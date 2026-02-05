Me llegó un meme donde se podía ver un sepelio en el que estaban sepultando al sentido común, de entrada, se me hizo muy bueno, pero no podía yo estar totalmente de acuerdo, por qué lo que llamamos "sentido común" para mí, es otra forma de llamarle costumbre acordada socialmente.

A mí ver, el sentido común nació muerto, lo que vemos que sucede en todo el mundo y la sociedad, no es pérdida de sentido común, es pérdida de la lógica con la que veníamos viviendo por milenios, lo que demuestra que llegamos al final de una etapa de la humanidad y estamos en los dolores de parto de la siguiente y nueva etapa de esta humanidad.

No soy religioso, pero en la biblia le llamaron apocalipsis que en realidad significa (caída del velo) revelaciones. Por eso estamos viendo las tonterías, atrocidades, barbaridades y la real naturaleza de todo el sistema social humano que nos ocultaron.

Para poder entrar a la nueva humanidad, más sana, se tiene que caer la estructura que veníamos viviendo, entonces lo que vemos como fin del mundo, en realidad, no es fin de la humanidad, es el fin de ese sistema corrupto que ahora empieza a mostrarse como realmente siempre ha sido, solo que nos lo tenían oculto con oropel y sedas, que cubrían la podredumbre que ahora vemos aflorar. Por eso podríamos pensarlo como dice el meme, "la muerte del sentido común"... Cuando en realidad es el derrumbe de toda la estructura de lo que llamábamos civilización humana.

Actualmente se borró esa línea dualista que nos mostraba por un lado a los 'buenos' y del otro lado a los 'malos', ahora empezaron a salir más bandos y todos parecen malos, incluyendo a los disque eran "los buenos", es precisamente por ese derrumbe de la estructura. No hay honor entre demonios y en afán de sobrevivir, esos grupos de familias poderosas se empiezan a pelear entre ellas.

El acuerdo se rompió y al mismo tiempo que nos presentan esa obra de teatro que llamamos geopolítica y se destrozan unos a otros. Por eso vemos la ausencia de sentido y lógica en todos los eventos mundiales y por lo mismo, alguien se inspiró en hacer ese meme donde se vela y sepulta al "sentido común". No hay sentido, no hay lealtad ni honor en ese mundo que se rompe delante nuestro… Hay solo interés.



No importa en que parte del mundo pongas tu atención, todo está colisionando con todo y donde no… No tarda. La verdad oficial fue la primera víctima del derrumbe estructural de la 'civilización', dicen que occidental, yo digo que es toda la estructura social humana oficial la que se derrumba. Y obvio, igual que cuando el cártel pierde al líder, los grupos internos pelean por el poder. En el caso de la civilización humana, se derrumba Estados Unidos y con él, los grupos o familias de poder que lo manejaban y se desata el frenesí de sangre. Por esto es que digo que el sentido común nació muerto, porque el sentido común fue la lógica de la vida dentro del sistema de civilización humana, vaya el marco de referencia de manipulación de lo correcto e incorrecto dentro del sistema.



Estamos en etapa de transición y aunque los grupos de poder tratan de subirse a la ola, algo no les está funcionando y andan aterrados, no están acostumbrados a la incertidumbre, nosotros tenemos un poco más de práctica por cómo han venido ellos usándonos y manteniéndonos en dolor constante y continuo. Ellos andan con la zona de confort extraviada y no saben hacia dónde nos dirigimos como especie y ya probaron todos los sistemas de gobierno y casi todos tipos de esclavitud, por eso ahora promueven el transhumanismo y la relación con inteligencias artificiales… Deshumanizar para esclavizar. Quieren al humano autómata que obedezca ciegamente, pero que siga teniendo esa chispa que nos conecta a la fuente creadora, pero ¿Saben qué? No lo están logrando, ni lo van a lograr. El espíritu humano es demasiado grande.

