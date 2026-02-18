Durante su conferencia matutina del lunes pasado, la presidenta de la República presentó el nuevo programa del Gobierno de México 'Boxeando por la Paz', el cual cuenta con la participación del Consejo Mundial de Boxeo y está dirigido a las y los jóvenes boxeadores que deseen participar como instructores en los gimnasios de sus comunidades, al igual que a las y los jóvenes que quieran aprender esta disciplina.

Se trata de un programa que suma a los esfuerzos por vincular las actividades deportivas comunitarias con la promoción de la salud de la población y de la paz social, reconociendo que la práctica de este deporte contribuirá al bienestar físico y mental, a la canalización positiva de las emociones y a la prevención de enfermedades crónicas; igualmente, favorecerá la convivencia saludable y el fortalecimiento del tejido social.

El registro de Boxeando por la paz estará abierto del 16 al 28 de febrero a través del sitio web jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, tanto para quienes estén interesados en ser instructores como quienes busquen participar como alumnos. Las clases comenzarán el próximo 2 de marzo, con duración de una hora y serán totalmente gratuitas; cabe mencionar que fueron diseñadas por el Consejo Mundial de Boxeo.

En apoyo a la contribución a sus comunidades, las y los instructores será inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con una beca de $9,582.00 pesos mensuales y seguro médico del IMSS, representando una nueva oportunidad para la continuación de sus carreras.

En Sonora, además de la gran afición por el beisbol, le tenemos mucho cariño al box. Esta tierra es semillero de grandes deportistas, tan es así que 12 pugilistas sonorenses han conseguido ser campeones mundiales, entre ellos, Julio César Chávez. También la hermosillense Camila 'La Magnífica' Zamorano, quien recientemente se convirtió en campeona mundial y en la más joven del Consejo Mundial de Boxeo en conseguirlo, demostrando que el talento boxístico también está del lado de las mujeres.

Como parte de mis actividades como senadora de la República, junto a deportistas comunitarios llevamos a cabo varios torneros de box en diferentes municipios de Sonora. Asimismo, en coordinación con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, realizamos una exposición sobre el boxeo mexicano en las instalaciones del Senado.

Uno de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum es la promoción de los semilleros deportivos y el apoyo a deportistas de alto rendimiento, el cual cumple con programas como Boxeando por la paz y con la clase de box más grande del mundo realizada el 6 de abril de 2025. En la Cuarta Transformación, invertir en el deporte comunitario es invertir en el bienestar social y la construcción de paz.

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senadora de la República