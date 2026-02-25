Recibimos en el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo INCIDE a la senadora Lorenia Iveth Valles Sampedro con un objetivo concreto: abrir un espacio de diálogo directo entre el sector productivo, los colegios de profesionistas, la academia y el Poder Legislativo, con la mirada puesta en el desarrollo regional.

El encuentro, dentro del marco de las reuniones periódicas de nuestro Consejo, inició con un minuto de silencio por los mineros sonorenses privados de la vida recientemente en el vecino estado de Sinaloa y en congruencia con el desplegado publicado el pasado 14 de febrero. Porque antes de hablar de crecimiento económico, es indispensable reconocer el valor de la vida y la urgencia de fortalecer la seguridad laboral y social.

El foro Sonora Competitivo: Agenda Legislativa para el Desarrollo Regional, reunió a liderazgos empresariales, gremiales, profesionales y sociales que presentaron planteamientos en salud, productividad, seguridad, educación y economía. Se abordaron temas como la protección a la niñez; esquemas de aseguramiento masivo por pago de predial de viviendas ante la desaparición del FONDEN; licencias oncológicas con goce de sueldo; la creciente informalidad de las MiPyMES frente a la sobrerregulación; la comunicación estratégica como motor económico y la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en el sector minero.

Desde Juventud INCIDE se habló de dignificar el descanso como factor de productividad; desde industria y comercio, de la necesidad de condiciones reales para permanecer en la formalidad. También se pusieron sobre la mesa asuntos de educación superior, infraestructura hospitalaria, legislación minera, talento local y los retos asociados al T-MEC.

En su intervención, la senadora destacó el enfoque de infraestructura con sentido social, la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y los esquemas de inversión mixta como herramientas para detonar crecimiento. Subrayó además la posición estratégica de Sonora por su vocación industrial, minera y exportadora.

Se mencionaron reformas orientadas a fortalecer la política industrial, atraer inversión y modernizar marcos normativos en competencia económica, telecomunicaciones, economía circular y comercio exterior, así como la visión de prosperidad compartida impulsada desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, con énfasis en crecimiento económico, empleo y desarrollo regional.

Desde INCIDE fuimos claros: el sector privado no pide privilegios; pide reglas claras, certidumbre jurídica y participación en las decisiones que impactan directamente la competitividad del estado. La infraestructura no puede verse solo como obra pública: sin prevención, sin gestión del riesgo y sin seguridad laboral, cualquier estrategia de desarrollo queda incompleta. No basta con atraer inversión; es indispensable proteger a quienes sostienen la economía con su trabajo.

Al cierre del foro, la senadora manifestó su disposición y compromiso de dar seguimiento a las propuestas presentadas, señalando que este encuentro representa un primer paso hacia una agenda permanente donde sociedad civil, industria, academia y gobierno puedan trabajar con mayor coordinación.

Coincidimos en algo fundamental: México y Sonora necesitan menos polarización y más mesas técnicas; menos discurso y más seguimiento; menos reacción y más planeación.

Las participaciones de los asistentes fueron diagnósticos técnicos acompañados de propuestas viables, justo en la línea de trabajo que INCIDE ha impulsado desde su origen. Hubo apertura para escuchar lo que duele, pero también para discutir cómo resolverlo. Se asumió el compromiso de revisar cada planteamiento y se constató, una vez más, lo que la sociedad organizada puede aportar cuando se le da espacio. No hubo llamados unilaterales, sino propuestas integrales, entendiendo que somos vasos comunicantes y que cada decisión impacta al conjunto.

En el contexto actual, sentarse a dialogar con sectores productivos y sociales, atender diagnósticos técnicos y abrir la puerta a soluciones concretas ya marca una diferencia. Ahora, el reto es convertir este ejercicio en resultados medibles.