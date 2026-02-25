Más apoyo a las juventudes

Entre lo que más disfruto de hablar con la gente es cuando platico con las personas mayores y con las juventudes. Con las personas mayores porque son la voz de la experiencia, sus anécdotas son sabiduría de vida y sus consejos me han ayudado mucho en mi andar. Con las personas jóvenes, porque su energía logra que recuerde que el mundo cambia todos los días y reflexione las cosas desde otras perspectivas.

Me gusta visitar las universidades, lugar donde se forman quienes mañana llevarán las riendas del país y del mundo —mañana platicaré con estudiantes de la Universidad Kino, en Hermosillo— También ir a las comunidades y a los barrios, donde la energía de las y de los jóvenes también se canaliza en el campo, en las maquilas, en el hogar y en otras tareas del día a día, que unas veces realizan por decisión personal y otras por no contar con las oportunidades para estudiar.

Por ello, reconozco el esfuerzo que lidera el gobernador Alfonso Durazo para brindar una beca a todas y a todos los estudiantes sonorenses, pues muchos dependen de este apoyo para seguir estudiando, o bien, para apoyar en los gastos del hogar. Desde que comenzó su gobierno a la fecha, más de 600 mil estudiantes han recibido una beca.

También el Gobierno de México ha estado realizando diferentes esfuerzos en materia educativa, laboral, cultural y deportiva, con las cuales se promueve el desarrollo integral de las y de los jóvenes, sin estigmas y reconociendo la diversidad que define a esta población. Desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el compromiso de la Cuarta Transformación ha sido crear más y mejores oportunidades.

Con la presidenta Claudia Sheinbaum, la política en la materia es fortalecida a través de la estrategia llamada 'Jóvenes Transformando México'. A los programas de becas para estudiantes de prepa y de universidad, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, así como al programa Jóvenes Construyendo el Futuro del sexenio anterior; se suman otros programas y actividades nacionales que involucran el trabajo en comunidad.

Dicha estrategia integra educación, cultura, deporte y capacitación laboral, priorizando a las juventudes que viven en municipios con alto índice de violencia o marginación. Para ello, se trabaja en la construcción de 100 centros culturales 'México imparable', en los cuales, a través de actividades deportivas y culturales, se busca alejarlos de acciones delictivas.

También contempla la creación de 100 nuevos bachilleratos 'Margarita Maza' y las universidades Rosario Castellanos para aumentar la matrícula en estos niveles educativos. Desde luego, las actividades deportivas vinculadas al programa Jóvenes Boxeando por la Paz y los torneos de futbol en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

Especialmente, me emociona la aplicación nacional del programa Jóvenes Unen al Barrio, cuya implementación conocí en la alcaldía Iztapalapa cuando me desempeñaba como responsable del Sistema DIF Sonora y Claudia Sheinbaum era jefa del Gobierno de la Ciudad de México. La esencia de este programa es el trabajo comunitario y con la diversidad juvenil.

Una cuarta parte de la población mexicana y sonorense son personas jóvenes. Como he informado en columnas anteriores, en el Senado de la República hemos aportado a estos objetivos elaborando las leyes que son las bases para el cumplimiento de los compromisos de la presidenta de la República. Hoy por hoy, las becas estudiantiles y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro son derechos constitucionales.

Nuestra responsabilidad es trabajar en favor de su presente, porque su futuro depende de lo que logremos ahora. ¡Más apoyo a las juventudes!

Lorenia Iveth Valles Sampedro