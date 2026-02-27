Identidad, diversidad y nuevas tribus

El sentido de identidad se puede definir como aquello que hace característico a un grupo o comunidad, propio de las costumbres y usanzas de quienes forman parte de la misma. El ser humano, en su propia naturaleza social, cumple una función como persona y, entre sus similares, crea para ser parte de subgrupos que los hacen distintivos; pero en un rol como individuos, asumen responsabilidades que, dentro de un marco regular, dictan cómo se debe actuar.

La segmentación de los grupos de convivencia está por todos lados; se dejan ver ya sea por el estilo de vida, clase social, creencia, ideología, visión del mundo y hasta por los gustos y las afinidades, y ello forma parte de la diversidad que hoy en día se dice 'celebrar por doquier', a diferencia de la marcada vida de 'prejuicios que era antes' y la supuesta 'libertad y apertura de aceptación de hoy'.

El mundo es una 'aldea global', propia del siglo XXI, donde se han desvirtuado los estigmas, de lo que antes era visto como una afrenta y ahora es aceptada admiración; de ahí se desprenden muchas de las teorías que marcan que los estilos de vida excéntricos, resulta más sencillo verlos en ciudades 'cosmo', donde a mayor cantidad de población, hacen la posibilidad de ver más formas distintas de vivir, y que sea habitual.

Pero ¿se tendrá la apertura que se dice tener, para respetar los estilos de vida de los demás? O, ¿es solo parte de una narrativa que 'vende' hacia los más desinformados, para tener posibilidad de persuadirlos?

Esto hace parte de lo que se ha escuchado en las últimas semanas en cada rincón del mundo, y Ciudad Obregón no es la excepción, ya que muchos hemos escuchado de los therians, y esto nos ha permitido estar en medio de cuestiones, opiniones, juicios y prejuicios que avalan mucho de lo que demuestra que no estamos preparados para hacer frente a la diversidad de la vida poco convencional que cada quien decide vivir.

Las 'tribus urbanas' se ponen de moda como tal, cuando saltan a la luz en la década de los sesenta, con el auge de los hippies, donde el 'Flower Power' marcó época y lanzó a la aceptación de conductas y comportamientos disruptivos en los jóvenes que escandalizaron al mundo; su música, su vestimenta, su forma de aceptar el gusto por hacer todo lo que conviniera y justificara su libertad de decidir, dieron rienda suelta a los placeres propios de su existencia; poco tiempo después salta el movimiento Punk, tintados de agresividad y atrevimiento en el peinado y el maquillaje, esta cultura marcó una época que se dejó ver en este municipio por un par de décadas, y marca el inicio a la conformación de 'las pandillas' por colonias de esta localidad, abriendo paso a otra tribu, la de los cholos, fue parte del ambiente que en los ochenta se dejó ver en esta ciudad, el Boston 13, los 5005, los togos y demás, definen lo que en estilo era muy propio de este grupo, su vestir, su lenguaje, su tendencia hacia el consumo de tabaco y bebidas marcan el sello de esta comunidad que aún hace presencia, en nuestra ciudad.

A conformidad de los cambios en el cierre del siglo XX y con tanta información que fluye gracias a la tecnología, las crisis de identidad se asoman para estar en las nuevas generaciones. A partir de este cambio de milenio, los esquemas varían cada vez más y los estereotipos trascienden a partir de su forma de ser, estar y portar... Los emos, surgen como una tendencia de conducta reservada y pelo largo, con ropa oscura y holgada, con accesorios roqueros; los dark con ropa negra y con su filosofía de vida lúgubre y nocturna; con el honor hacia el deporte surgen los skaters, que a partir de compartir el gusto por el skateboarding se reúnen en áreas donde se práctica esta actividad y hacen comunidad, en la Unidad Deportiva Álvaro Obregón, de este municipio los encontramos de manera recurrente; entre la diversidad de subculturas está la de los jóvenes adultos, de entre 30 y 40 años con la adopción de un estilo llamado hipsters donde la barba larga y los anteojos pastosos son una característica propia de ellos; y quién en esta última tendencia subcultural no conoce a los frikis, que da espacio a varias formas de ver y practicar la vida, para sentirse identificados y aludiendo a los gustos por la cultura nipona están los otakus, que entre ellos están los que hacen cosplays, disfrutan del manga y del anime de forma habitual; otros son los gamer que socializan tras conocer gente de diversas partes del mundo y hacen comunidad a través de los videojuegos por medio de las competencias; están los Geeks, que su gusto por la robótica y la informática es lo suyo; y pudiéramos enlistar más, entre los que estarían los reggaetoneros, raperos y K-poperos... y cada uno, expresa de forma libre su propia personalidad.

En la libertad de la práctica de la decisión de cómo vivir, sin afectar a terceros, se halla la disyuntiva del tema que trae 'de boca en boca' y de 'opinión en opinión' a una gran cantidad de personas, escuchándose en espacios familiares, de amigos, del trabajo, hasta en las redes sociales: Los therians... Generando polémica sobre la identidad animal adquirida, con la conducta, las características y las acciones del animal que sea, algunas personas han manifestado ser parte de este grupo y considerar respetar su estilo por el gusto de esta caracterización que a muchos les ha generado cierto grado de impresión negativa.

La realidad es que en estos temas siempre hay detractores y seguidores, y se habla de estos últimos como aquellos que incluso pertenecen al mismo grupo; sin embargo, los detractores son muchos, y hacen expreso de forma abierta y libre el no estar de acuerdo con este tipo de excentricismos, tildándolos de rebasar los límites de lo que resultaría ser 'normal'; pero ante el reconocimiento de sabernos en pleno S. XXI, y que el espectro de gustos, afinidades y filias es demasiado abierto, se podría cuestionar quién determina la norma, o quién puede detener, ante una decisión propia, cómo vestir, qué usar y cómo deberíamos actuar.

La crisis identidades casi le da la vuelta al mundo y lo interesante sería, ser parte de lo que el respeto determina como parte del derecho y la libertad del otro para ser y vivir como mejor parezca, sin afectaciones hacia quienes están en su cercanía; en el amplio reconocimiento de lo que representan las tribus urbanas, lo interesante será el indagar qué hay detrás de este 'movimiento' que tanto ha dado para discutirse, y que desde el rechazo, que no debería darse, hasta la aceptación, quizá sea parte de un a 'ardid' a lo que llamamos una 'caja china', echada andar a partir de tantos temas que deberían ser parte de la atención para tenernos verdaderamente informados, y dejar a un lado temas tan triviales, que solo dan foco y desvelan la poca o mucha apertura en la aceptación de lo forma parte del mundo. Y no cargar con la frustración de la falta de tolerancia que hay para no aceptar que, con el debido RESPETO, uno puede vivir de la forma y manera que mejor le plazca.