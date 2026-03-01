Colosio ¿qué opinarán de él en Nuevo León?

Como era de esperarse, causó revuelo la visita del senador, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien supuestamente iría por la gubernatura de Nuevo León o Sonora, algo inédito, nació en la Ciudad de México, fue registrado en, Magdalena de Kino por sus padres y ante la trágica muerte de su padre, y luego de su madre, cuando tenía 8 años, su vida y trayectoria se dio en Nuevo León.

Tuvo varios eventos, Colosio Riojas con los jóvenes universitarios; a la pregunta de un joven, Esquer, del sur de Sonora, sobre su desarraigo que aducen adversarios, contestó "Pues que arreglen Sonora", obvio se ganó el aplauso de los estudiantes y la clásica "¡Gobernador ¡Gobernador!".

Esto mismo se repitió en el Centro de Convenciones de conocido hotel bulevar Kino, al término de su mensaje, gritaban "¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Gobernador! ¡Gobernador", a lo que él reiteró "no voy a dar spoiler".

Previo, en la mañana, hizo entrega de un apoyo con recursos de la Fundación ‘Diana Laura Riojas’, en fin, fue buen día para él, generó empatía con la gente y obvio MC Sonora sería ideal que hipotéticamente fuera su candidato a la gubernatura.

Obvio causó algo de ruido el hecho de la presencia del senador Iván Jaimes, suplente de Manlio Fabio Beltrones, al llenarlo de halagos, son compañeros en el senado, a lo que agradeció Colosio y el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.

Y digo suspicacia, porque al decir esto, que llevaría implícito un apoyo de, Beltrones al joven Colosio; cabe recordar que hubo una entrañable amistad de Manlio con Luis Donaldo Colosio Murrieta, fueron compañeros de fórmula al Senado.

Y señalo esto porque en alguna ocasión, Colosio Riojas dijo que era mentira esto, obviamente fue mal informado, él estaba pequeño cuando murió su padre y como era de esperarse, ya de grande y trabajando en una trayectoria política, un veracruzano miembro de MC le mal informó de esto, en Sonora y México, la clase política sabe la relación que hubo entre Manlio y Luis Donaldo, que la quisieron desvirtuar es otra cosa.

Quizás Colosio Riojas no sabe que cuando murió su padre, Diana Laura le dijo a Manlio "Esto no estaba contemplado, era yo la que debería morir", ya se sabía de la grave enfermedad que padecía y que la llevaría a la muerte, meses después del magnicidio en Lomas Taurinas.

Al checar y ver las reacciones a la visita de Colosio Riojas, reflexioné, ¿Qué pensarán los ciudadanos de Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Cadeyerta, Apopdaca y demás municipios de Nuevo León, que al exalcalde de Monterrey y ahora senador le ande cruzando por la cabeza, ser candidato en Sonora?

En lo personal, pienso que no lo verán bien y vaya que PRI, PAN y el viable candidato a la gubernatura, el alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza, le van a sacar raja a esto.

Coincido con mi estimado Sergio Valle, Colosio Riojas tiene relaciones familiares pero no políticas, y aunado a esto, toda su vida y trayectoria está en Nuevo León y esto no es de escoger, voy por Nuevo León o Sonora, creo que esto es una falla y falta de respeto a ciudadanos que le dieron su voto en aquella entidad.

Yo creería en su posible aspiración, si se viniera a vivir aquí, y tomara el pulso de Sonora, obvio el apellido Colosio, la marca pega en Sonora, es un joven político disruptivo, atractivo para el electorado, sobre todo jóvenes.

Pero aun así y lo sueños de MC Sonora, la hipotética candidatura de Colosio solo vendría a terciar la votación y si habría un perjudicado, sería Antonio Astiazarán, el candidato más competitivo de la oposición hoy en día.

No creo que Colosio Riojas se preste a algo así, en la tierra donde gobierna alguien a quien de cariño le dice tío y es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien le debe gran parte de su trayectoria a su mentor, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

En fin, buena la visita, especulaciones, pero creo no será candidato por, Sonora, Luis Donaldo Colosio Riojas y sus visitas a la entidad serán cada 23 de marzo a Magdalena, a visitar el mausoleo donde están los restos de sus padres, Luis Donaldo y Diana Laura, lo demás son especulaciones políticas, que no se cristalizarán para los de MC.

Así que para el 2027, la proyección de triunfos de MC en Sonora es la misma de siempre; alcaldías en la sierra, ninguna diputación local o federal y quizás, si pasa la Reforma Electoral, con lo de las pluris, ya ni al Congreso accedan, así las cosas.

Como ya es sabido ya van seis aspirantes a la candidatura por Morena para la gubernatura, en la que diferentes encuestas, colocan en un empate técnico a la senadora Lorenia Valles y al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque.

