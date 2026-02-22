La Corte EU: La importancia de contrapesos

La importancia de los contrapesos, que no los hay aquí, la Suprema Corte de Estados Unidos, con votación 6 a 3, la mayoría de los ministros, conservadores, nominados por presidentes republicanos, votaron en contra de los aranceles de Trump, que deberían haber pasado por el Congreso.

Esto implica que se deberá devolver dinero a países, incluso empresas norteamericanas solicitarán devoluciones de dinero, que el gobierno deberá hacer; esto son miles de millones de dólares, se calcula que el año pasado 200 mil millones entraron por aranceles puestos a muchos países, incluyendo a México.

Esto puso furioso a Donald Trump, inmediatamente reaccionó invocando un artículo, 122, de los años 70, y firmó otro decreto, imponiendo 10 por ciento, que va a modificar, lo subirá a 15 por ciento, pero tendrá vigor de 150 días, porque tiene que pasar por el Congreso y seguramente se lo tumbarán, balance en el poder.

Esto tendrá repercusiones favorables para México porque los productos que están en el TMEC, vigente todavía, no pagarán arancel, todo lo que este fuera de ahí, sí.

Aquí el punto, la reflexión, al margen de las implicaciones económicas, y reacciones del presidente norteamericano, es la importancia del equilibrio de poderes, de los contrapesos.

La Corte de EU dio cuenta de eso y ya congresistas norteamericanos, los republicanos, que les fue mal en elecciones locales en Texas, un estado totalmente republicano y en Luisiana, y en noviembre hay elecciones intermedias, y está en riesgo la Cámara de Senadores y la de representantes, ante decisiones de Trump, que si las pierde, habrá balance en el poder y tendrá que cogobernar con demócratas los 2 años que restan de su administración.

Reforma Electoral

A propósito de contrapesos y balances políticos, este próximo martes la presidenta Claudia Sheinbaum presenta su iniciativa de Reforma Electoral, de la cual mucho se ha especulado, lo que sí es un hecho, no le movió una coma, y no hubo acuerdo con PT y PV, en cuanto a pluris y financiamiento.

La presidenta va por modificar esto, reducir pluris y financiamiento, una democracia más barata, aunque dicen que viene la trampa, pero de entrada la ciudadanía vería bien esto, no que desaparezcan pluris, debe haber representación de minorías, tal como lo plasmó en su momento don Jesús Reyes Heroles y debe desaparecer el reparto de pluris por decisiones cupulares, debe cambiar método, el mejor perdedor en una elección.

En fin veremos el martes, como viene la iniciativa y qué le depara al INE y OPLES locales, que por cierto el Instituto Estatal Electoral y de No Participación Ciudadana de Sonora y su presidente consejero, Nery Ruiz, nos salen a deber, es una institución, que está llena de cuotas y cuates, y sale muy cara, hay que reducirla, pero que no perjudique el proceso electoral.

Así que todo parece indicar, de cara a esta reforma, se dará el rompimiento, que de darse, PT y PV tienen los votos para que no pase, retarán a Sheinbaum, por lo que Morena de cara al2027, iría solo, pero el PV y PT, también, que sabrían lo que valen, porque han dependido de su alianza con Morena para triunfos locales.

Para los partidos de oposición, esto sería excelente, se pondría un piso más parejo.

En Sonora, todavía está asegurada la alianza con Morena, Alfonso Durazo, la ha sostenido, veremos qué sucede rumbo al 2027, si se da el quiebre con lo de la Reforma, muchas elecciones locales se pondrán interesantes y sí estarían en riesgo gubernaturas de Morena, aunque dicen que tienen margen que les da, por aquello de lo programas sociales, que mucho les han ayudado, es uno de los pilares políticos del régimen, hay que reconocerlo.

Se redirecciona… No habrá presa

Pues ante la negativa de pobladores de Ures, no hubo consenso, de hecho la presidenta, Claudia Sheinbaum lo señaló ‘Si no quieren, pues no se hace’ y todo parece indicar que así sucedió, no habrá construcción de Presa Puerta del Sol, ni de ninguna otra.

