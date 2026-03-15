PLAN B: ¿LA CLAVE? ... CONSULTA POPULAR

No pasó la Reforma Electoral, pero ahí viene el Plan B que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum; la clave estará en una parte importante, la Consulta Popular; es ahí en donde meterá todo lo que rechazaron PT y PV; obviamente, el pueblo dirá que sí a recortar privilegios, 'pluris', dinero a partidos, y ya se verá la reacción.

Por lo pronto, ya adelantó parte de lo que viene en la iniciativa del Plan B, que obviamente la ciudadanía verá bien: reducción de regidores; muchos municipios tienen más de 20, una posición que de antaño era honoraria, y hoy cobran y bastante bien. Y para ser sinceros, veo bien su reducción; en muchos casos no sirven para nada, al igual que algunos diputados que no seguirán, que vuelven a sus distritos, sobre todo pluris, y esto sale caro.

Diversos analistas señalan que en la reunión del martes en la noche en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum, muy molesta, solo estuvo unos minutos y dejó que encabezara la reunión con los dirigentes de MORENA y aliados a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; muy tensa la reunión.

El detalle es que el PT y PV están renuentes a lo de reducción de los recursos y reducción de pluris; es de lo que viven y sostienen. Dada la alianza con MORENA que los hizo crecer, ir solos es prácticamente perder en muchas elecciones locales y federales.

La trampa

Creo que era buena la propuesta presidencial de reducir pluris, no todas; pues las minorías deben estar representadas. Uno de los aciertos de don Jesús Reyes Heroles, promotor de esto y uno de los beneficiados, fue Pablo Gómez, entonces comunista, quien llegó a la cámara; y varias veces, siempre por esta vía. Fue el encargado de cabildear esto y fue un error, falló estrepitosamente.

Reducir el financiamiento a partidos, INE, OPLES, entre otras cosas, bien, mientras no falle la operatividad de las elecciones. ¿Cuánto cuesta nuestra democracia? No lo sé, pero se debe tener el recurso suficiente para garantizarla, también el hecho de terminar con decisiones cupulares para elaborar listas de diputados y senadores pluris.

En lo que sí estaba la trampa era en la lista de diputados por circunscripción, que son 5 en el país. Se buscaba que fueran votados; nomás imagínense a un candidato de la oposición, por ejemplo de Sonora, recorrer Baja California Sur y Norte, Sinaloa, Nayarit, Colima, solo para buscar el voto de los ciudadanos de esas entidades, prácticamente imposible; son recursos y completamente desconocidos.

Obviamente, MORENA, que gobierna todas esas entidades, la quinta circunscripción, haría con todo el aparato de recursos que ganaran los de MORENA y aliados; no llegaría ninguno de la oposición, y se fortalecería la sobrerrepresentación en las Cámaras, con el argumento de que fueron votados por el ‘pueblo’, pero en una situación de inequidad.

Cámaras y regidores

Solicitará la presidenta Sheibaum, repito, la reducción de regidores, bien, y el costo de los congresos locales y del Senado, que en algunos casos es muy caro. Tenemos el ejemplo del Senado: 5 mil millones de presupuesto, ¿para qué? Y vaya que hay lujos, turismo legislativo, bueno, hasta estética; ya vieron el escándalo reciente.

La presidencia, hoy a cargo de Laura Izal Castillo, maneja un presupuesto discrecional de 11 millones de pesos, y así podemos elaborar una lista de gastos superfluos.

Y en la Cámara de Diputados, peor, es una ciudad, San Lázaro: restaurantes, spas, estéticas, turismo legislativo y un largo etcétera. Todo esto cuesta miles de millones de pesos al año.

El INE y LOS OPLES, en año que no hay elecciones, gastan y piden mucho dinero, aunado a que son unos aparatos obesos. Nomás, por ejemplo, dense una vuelta: en Sonora el IEE y la NO participación ciudadana están llenos de cuotas y cuates partidistas, que en muchos de los casos no hacen nada; hay una duplicidad de funciones.

En el caso del Congreso de Sonora, no olvidar el recorte de 400 millones. Para el plan de becas del gobernador Alfonso Durazo, ya hizo su aporte; no sé si se le pueda recortar más, solo que no afecte su operatividad.

4 mil millones de ahorro, pero…

La presidenta Claudia Sheinbaum calcula un ahorro de 4 mil millones que se iría a obras municipales; en el caso de Sonora, en cuanto a regidurías, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Nogales, Hermosillo, en pocas palabras, todos los que tengan 20 regidores o más serían los afectados.

