hasta ahora.

Reconocimiento

El Cedemun y el Inafed de Ciudad de México le otorgaron reconocimiento al Ayuntamiento de Guaymas que encabeza la doctora Karla Córdova, por buenos y mejores resultados, evaluación en prácticas municipales con un 98 por ciento de calificación y con un segundo lugar a nivel nacional, y creo que no es la primera vez; ya ha recibido otro en su primera administración y bien calificada por el ISAF, resultado de un buen uso y eficiencia en el uso de recursos públicos.

