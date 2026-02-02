El giro de negocios de los supermercados... y la tendencia que marcó la forma de generar este comercio a los empresarios tradicionales...

En Ciudad Obregón, y en gran parte de nuestro país, los cambios en el estilo de compra han marcado tendencias en la forma de proponer negocios; esto hace significativa la participación de diversas maneras en la visión de negocios para atender lo que antes eran necesidades y hoy es solo cumplir deseos. El sector comercial de los supermercados, que en la época de los cincuenta en las ciudades "cosmo" dieron luz y estándar hacia una vida llena de alcances y de comodidad, poco a poco "dejaron de ser", para convertirse en lo que hoy, por doquier, vemos a la vuelta de cada tres o cuatro esquinas.

La solución hacia las necesidades primarias para la comunidad de Ciudad Obregón vino con el establecimiento de lugares que marcaron muy significativamente el giro de la comercialización de abarrotes, perecederos, lácteos y demás… Para dejar de ir a comprar a las tiendas de la esquina de los barrios y las colonias que se asentaron en distintos puntos de las mismas entre los cincuenta y setenta en Cajeme, para dar paso a lo que marcó en los estratos medieros y hacia arriba, lo que pudiera encontrarse en un solo lugar. Quien no recuerda los MZ, o Mercados Zaragoza, provenientes de Culiacán Sinaloa, con la visión de don Alfonso Zaragoza, y que en este Municipio nos hace parte del primer establecimiento de supermercados, envolviéndo a la población de aquella época a través de su publicidad luminosa y en espectaculares lo que este súper ofrecía; localizado por la calle 5 de Febrero entre Galeana y No Reelección, no dependía de un lugar en la esquina ni demasiado extenso, para ser el punto que por excelencia satisfacía las necesidades de los cajemenses para hacer "el mandado", su logo en combinación de azules en sus letras MZ, hacían el honor al apellido de su fundador, mismas que fueron emblema durante muchos años, llegando a ser parte de lo que en muchos lugares se vio, desde Sinaloa hasta Sonora... quedando hoy solo en la comunidad de Guamuchil, Sinaloa... y poder observar uno.

Para competir, hacia la segunda mitad de la década de los ochenta, se pone Plaza Ley en la calle Miguel Alemán, entre Zaragoza y No Reelección, y con toda la experiencia, ante los riesgos asumidos por la familia Ley, oriundos también del vecino Estado del sur, hacen de su supermercado aquí algo que no tenía precedente: estacionamiento exclusivo, amplitud en sus pasillos, espacios luminosos y, sobre todo, un surtido único en toda la extensión; bastaron un par de años para acabar con lo que por años fue "el rey" en tiendas de súper en Ciudad Obregón: MZ, sin dejar de lado que quizá la familia Ley, inspirada en lo hecho por la familia Zaragoza, logre materializar lo que, por suerte o por tesón, hoy es un emporio.

Llega el desarrollo comercial y con Plaza Tutuli, llega Comercial VH de los hermanos Valenzuela, originarios de Sahuaripa, y dejando huella en el emprendimiento de este giro en la ciudad de Hermosillo y en algunos otros lugares como Los Mochis y demás puntos dentro y fuera del estado de Sonora; hacen gala con fuerza de inicio y en poco tiempo, además de Tutuli, se instalan en Plaza Valles, 300 y N. E Borlaug, y en otras locaciones de venta en otros lugares del municipio, durando poco menos de un par de décadas hacia lo que fue la venta de las tiendas VH a otras marcas de supermercados que, para decir verdad no fue más que el intento fallido de un giro de negocios que ya estaba empezando a cambiar, y que no resultó más en la extinción de la marca de la familia Valenzuela, en todos los puntos de Obregón, además de quienes intentaron, bajo su esquema, seguir creciendo con algo que no tenía futuro.

Con estos cambios que se dieron en el mencionado giro de negocios de corte comercial, referente a los supermecados, en definitiva y ya en época gloriosa, Ley hace frente a contingencias fuertes, el incendio de Ley Miguel Alemán, en este Municipio, marca un precedente de resiliencia y de nuevos planes de venta en sus supermercados de forma estratégica, tras esta situación-problema, improvisa traslados gratuitos a Ley Navojoa, siendo el supermercado líder en esta localidad, y único en aquel momento de inicios de los 90, de su marca; no se puso en riesgo ante la competencia del recién llegado, en dicha época VH... y con este plan, Casa Ley intenta no descuidar a su segmento de mercado; con la alternativa de poner camiones que lleven y traigan a sus clientes a Ley Navojoa, intenta seguir en vigencia mientras se está en proceso de restauración de la tienda de Miguel Alemán.

El segmento de mercado de esta marc se dividió, y la rentabilidad ante la estrategia propuesta de llevar y traer a sus clientes a "hacer el mandado" a Navojoa no fue viable; el gasto debió representar más que las ganancias, y optó por abrir una sucursal en calle California y 200, en donde alguna vez existió de manera casi efímera, entre 1980 y 1983, un supermercado llamado Plaza Yaqui, y cuando cierra, la infraestructura aún se mantiene, hasta que Ley conviene en posicionarse en dicha locación para dar paso a una propuesta práctica y pequeña de tiendas Ley de la que no había registro en sus planes de negocio... Dichos planes serían, mientras se reestablecía la tienda Ley de Miguel Alemán y que los obregonenses tuvieran opción de tener un lugar, aunque fuera pequeño, para cubrir sus necesidades de consumo en súper, sin saber que, después de la reinauguración de la emblemática Casa Ley del Centro, un segmento de mercado conformado por la gente de las comunidades rurales y de las afueras de la ciudad, así como del sur de la ciudad, serían parte de la clientela de esta tienda que, "por salir del paso", habría "llegado para quedarse" ofreciendo un Modelo de Negocio totalmente nuevo para Ley, que con la nueva percepeción de compra, la gente empieza a optar por ir a lugares más cómodos y prácticos como las tiendas de conveniencia que se ven por doquier: OXXO, Extra, Circle K, y que llegando hacia el año 2000, poco a poco le hacen un frente competitivo, con la venta alternativa de abarrotes, carnes frías, lácteos y demás, para ser parte del espectro en las propuestas de compra.

Casa Ley en su necesidad de supervivencia, ante la proliferación de las tiendas antes mencionadas, propone las Ley Exprés, ubicadas de forma estratégica, con una distribución práctica y cómoda, ante los nuevos estilos de adquisición y consumo, en un mercado que fue marcando tendencia de manera rápida y acelerada; realmente hoy la diversidad en los negocios de este giro, rebasan las expectativas de los tradicionales empresarios e inversionistas que deberán ubicar cuáles son los "nichos de mercado" para prepararse y hacer frente de forma anticipada o bien, que algún "plan de contingencia" sea lo que ubique el área de oportunidad de un plan de negocio, y que con un descubrimiento por accidente, éste llegue... para quedarse.