La buena noticia es que el dinero no se devuelve a la Federación, ante negociaciones hechas por el gobernador Alfonso Durazo con Sheinbaum, el recurso se ha redireccionado para continuar con la modernización del Puerto de Guaymas, uno de los ejes del Plan Sonora, por aquello de la conectividad con otros países y EU, que sea la ventana el puerto ante la saturación de, Long Beach, en California, y viene lo de la planta de Licuefacción para el 2028.

Y todo parece indica que antes que termine la administración de,Durazo, quedara y terminada la carreteara Chihuahua, que ya unida a la de Bavispe, la conectividad entre ambas entidades subirá lo comercial, turístico, con un boom inmobiliario para Bahía Kino y San Carlos, que ya se está dando, pero se consolidará porque también inició el primer tramo de la carretera a Kino.

Encuentro ¿Cambia el tablero?

Vaya polvareda y no tanto por la reunión del gobernador Alfonso Durazo, con el alcalde Javier Lamarque, en casa de gobierno, que no es la primera ni la última, el edil cajemense es uno de los fuertes sonantes para la candidatura al gobierno del estado en la elección de 2027.

El detalle es que llegó acompañado del empresario y excandidato a la alcaldía, Rodrigo ‘Pipigo’ Bours, quien cuando contendió, no ganó, Morena y aliados muy fuertes en el sur, pero recibió una buena cantidad de votos, recuerdo traía un buen proyecto de gobierno.

Pues que echaron la platicada sobre el futuro del sur, sus valles, proyectos etcétera. Todo bien y obviamente al terminar la obligada foto en la puerta y escaleras de Casa de Gobierno, lo que levantó todo tipo de señales y especulaciones.

Esto seguramente pondrá nerviosos a dos que tres en Cajeme y a morenistas, por aquello de ver en la boleta al ‘Pipigo’ con Lamarque o cualquier otro, un ejercicio interesante, que obviamente cambiaría el tablero y se confirmaría, se reforzaría, la derrota de una oposición totalmente desdibujada en el sur y sin liderazgos para hacerle frente a Morena y aliados ¿O sí?.

En fin, interesante lo de ‘Pipigo’ Bours, a quien no le mueven intereses, ni privilegios, una posible candidatura, sino servir tal como lo hicieron don Javier cuando fue alcalde, al igual que Ricardo como Eduardo, cuando fue gobernador del estado.

Por cierto, para ver la pluralidad de la familia, Ricardo en encuentro de alcaldes y exalcaldes del PRI, con la dirigencia que encabeza Lupita Soto, a donde se dieron cita, incluso algunos que andan por MC, tal es el caso de Próspero Ibarra.

De hecho, si Rodrigo se decantó de izquierda y apoya a Lamarque, Ricardo se decantó por Toño Astiazarán para lo del 2027; por cierto, el edil hermosillense se dio cita en el evento, y señaló que sin el voto del PRI, no hubiera llegado a la alcaldía… ¡Tómala!.

Reconocimiento

Por cierto, reconocimiento al alcalde Antonio Astiazarán, por parte de la ASF, de ¡cero! observaciones de la cuenta pública 2024, y eso es algo de lo que pocos pueden presumir a nivel nacional, implica transparencia, buen uso de recursos y que se solventan en tiempo y forma observaciones.

Que hay más de 500 millones no aclarados de ese año, de otros municipios, pues eso es algo que se ve todos los años, y mientras los órganos fiscalizadores o el Congreso, no tengas ‘dientes’ para castigar o iniciar acciones, esto seguirá.

Huachicol

Tenemos el caso del huachicol fiscal, estamos hablando de ¡600 mil millones! en 7 años, el mayor desvío y peculado en la historia de México y no ha pasado nada, ni pasara ¡Ah! peo eso sí, hay que hablar y echarle la culpa a García Luna, ya preso y sentenciado, cárcel de por vida en EU y el distractor favorito, junto con Calderón, para evadir la realidad y la impunidad que hay en México.

Y saco a colación esto por los audios del marino, Fernando Guerrero, el que denunció y destapó la cloaca del huachicol y que fuera asesinado en Manzanillo, incluso otros marinos, siete en total, uno de ellos, en prácticas de tiro en Puerto Peñasco, de una manea extraña.

En fin, creo que a este entramado político, empresarial, militar, se tomó la decisión de taparlo, eso sí, ya se está atacando por presiones de EU, ya son varias lanchas en el Caribe que han sido destruidas, con todo y tripulación.

