Tequila… Concordia… La humillación en Querétaro… Rodrigo

La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, por extorsionador y estar ligado a la delincuencia pone de relieve dos cosas: La falta de filtros de partidos en selección de candidatos, que el crimen, ya no solo financía campañas, sino que pone candidatos, y ha invadido la vida institucional de este país, poniendo en riesgo nuestra democracia, en espera de la iniciativa de Reforma Electoral, avanzaremos o retrocederemos.

Estaban advertidos hace tiempo de las actitudes ilegales de este individuo, y nada hacían, incluso regidores de oposición se lo echaron en cara en sesiones, él los ignoraba.

Pero la gota que derramó el vaso, fue el intento de extorsionar y clausurar la principal tequilera del país, Casa José Cuervo, a quien le quería cobrar una suma millonaria de un supuesto predial y acusó al gobernador, Pablo Lemus, de violar la autonomía municipal.

La reacción no se hizo esperar, el gobernador Lemus contactó a altas autoridades en México, es de imaginar Palacio Nacional, y los dueños de la empresa se comunicaron con Altagracia Gómez, en enlace de empresarios con la presidenta Claudia Sheinbaum, e inmediatamente actuaron las autoridades correspondientes.

Es de imaginar la instrucción que llegó a Palacio Nacional a la oficina del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con la información recabada a diseñar el operativo de detención de Rivera, que se efectuó por la madrugada esta semana y fue trasladado inmediatamente a la cárcel de Altiplano en el Estado de México, donde llevará su proceso, y seguramente muchos años de cárcel, junto con otros funcionarios, quienes no se dedicaron a servir a la gente, sino a extorsionarlos, incluso cuota a turistas.

A raíz de la detención, están saliendo historias de lo que hacía, Rivera, y secuaces, y las cantidades millonarias que se echaban a la bolsa, esto finalmente se terminó.

En fin, serio problema que heredó Claudia Sheinbaum y reconociendo el trabajo de Omar García Harfuch, pero lo que recibieron de la pasada administración de una política de 'abrazos, no balazos' que hizo crecer las células criminales, tardará años en bajar, habrá que seguir trabajando en bajar índices de delitos de alto impacto y extorsión.

Sierra, Coparmex

Estuvo el dirigente de Coparmex en Hermosillo para la toma de posesión del nuevo dirigente local, Jaime Félix Gándara, y reiteró lo ya señalado, la extorsión está afectando al sector empresarial, no nomás a los grandes, sino a PyMes y MiniPyMes.

Otro dato que dio, y ya comentado, está creciendo la informalidad de la población activa, el ¡55 por ciento! Ya anda en ese camino, y eso es muy malo para la economía, y también para las finanzas públicas, máxime ante el crecimiento de programas sociales y la necesidad de obras de infraestructura que necesita el país.

Ve Sierra con buenos ojos avances como el programa Ficoseg para invertir en seguridad para los ciudadanos de municipios de Sonora, el cual esperemos ya se formalice, ya van 14 meses y no está aterrizado el fideicomiso, en el cual más de 40 empresarios que cuentan con las de 109 empleados, están aportando a una bolsa que sigue creciendo, qué bueno pero que urge invertir en Ciudad Obregón y Hermosillo; las cámaras empresariales, sectores y ciudadanos, en espera.

Concordia

A propósito de extorsiones y desapariciones, como ya es sabido, mineros, incluso estudiantes, que trabajaban en una mina de una compañía minera de Canadá, VIZSLA SILVER, fueron sustraídos del campamento donde descansaban, se habla de 10 o más, incluidos al parecer siete sonorenses.

Inmediatamente la reacción, no prevención, y llegaron a Sinaloa y región, mil 900 elementos federales, ya hay como 10 mil desde que inició una guerra, que no han podido contener, para dar con los desaparecidos.

Desafortunadamente fue encontrada una fosa clandestina, y que uno de los cuerpos, por las pertenencias, coinciden con uno de los mineros, y pues a esperar el desenlace de investigaciones y periciales forenses, que incertidumbre para familiares.

