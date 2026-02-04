Infraestructura para el bienestar, sello de la 4T

Cada sexenio, uno de los temas que generan más atención en cuanto a las prioridades presupuestales y de implementación del gobierno entrante es la inversión en infraestructura pública. En la planeación del desarrollo se contemplan los proyectos de infraestructura de la nueva administración, a partir de los objetivos institucionales que contemplan los sectores estratégicos, las zonas económicas y, desde luego, los recursos públicos y privados que se invertirán para el cumplimiento de las metas.

En el segundo piso de la Cuarta Transformación, las bases de la política en materia de infraestructura se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Plan México, en los cuales se establece la prosperidad compartida como principio del desarrollo económico, que se traduce en bienestar social, crecimiento económico sostenible, fortalecimiento de la producción nacional y empleos mejor remunerados.

Así, este martes, durante la conferencia matutina de la presidenta de la República, se presentó el 'Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030', que establece las prioridades de infraestructura del gobierno actual para lograr la prosperidad compartida: desde obras carreteras, portuarias, ferroviarias y aeropuertos hasta obras de vivienda, servicios públicos (hospitales y escuelas) y conectividad.

De acuerdo con el Plan, se considera el desarrollo de mil 500 proyectos con una inversión pública y mixta total de 5.6 billones de pesos al término del sexenio, distribuyéndose de la siguiente manera: energía, 54.15 por ciento; trenes, 15.63 por ciento; carreteras, 13.94 por ciento; puertos, 6.48 por ciento; salud, 6.23 por ciento; agua, 2.83 por ciento; educación, 0.34 por ciento; aeropuertos, 0.04 por ciento.

Acorde con el principio de prosperidad compartida, se reserva para el Estado la propiedad y la rectoría de la política de infraestructura. No obstante, se asume la importancia de la participación de las inversiones públicas y privadas para el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de las metas. El diagnóstico del Plan México es claro en cuanto a las necesidades de inversión y la implementación de proyectos estratégicos; para ello, la participación pública y privada es esencial bajo el objetivo común del desarrollo económico y el bienestar social.

En este marco, en la Cuarta Transformación, Sonora se ha beneficiado de diferentes obras de infraestructura, siendo la más reciente la modernización de la carretera Bavispe-Nuevas Casas Grandes; a las que se agregarán otras obras carreteras, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias, como la modernización del Puerto de Guaymas y la vía de tren que conectará a la Ciudad de México con Nogales.

Invertir en infraestructura es invertir en el fortalecimiento de las industrias nacionales, el crecimiento económico, la conectividad del país, la generación de empleos formales y bien remunerados y, por lo tanto, en el bienestar de los hogares sonorenses y de México.

El sello de la 4T es una política de infraestructura para el bienestar.

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senadora de la República