Nomás que hay que reconocer que hay un detalle: se habla de ahorro, pero ¿cuánto cuesta subsidiar al Tren Maya, Gas Bienestar, el Interoceánico, las Islas Marías, PEMEX, Mexicana de Aviación?, etcétera y demás obras faraónicas, que el Congreso tiene que asignarles subsidios por operar con números rojos? Las cantidades superan por mucho esos 4 mil millones, es la realidad. ¿O miento?, el surrealismo mexicano. En fin, la próxima semana se presenta el Plan B; veremos si PT o PV lo rechazan o les hacen ‘manita de cochi’.

Dicen que está asegurada la alianza, pero yo creo que algo se resquebrajó el martes pasado, y lo veremos en la selección de candidatos; por ejemplo, en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo, aferrado a dejar a su esposa senadora como candidata a gobernadora, hasta reformó la ley y, en Zacatecas, otro de los Monreal quiere ser gobernador; sería el tercero o cuarto en línea y la presidenta diciendo no al nepotismo.

Aquí en Sonora, al parecer está asegurada la alianza; el gobernador Alfonso Durazo es también el presidente del consejo de MORENA, tiene mano conciliadora y también pesada cuando así se requiere; ejemplos hay varios, tanto para la clase política como empresarial.

Pensiones

Bien por la presidenta Claudia Sheinbaum por reducir dispendiosas pensiones, sobre todo a quienes trabajaron en PEMEX y en la desaparecida Compañía Luz y Fuerza del Centro, donde hay uno o varios empleados que cobran hasta ¡1 millón! de pesos mensuales; y desde hace años. Esto es una burla para un sistema de pensiones que en los próximos años tendrá serios problemas, y urgen soluciones.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum es que nadie gane la mitad de su sueldo, por lo que el tope sería 70 mil pesos. Tiene la mayoría calificada en el Congreso y la SCJN; todos fallarán a favor.

Pero hay un problema: la retroactividad, como las sentencias firmes, no se puede tocar. Lo puede hacer, máxime con esta SCJN que deja mucho que desear y no dará un fallo en contra del gobierno, y sí en contra de ciudadanos y empresarios, en esto último; por eso no llegan inversiones, y va creciendo la informalidad.

Si fallan a favor de la iniciativa, el pueblo lo verá bien, pero esos cientos o miles de ex empleados, no, y se irán al amparo de quién sabe si se los den; o recurrirán a instancias internacionales y ahí darán cuenta inversionistas extranjeros de que no hay certeza jurídica en México.

Repito, bien por la iniciativa, no son justas esas pensiones y cómo fue que se asignaron, pero así fue; no pueden ser retroactivas aunque digan: "A mí qué va, me vengan con que la ley es la ley".

Isssteson

Este mismo caso lo vive el Isssteson y desde hace años, con serios problemas en sus finanzas las altas pensiones. Eduardo Bours le quiso entrar y no se pudo; Guillermo Padres hasta las cuotas se robó, dejó en caja 200 millones; Claudia Pavlovich hizo un intento de recorte a la mitad con el entonces director Enrique Causen y el Tribunal de lo Administrativo se lo tumbó.

El periodista Rigoberto Gutiérrez acaba de hacer un trabajo de investigación y sacó una lista de nombres y montos que son un escándalo, porque se trata de trabajadores con tabuladores en su vida laboral no tan altos, y aparecen con pensiones de entre 100 mil hasta 900 mil pesos mensuales.

Los exmagistrados del STJ andan entre 489 mil y 575 mil pesos ¡mensuales! Hay un office boy, uno que abría y cerraba la puerta de las oficinas del bulevar Hidalgo Alfonso 'M', que tiene una pensión de 454,215.77 mensuales. ¿Qué es esto? ¿Cómo consiguió ese monto y cómo está hoy jubilado? ¿Hay muchos con este tipo de montos?

Y así muchos, revisé la lista, muchos para mí desconocidos, como también gente que conozco, y que solo trabajó un sexenio y con pensiones de 56 mil, 80 mil, 90 mil y hasta 100 mil pesos; en donde sobresale, obviamente, el tráfico de influencias y relaciones políticas para entender la situación financiera del Isssteson, y que se irá complicando en la medida de jubilaciones.