Indigno, humillante.

Lo sucedido en Querétaro, afuera del teatro donde se celebraría la ceremonia del 5 de Febrero, Día de la Constitución, fue algo humillante, vergonzoso, que incluso opacó el acto y el mensaje de la presidenta en redes y medios.

Ver a una asistente del 'Ministro del pueblo', Hugo Aguilar, ella, egresada del ITAM, directora de Comunicación de la SCJN, ponerse de rodillas, al igual que otro asistente, para limpiarle los zapatos y este con desfachatez, ni las manos sacó de la bolsa, por más que trate de justificar con argumentos endebles.

Muy más él y ella, que forma de sobajarse, de no tener dignidad, qué vergüenza, y si eso pasa en lo público, que no pasará en la Corte en las oficinas privadas de ministros.

Esta es una realidad que vemos en la clase política; los autos de lujo, asistentes que se bajan , y les abren las puertas, les cargan todo, el 'carro' detrás de ellos, pendientes hasta del más mínimo detalle, no importa que se rebajen, con tal de ser cortesanos, que no se enoje el jefe y no perder la chamba, esta es la realidad, la condición humana, tanto del funcionario, como de los empleados, como también vemos ejemplos de humildad, tanto en el sector público, como en el privado, y tiene que ver con la educación que tuviste y viste.

Layda

Y saco a colación esto, por el proceder de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que ha arremetido contra todos, prensa, ciudadanía.

Ella, hija de un cacique, Carlos Sansores Pérez, gobernador de esa entidad y dirigente del PRI, ¿Qué no vio y vivió la hoy gobernadora en su casa en su adolescencia, juventud de lo que hacía su padre? ¿Qué educación recibió de parte de él?, y eso se hereda, se practica en la vida, y es lo que hace esta mujer en Campeche, lo dejo como reflexión, la importancia de la educación a los hijos y lo que se vive entre cuatro paredes de una casa, del seno familiar.

Guarderías

Como ustedes sabrán, en otra de las ocurrencias con costo para la población, en este caso, la clase trabajadora, sobre todo madres, el gobierno, el IMSS, dijeron, pues fuera la sociedad civil, empresarios, con el servicio de guarderías, yo las puedo con todas, y pues que se acaba la subrogación, y ya se están viendo las consecuencias.

Se están reduciendo las guarderías, de acuerdo a la finalización de contratos, el IMSS no está reponiendo, ya hay un déficit de más de 300 niños nomás en Hermosillo y se espera llegue a tres mil este año, si el Gobierno Federal y la institución no hacen algo.

No hay medicinas, no hay insumos, no hay tratamientos, nomas vean el reclamo que le hicieron a la Sheinbaum en San Quintín, Hospital del IMSS abandonado, etc..

Vaya problema, porque padres de familia, trabajadores, tenían servicio de guarderías ¿Y ahora? ¿Con vecinos? ¿Abuelitos? ¿Dónde los dejan? Si ambos deben trabajar, y todo por dejar afuera a empresarios en la subrogación del servicio, la CTM ya alzó la voz ¿Qué hará Zoé Robledo? en cuanto tiempo va a subsanara el problema ¿Y mientras?.

Brugada…¿Jefa de gobierno o editora?

Y seguimos con las ocurrencias, tocó el turno a la jefa de Gobierno del DF, Clara Brugada, que para bajar la percepción de inseguridad, puso un "pacto" con medios, para que se acabe la nota roja, y mandar un mensaje, al interior y al exterior, por aquello del mundial, que en México hay paz y tranquilidad.

O sea, pues ahora jefa de redacción y editora, como en Campeche, Layda Sansores, ya acabó con medios impresos, hay un censor, que debe autorizar notas y columnas, y pobre de aquel que no… a la cárcel.