Ya se sumó la titular de Sagarpha, Célida López, pero creo que inició como en la campaña al Senado, con estrategia equivocada, en la que cuestionó desde la mañana hasta en la noche al entonces candidato, Manlio Fabio Beltrones, y como resultado, Célida, que llevaba de compañero a un mesurado, hoy titular de la SEC, Froylán Gámez, hasta el último lugar, por cierto, Froylán, también levantó la mano.

Resulta que en entrevista con Luis Alberto Medina, Célida le señaló que le ganaba a “Colosio y Toño juntos”, una actitud digamos de soberbia, pero así es ella, echada para adelante, con sus dichos y a veces lenguaje florido, genera simpatía y empatía con electores.

El detalle es que Morena está en un proceso interno y los adversarios a vencer no son primeramente Toño o Colosio, son Lorenia Valles, Javier Lamarque, Dolores del Río, Froylán Gámez, Heriberto Aguilar, es con ellos con quien debe debatir ideas o confrontarlos, no con la oposición, eso se vendrá ya en campaña y si llega.

Esto me hace recordar aquel encuentro de AMLO con los aspirantes a sucederlo, que les pusieron el mote de ‘Corcholatas’, ya estaba definido que sería Claudia Sheinbaum, pero todos los demás, con su respectivo premio de consolación y vaya que les fue bien, en fin, allá ella y su estrategia.

Una buena charla en Mesa de Cancún con el secretario de Educación, Froylán Gámez, que levantó la mano, se dijo preparado para gobernar, no solo ser gobernador, buena analogía.

Sin lugar a dudas una buena trayectoria de Gámez, en esta administración del gobernador Alfonso Durazo, Instituto de Becas, Isssteson, hasta llegar a la titularidad de la SEC, que maneja más de 30 mil millones de pesos.

Obviamente habló sobre el trabajo que viene desempeñando en la dependencia; infraestructura, becas, uniformes escolares, este último una excelente sinergia con el subcecretario, Rodrigo Flores.

Por cierto, los uniformes para el siguiente ciclo se entregarán en escuelas, solo en Hermosillo y Cajeme se entregarán en los CUM, ha mejorado la logística, sin lugar a dudas.

Sobre su aspiración, fue claro y directo, no va por premio de consolación, no se siente pues una corcholata, esto habla bien de él, que hay congruencia, veremos qué le depara el destino y qué decisión tome ya que salga la convocatoria, la famosa encuesta, que dará luz en los próximos meses, para verano, quien asumirá a la candidatura al gobierno de Sonora

Y quien ya volvió a Sonora y empezó a contractar medios de comunicación, y que ya dijo que viene a “construir” y que es una de las fundadoras del movimiento, es Ana Gabriela Guevara, un orgullo como deportista, sus logros, pero muy controversial su paso por la política, sobre todo en la Conade, y esto señalado por la ASF, pero como no hay "dientes" ni voluntad política, no hay castigo para nadie ¿O me equivoco?.

Hay que reconocer que a Ana Guevara se le conoce, llegó a la diputación y al Senado… ¡sin hacer campaña! Se la llevó en México y arrasó, pocos o nadie puede decir eso.

¿Qué es lo que va a construir en Sonora? ¿Cuál Candidatura? No sé, pero donde se inscriba, susto o gana, hay que reconocerlo.

Reforma Electoral

Mañana lunes, se presenta formalmente, se supone, la Reforma Electoral, que dio de hablar esta semana al líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, y al dirigente de Coparmex, Juan Sierra, ven riesgos ante falta de consensos, de parlamentos abiertos y está en riesgo la inversión, ya de por sí con la cuestionada renovación del Poder Judicial.

El gobierno anunció esta semana la asignación de 800 millones de pesos al PT, que no pocos analistas lo vieron como seducción o compra, para lo que se viene, discusión y votación de una reforma de claroscuros, no termina de convencer a los aliados de Morena, a la oposición, a académicos, intelectuales, ni a la ciudadanía; bueno no hasta la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que es totalmente palacio, ni al exgobernador de Chihuahua y hoy senador por Morena, Javier Corral, en cuanto a tiempos en radio y televisión.

PREP y pluris

En la iniciativa viene la eliminación del PREP, en donde participa la ciudadanía y va dando tendencias a cómo van llegando los resultados a las juntas distritales y al propio INE.

Dicen que ahora no, que esa misma noche se darán resultados, pero ahí viene la incertidumbre ¿Qué pasara entre las 6 PM y hasta las 11 o 12 de medianoche en todo el país? Claro que habrá desconfianza, se están quitando atribuciones, están sacando a la sociedad, tal parece que es una iniciativa redactada por, Manuel Bartlett, claro que no está bien.