Y esta semana, en aguas del Pacífico, armada estadounidense destruyó otra, iban mexicanos, todo parece indicar de Colima, iban transportando drogas y un sumergible fue detenido.

Y no en balde el Senado dio permiso para que 19 militares de élite entraran a territorio mexicano, con el argumento de 0capacitación0 (Ajá), los abrazos, no balazos, ya se terminaron con la actual administración, obviamente a Omar García Harfuch le llevará tiempo atacar y desmantelar esto.

Otro encuentro

También en la semana, hubo otro encuentro entre operadores del PRI; Miguel Ángel Murillo, Bulmaro Pacheco, con el exalcalde, exdiputado federal, exsenador, excandidato a la gubernatura y una diputación, Ernesto Gándara Camou, quien ha estado como en pausa o bajo perfil.

De lo platicado, solo ellos lo saben, pero ya saben el problema que hay en cuanto a la candidatura de la oposición a la alcaldía de Hermosillo, el padrecismo levantó la mano de Alejandro López Caballero, lo que levantó suspicacias en Palacio Municipal y traen su baraja.

Ovinamente Morena y aliados traen la suya, lo más probable un integrante de los ‘Durazo Boys’, ya muy visibilizados, mientras en la oposición, no hay acuerdos.

Supuestamente ya no hay interés del ‘Borrego’ por participar en boleta electoral, pero goza de capital político en la capital, sería una opción que sumaría al virtual candidato a la gubernatura, Antonio Astiazarán, es una especulación.

Ficoseh

Por fin, al parecer ya va a entrar en funciones el Ficoseg, el fideicomiso donde 40 empresarios, que tienen más de 100 empleados en su empresa, están aportando 1 por ciento adicional impuesto sobre nómina, que se destinará para seguridad y que urge por cierto.

Ya se aprobó el primer proyecto y fue para, Hermosillo, su alcalde Antonio Astiazarán levantó la mano y le aprobaron una bolsa inicial de 91 millones, números cerrados, para instalación de más de 440 cámaras, postes etcétera, lo que vendrá a coadyuvar a confrontar delitos, el uso de la tecnología.

En la capital, desde el segundo semestre del año, han crecido los delitos de alto impacto y hay que contenerlos, el caso de Cajeme, Obregón, es un problema de años, es de imaginar que el alcalde ya tocó el tema con el gobernador y se hará el anuncio correspondiente, porque este año arrancó igual, enero y febrero con dos dígitos de crimen doloso, y esto tiene que cambiar, tanto en datos oficial, como en percepción ciudadana.

John Deere

Por decisión personal, o la situación del campo, el cierre de una empresa, pues duele y da una visión de la situación personal o del sector primario, me refiero al cierre y cambio de dueño de la empresa de tractores, John Deere, que 70 años la dirigió la familia Castelo Parada en Obregón y Navojoa, hoy ya en manos de empresario sinaloense.

Difícil panorama para el sector, ante caída de precios internacionales, falta de aplicación de la ley de desarrollo sustentable y una excesiva importación de granos, más del 300 por ciento están inundadas bodegas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta semana se pondrán las reglas de operación para productores de maíz, trigo, sorgo, y que se cerrará la importación indiscriminada para proteger al productor mexicano, esperemos sea así y no esperar bloqueos.

Casa Sonora

Interesante charla en Mesa de Cancún con el secretario de Turismo y Economía, Roberto Gradillas, quien promociona ‘Casa Sonora’ a cuanto evento hay, de hecho estuvo en la Feria de España y de Aguascalientes, promocionado lo que se produce y ventajas; habló de las 120 mil unidades económicas que hay en el estado, más de 2 millones de visitantes, el Fideson para apoyo a PyMes, arrecifes en San Carlos, malecones, conectividad.

Obvio también le hicimos ver los retos, ante crecimiento de informalidad, lograr más vuelos internacionales a Sonora, ante modernización de aeropuertos en Guaymas, Obregón y pues, por ejemplo, el inicio de construcción Centro de Procesamiento de Carne, ante el problema del gusano barrenador, exportar cortes, que posicionará la marca y la carne de Sonora, que es de excelente calidad.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58