Esta la ley que le aprobaron al gobernador de Puebla, Miguel Armenta, de censura digital, la juez en Tamaulipas y ahora está 'idea' de la señora Brugada, que después se desdijo, que no quiso decir lo que dijo, cuando hay un registro.

Y a propósito de Puebla, clase de Pachanga que armó la delegada del Bienestar con motivo de su cumpleaños, de lujo, y obviamente al darse a conocer detalles, video, subió un comunicado pidiendo disculpa, y se somete a los lineamientos de austeridad republicana de la 4T.

En serio, no sé hasta dónde les va a dar a Morena y 4T tanto escándalo que se traen desde el año pasado; huachicol, Gómez Requena, Adán Augusto, los lujos, el derroche, el Tren Interoceánico, los viajes, el boato, etc…

La marca esta fuerte, creo les dará para el 2027, ignoro si triunfos totales, pero hay una sociedad que está dando cuenta, tienen su base, que es fuerte, y una oposición desarticulada y sin nuevos liderazgos, pero algún día, llega el hartazgo, ese mismo que saco al PRI y PAN del poder, no todas las victorias son para siempre, ni las derrotas.

Seguros

Prepárense, sobre todo los adultos mayores, porque con el aumento de la póliza, con un tope de 40 por ciento, al quitarle a las aseguradoras la deducibilidad del IVA, siniestros, en gastos médicos, no pocos, no podrán y se tendrán que ir a un sistema de salud pública colapsado.

No vio el gobierno, ni legisladores, que parece no tienen abuelos, padres, pero pues necesitan dinero, los programas sociales no se pagan solos, y que pague el 'pueblo', que tiempos difíciles por venir, para quienes no tienen un sueldo, ahorros, negocio o familia que no puedan pagar este seguro tan importante, no cuidaron al adulto mayor y se pagarán consecuencias

Rodrigo

Muchas especulaciones alrededor de la cena que le organizó el empresario, Rodrigo Bours Castelo, al alcalde Javier Lamarque, quien por cierto, sigue con reuniones con alcaldes, delegados federales y cuanta reunión pueda, anda movido el edil.

Que si es, Lamarque, candidato a la gubernatura, se cumpliría el sueño del 'Pipigo' del alcalde, fue competitivo y tuvo alta votación cuando fue candidato, recuerdo que tenía un buen proyecto de gobierno, de descentralizar la administración, sobre todo en seguridad pública, algo así como 'City managers' en colonias, para estar más cerca de la gente.

Claro sería competitivo, Bours Castelo proviene de una familia muy comprometida con la comunidad y que hicieron política, don Javier alcalde y Ricardo también, Eduardo gobernador, con una excelente labor y legado en sus administraciones.

Veremos, son especulaciones, pero lo suman ya a Ernestina Castro, Anabel Acota y Raúl Castelo, como posibles para la candidatura alcaldía 2027, hagan sus apuestas.

Trigo

Confirma, Mario Pablos, dirigente DDRY, la falta de frío, en no pocos blocks del Valle, 73 mil hectáreas, y eso no abona al amocoyamiento hoja, y por ende menos rendimiento, la coyuntura si sigue así ¿Seguir metiéndole dinero al cultivo? y aunado bajos precios en la Bolsa Chicago, y el rol del gobierno en cuanto a aplicar la ley, y pagar apoyos a cuenta gotas, como hoy.

Inversiones

Señalé que en su visita a Guaymas, y como parte del Plan Sonora que promueve el gobernador Alfonso Durazo, se darían anuncios importantes y así fue.

El arranque, en un mes, ya con permisos aprobados, Planta de Licuefacción, que entra en operación en 2028, gas que vendrá de Texas, miles de empleos directos e indirectos, ampliación de terminales, que se extenderá hasta Empalme, para carga de automóviles, minerales, recibir varios buques de forma simultánea, así pues el municipio que administra la doctora Karla Córdoba y puerto, será en el futuro, ventana de salida para el eje Pacífico, Asia, y entrada para productos que vayan a EU, que así sea.