Y luego en lo de las Pluris, pues quedan 200, y de esas 8 serán diputados foráneos, del extranjero, o sea, ¿Cómo se va asignar? ¿Cómo será votado? Y si vendrá de EU, o de no sé qué país, a las sesiones en la Cámara o por Zoom, ni al caso, está raro esto, porque ni el pulso tiene de lo que sucede en el país.

Y lo de los diputados por circunscripción, pues ya sabrán, ya se sabe que 97 o 100, llegarán los mejores perdedores, pero por circunscripción y ahí viene la trampa para la oposición, un candidato de Sonora tendrá que recorrer Baja California, Sinaloa, Nayarit, y quién sabe si otro estado que abarque la circunscripción.

¿Quién tendrá tiempo, gente y dinero para eso? Son prácticamente desconocidos en esas entidades, se tendrán que quedar días y a un costo muy alto de hacer una campaña. ¿Quién tiene dinero y recursos para eso? pues Morena y pues de ahí saldrán lo que dicen los diputados del acordeón.

En fin, habrá que ver las letras chiquitas de la iniciativa presidencial, en donde supuestamente no hay acuerdo con PT y PV, viven de las pluris y del financiamiento y no quieren cambios, ni recorte del 25 por ciento al presupuesto y hay más detalles, obviamente PRI-PAN-MC, votarán en contra, la clave es PT, que les soltaron 800 millones esta semana y PV mañana lunes se sabrá, discusiones y finalmente votación.

Mesa de Seguridad… Nuevo Comisario

En el marco de la Mesa de Seguridad que preside el gobernador, Alfonso Durazo, se tomó la decisión, en coordinación con el alcalde de Cajeme y ante la situación que vive el municipio de cerrar un ciclo, el del capitán, Claudio Cruz, y la llegada de uno nuevo, también marino, Alfonso Tenango, al parecer con buenas credenciales.

La llegada del capitán Tenango tiene que venir acompañada con cambios de estrategias, fue un mal año el 2025 y el 2026, y el arranque no pudo estar mal, enero y febrero, con dos dígitos y así ha estado los últimos años, no cede violencia y por ende, percepción ciudadana.

Esperemos que con la llegada del nuevo comisario, también ya se asignen recursos del Ficoseg al municipio, para aplicar más tecnología, estrategia y otro problema que tiene que atender el comisario Tenango la lista de policías que no han pasado examen de control de confianza y siguen en activo.

Bien lo dijo el entonces secretario de Seguridad y hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, tenemos un problema, que hay que afrontar y solucionar….el ‘Crimen uniformado’.

Indicadores

De acuerdo al IMSS, Inegi y otras evaluaciones, en el 2025 se perdieron 715 mil empleos a nivel nacional, y una reducción de patrones, ha pegado más en el sur del país, quizás los aranceles y otros problemas multifactoriales.

Sonora le ha pegado, pero mínimo ha reducido su pobreza laboral en un 24.44 por ciento de acuerdo a datos oficiales, la hortaliza por ejemplo, da mucho empleo en la Costa de Hermosillo, ahorita en Caborca, con el espárrago, por dar par de ejemplos, la industria maquiladora en Guaymas y Empalme, creo en lugar de decrecer como en Ciudad Juárez, que está perdiendo miles de empleos, más de 67 mil y maquiladoras que se han ido.

Obviamente los programas federales y estatales, asistenciales, coadyuvan a salir de pobreza extrema, pero también hay retos y esfuerzos adicionales que hacer; en enero del 2025, se registraron 37 mil, 186 patrones en Sonora, en enero de este año fueron 35 mil 396.

Repito, en gran parte los aranceles, quizás la renovación del Poder Judicial, ya ven este semana fueron a Chiapas los ministros SCJN y otra vez con vestimentas de la región, huipiles, bastones de mando, limpias etc.… eso los inversionistas extranjeros no lo ven bien, ni las decisiones que toman, la mayoría a favor del gobierno y no del ciudadano, del empresario.

Cajeme, otro ejemplo, lista la primera nave del Parque Industrial SkyBridge, se pretenden construir 20, pero tienen que llegar clientes, lo reconoció, Fernando Durazo, secretario de Economía.

Guerra

Ha iniciado la guerra de EU e Israel contra Irán, habrá muchas bajas, y a ver la reacción de los mercados mundiales, dólar, el peso, vaya semana por iniciar, y vaya que cambio la geopolítica del mundo, en seguridad con la llegada de, Donald Trump a la presidencia y terminando con Irán…sigue Cuba, al tiempo.

Mencho

Cayó ‘El Mencho’ Oseguera, quien fuera líder de la organización criminal CNGJ, con presencia en 40 países del mundo, que se va a recomponer, pero queda claro que el Estado Mexicano, sus fuerzas armadas, están por encima de cualquier organización criminal, cuando hay voluntad política y que en paz descansen los 25 o más militares que dieron su vida por servir a su país, obvio, hubo un caos en varias entidades, alto costo, pero se saldrá adelante.

