Test para aspirantes a la gubernatura

En 1943 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el período de los gobernadores estatales de cuatro a seis años. Igual sucedió con las constituciones estatales.

En 1933 se había reformado la Carta Magna para prohibir la reelección en todos los cargos de elección popular, empezando por la Presidencia de la República y siguiendo con los gobernadores. Los períodos sexenales tuvieron su historia: Porfirio Díaz fue electo para cubrir el período sexenal de 1910 a 1916, pero llegó hasta 1911. Álvaro Obregón fue reelecto para cubrir el período 1928-1934, pero no alcanzó a tomar posesión del cargo. Lo que hubiera sido su sexenio fue cubierto por tres personajes: Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez.

El primer período sexenal lo cubrió Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) y en Sonora, para el primer período sexenal, fue electo el general Abelardo L. Rodríguez (1943-1949), pero no alcanzó a terminarlo y dejó en el cargo por dos años al abogado y fundador del Partido Acción Nacional, Horacio Sobarzo (1947-1949).

Del año 1943 al 2026 suman 83 años, un tiempo en que el desarrollo de Sonora ha alcanzado altos niveles en sus principales indicadores, por obra y gracia de sus gobernadores y con los apoyos del Gobierno Federal.

Actualmente, la entidad cuenta con un sólido sistema de educación superior que encabeza la institución creada en 1942, cuando gobernaba Anselmo Macías, y que consolidó Abelardo L. Rodríguez: la Universidad de Sonora. En 1959 se crea el ITSON y años después surgen los tecnológicos regionales y las universidades tecnológicas que consolidan la educación superior estatal.

Los sucesivos gobiernos estatales y municipales contribuyeron notablemente a combatir las tasas de analfabetismo que azotaron al país y a la entidad, y que se hicieron más críticas a partir del fin de la Revolución Mexicana, ya con una nueva Constitución que señalaba claramente el derecho de los mexicanos a la educación.

Con los años, la tasa de analfabetismo en Sonora, que era en 1920 del 58 por ciento, llegó en 2021 al 3.2 por ciento, y la eficiencia terminal en materia educativa al tercero de secundaria. Tremendo esfuerzo del Gobierno Federal y de los gobernadores del estado.

El Seguro Social, creado en México en 1943, llegó a Sonora en 1954 como “servicios médicos ejidales”, en el gobierno de Ignacio Soto. Junto con el sistema estatal de salud pública y los esfuerzos permanentes de vacunación, ambos lograron abatir y erradicar (entre 1954 y 1972) enfermedades graves como la poliomielitis, el sarampión, la lepra, la tosferina, la viruela, el tétanos y la tuberculosis, entre otras.

El sistema de electrificación, que era una quimera para muchos pueblos (rurales y urbanos) de la entidad, empezó a intensificarse en el sexenio de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y en los años de Faustino Félix Serna como gobernador, hasta llegar a la cobertura de un 97 por ciento de la población en 2007.

La infraestructura carretera y la hidráulica en Sonora—obras que permanecen como un verdadero legado histórico — fueron logros importantes impulsados por los gobernadores y los Presidentes de México de Lázaro Cárdenas a Miguel de la Madrid.

Igual sucedió con los servicios de agua, drenaje y pavimentación en la mayoría de los municipios sonorenses para mejorar la calidad de vida de la población, donde se ha avanzado notablemente, no a la velocidad requerida, pero sí con el esfuerzo de los gobiernos que han puesto su grano de arena en la materia para llegar a coberturas aceptables en las regiones de la entidad.

Vienen las campañas internas en los partidos políticos para luchar por el poder en Sonora en la elección del próximo junio de 2027.

En esa fecha se renovarán 72 ayuntamientos, 21 distritos locales, siete distritos federales y la gubernatura estatal.

En las últimas semanas se ha intensificado la movilización de las y los aspirantes a la gubernatura por parte del oficialismo: concentraciones pagadas, mítines solidarios, actos de proselitismo disfrazados de informes legislativos y la declaración de cuando menos seis aspirantes al gobierno estatal por parte del grupo en el poder. Por el lado de las oposiciones se mantiene en pie la aspiración del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, de ir en alianza para competir contra Morena y sus aliados.

¿Qué merecimientos tienen quienes aspiran a la gubernatura para el 2027?¿Qué le han aportado al Estado en sus cortas o largas cerreras políticas? ¿Qué han hecho por Sonora—además de la publicidad que a cada rato salta — en los cargos que desempeñan?

Como ningún aspirante a la gubernatura para 2027 ha manifestado idea alguna sobre el desarrollo y los problemas de Sonora, y solo se han concretado a acarreos multitudinarios sin mayor contenido que tratar de fortalecer imágenes, a través de alabar a López Obrador y Claudia Sheinbaum, y desde luego al gobernador Alfonso Durazo, resulta preocupante que no haya ideas que discutir ni se les conozca a los aspirantes alguna propuesta propia sobre los requerimientos de Sonora para los próximos años.

¿Qué ofrecen? ¿Cómo quieren atraer a los votantes? Nadie lo sabe. Concentraciones y política en redes hay muchas, pero ideas —hasta ahora— ninguna.

Ante eso, va el test para los aspirantes, para que se comprometan en sus apariciones de relaciones públicas y nos digan qué pretenden hacer y a qué le darían mayor fuerza como políticas de Estado en caso de llegar al poder en Sonora en septiembre de 2027.

Preguntas:

¿Cuáles han sido las 10 principales obras de infraestructura que han aportado los gobiernos al desarrollo de Sonora en los últimos 80 años?

¿En qué gobiernos estatales se han visto los mayores niveles de corrupción en Sonora?

¿Cuáles han sido los gobiernos estatales más reformistas?

¿En cuáles gobiernos se han visto más los fenómenos como el nepotismo y el gobierno de familiares?

¿Por qué en Sonora se confunde a cada rato la cobertura educativa con la calidad de la educación?

¿En qué gobiernos han tenido más fuerza las dirigencias sindicales?

¿En qué gobiernos han tenido mayor fuerza las organizaciones y los personeros del sector privado?

¿Quiénes han sido los gobernadores que han tenido una mejor relación con los presidentes de la República?

¿Qué gobernadores de Sonora han tenido las peores relaciones con los presidentes de México?

¿Cuántos gobernadores de Sonora han influido en su propia sucesión gubernamental?

¿Cuáles han sido los gobernadores que han contado con mayor oposición en el Congreso y las alcaldías?

¿Por qué en la mayoría de los casos nunca ha sido buena la relación política entre el alcalde de la capital y los gobernadores?

¿Cuáles han sido los gobiernos estatales que más han endeudado al estado?

¿Quién ha sido el gobernador que más ha contribuido a combatir la pobreza en Sonora?

¿Quiénes han sido los gobernadores que más le han apostado a la educación en Sonora?

¿Quiénes han sido los gobernadores que más han impulsado el desarrollo carretero en Sonora?

¿Quiénes han sido los presidentes de México que más han ayudado a Sonora de 1940 a 2026?

¿Qué gobernadores de Sonora no se han hecho ricos en el poder y se han visto en la necesidad de trabajar después de sus sexenios?

Y finalmente: ¿Cuáles a su juicio son las actuales prioridades para el desarrollo presente y futuro de Sonora?