Ya se dio el caso, en el sexenio pasado, de personas con derecho a jubilarse, pero les pidieron: "Espérense y sigan en sus puestos". Así las cosas, ignoro cómo está la situación en la presente administración, pero en serio, es una burla el monto de pensiones, algunas personas que lo reciben sin merecerlo; como también hay que reconocer, hay pensiones con un monto menor de lo que merecen, pero el tráfico de influencias, el integrar prestaciones y bonos a los privilegiados y los favores políticos por encima de ellos es la triste y cruda realidad.

Manlio… de regreso.

Manlio Fabio Beltrones de regreso al Senado, estará alternando con Iván Jaimes. El motivo es presentar una iniciativa para que no se vuelva a dar una sobrerrepresentación "grosera", así lo dijo literal en el Congreso, que con un porcentaje de votación te adjudiques más legisladores, y ya ven lo que sucedió y que seguirá sucediendo.

Se critica el paso de Beltrones por las cámaras, pero se les olvida que muchas de las leyes que hoy se han cambiado o se quieren modificar se deben a la construcción de acuerdos, consensos de este político sonorense en su carrera parlamentaria, y como tal actúa.

Que hoy hay otras circunstancias, otros tiempos, un partido casi hegemónico, no se niega, como tampoco que un político, un hombre de Estado que conoce el sistema, presente una iniciativa y busque los consensos, acuerdos, lo cual ya veremos.

¿Cancelan?

El alcalde Javier Lamarque señaló: "Bienvenidos" en relación a la reciente visita de Antonio Astiazarán a Cajeme, lo cual ha hecho Javier en sus visitas; ningún reproche por parte del edil hermosillense, ambos en pos de la candidatura al gobierno del estado; civilidad, pues.

Saco a colación esto porque este fin de semana visita el de la H a Agua Prieta y Cananea, y fue cancelada una cabalgata tradicional de 70 años porque el alcalde anunció su visita al evento; los demás siguen.

Creo un error, porque se manda señal de debilidad y no de fortaleza, y no debe repetirse. Vivimos en una sociedad plural y debe haber cortesía política; ya nomás falta que no se pueda dar una vuelta por la Plaza de Cananea o que no pueda visitar una mina. En fin, cosas de la política.

¿Y la libertad de expresión?

A una diputada de Sinaloa, finalmente el TEPJF la protege porque sería sancionada por conversaciones privadas por WhatsApp; la abogada del Chapo Guzmán, hoy jueza en Ciudad Juárez, se fue contra un ciudadano, Miguel Meza, y medios nacionales. El ciudadano fue sancionado, no acata, le cancelan cuenta de Instagram, pero ya la recuperó.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, no la pueden criticar; desaparecieron todos los medios escritos y hay un censor. Ahora va contra las mujeres que protestaron el 8M y que les dará más de 30 años de cárcel; ya fuera de sí, en una actitud de cacique, como su padre en Puebla, ley contra medios digitales y en Tamaulipas la presidenta del Tribunal de Justicia, Tania Contreras, también tratando de censurar la violencia de género como escudo para coartar la libertad de expresión. ¿Qué tal?

Mesa Cancún

De visita en Mesa Cancún estuvo el diputado Héctor Raúl 'Pollo' Castelo; me sorprendió ver un político que ha crecido, mesurado, con una visión de lo que se requiere. Aspira desde el 2018 a la alcaldía; le dan números, pero anticipa proyecto personal a lo que decida el partido.

NI las victorias ni las derrotas son para siempre; vean lo que sucedió en Hermosillo. Sobre todo la derrota se construye; hablo de agua, de mejora en la educación de los niños, de materias que hoy, por cierto, el depuesto Marx Arriaga desapareció, un hombre de principios, creyente, católico, y quien habló de las necesidades para el municipio, entre otros temas.

Creo que el hecho de ser empresario, en este caso del ramo agrícola, le da una visión integral de las necesidades y proyectos; veremos qué le depara el futuro.

Carreteras, libramientos, aduana

Vaya anuncio en el marco de la modernización aduanera de SLRC, por parte del gobernador Alfonso Durazo, con una inversión de 10 mil millones, recurso estatal y federal para rehabilitar carreteras estatales; algunas en muy mal estado y más libramientos; lo verán bien ciudadanos y sectores; por cierto, allá en la frontera, señalo, no es mala idea la candidatura de ‘unidad’ de su partido para la gubernatura. ¿Será?

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