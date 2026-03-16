Encuestas: Entre el mandato constitucional y la tentación del mercadeo político

En México, las encuestas electorales no son una ocurrencia ni una moda importada. Son una figura jurídica prevista dentro del andamiaje constitucional que organiza nuestra democracia. El Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Que la función estatal de organizar elecciones corresponde al árbitro nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), y dentro de sus atribuciones está regular los ejercicios demoscópicos que pretendan influir o medir preferencias electorales.

No es un detalle menor. Que la Constitución reconozca al INE como autoridad en la materia implica que las encuestas no son un juego libre de mercado sin reglas; son un instrumento que puede incidir directamente en la equidad de la contienda y, por tanto, deben estar bajo resguardo institucional.

El INE funge, en términos prácticos, como albacea de esta figura. Es decir, como custodio técnico y garante de que las encuestas cumplan requisitos metodológicos, de transparencia y de temporalidad. La ley obliga a quienes publiquen estudios de preferencia electoral a informar tamaño de muestra, margen de error, método de levantamiento, fechas de aplicación y financiamiento o patrocinio. Además, establece una prohibición clara: durante los tres días previos a la jornada electoral y hasta el cierre de casillas, no pueden difundirse encuestas que midan intención de voto.

En teoría y en un mundo perfecto, el modelo es razonable. Permite la libertad de expresión y el derecho a la información, pero impone límites para proteger la equidad y evitar que el voto se contamine en el último tramo. El problema no está en el diseño normativo. El problema está en la realidad política de cómo se usa.

Porque si algo ha demostrado la experiencia reciente es que la encuesta dejó de ser únicamente un instrumento para medir la opinión pública. Se convirtió en una herramienta estratégica para construirla.

La precampaña permanente

La legislación mexicana regula con claridad lo que ocurre dentro del proceso electoral formal: Precampañas, campañas y veda. Sin embargo, el calendario político real se adelantó. Hoy vivimos en una precampaña permanente.

Antes de que inicie oficialmente el proceso electoral, proliferan “encuestas internas”, “estudios de posicionamiento”, “ejercicios ciudadanos” que, jurídicamente, no violan la ley porque aún no se está en campaña. Pero políticamente cumplen una función inequívoca: instalar nombres, medir resistencias, moldear narrativas.

Los partidos han sustituido procesos internos deliberativos por mediciones demoscópicas. La encuesta se convirtió en método de selección de candidaturas. No es ilegal. Pero sí transforma la lógica democrática interna: en lugar de competencia abierta, hay posicionamiento mediático previo; en lugar de debate, hay ranking.

Así, la encuesta deja de ser fotografía y se vuelve herramienta de ingeniería política.

Durante la campaña: el efecto bola de nieve

Cuando inicia formalmente la contienda, las reglas del INE obligan a registrar estudios, transparentar metodologías y permitir revisión técnica. Sin embargo, el daño —o el beneficio estratégico— muchas veces ya está hecho.

En campaña, las encuestas pueden generar tres efectos conocidos:

Bandwagon: El elector se inclina por quien "va ganando". Desmovilización: Si la ventaja parece insalvable, algunos dejan de votar. Voto útil estratégico: Se concentra el apoyo en quien aparece competitivo.

Nada de esto es ilegal. Pero sí convierte a la encuesta en actor político. Cuando un estudio carece de rigor o está financiado con intenciones propagandísticas, la frontera entre información y publicidad se diluye o es al menos ambigua.

En teoría, el INE puede sancionar irregularidades. En la práctica, la velocidad de las redes sociales y la fragmentación digital superan los tiempos institucionales. Un estudio dudoso puede circular millones de veces antes de que se verifique su sustento técnico.

La veda y sus simulaciones

La prohibición de difundir encuestas en los tres días previos a la elección es clara. No se pueden publicar mediciones de intención de voto. Sin embargo, en la era digital han surgido mecanismos para bordear la norma:

Filtraciones disfrazadas de análisis.

Gráficas sin ficha metodológica.

Supuestos estudios extranjeros replicados en redes.

'Tendencias' atribuidas a fuentes anónimas.

La veda protege formalmente la jornada electoral. Pero la simulación informativa puede convertirla en un espacio de mensajes cifrados. No es la ley la que falla; es la creatividad política la que encuentra atajos.

Cuando la encuesta se convierte en trampa

Una encuesta seria es un instrumento estadístico. Una encuesta manipulada es mercadeo político.

¿Cómo distinguirlas?

Primero, entendiendo que ninguna encuesta predice el futuro. Solo mide opiniones en un momento determinado. Cuando un estudio se presenta como sentencia definitiva, ya hay un sesgo narrativo.

Segundo, observando la metodología. Toda encuesta confiable debe informar:

Tamaño de muestra.

Universo de referencia.

Margen de error.

Fecha exacta de levantamiento.

¿Quién la pagó?

Si alguno de estos elementos falta, el lector tiene razones para sospechar.

Tercero, revisando la consistencia histórica. Las casas encuestadoras serias mantienen trayectorias verificables. Cuando aparece una empresa desconocida con resultados disruptivos y sin antecedentes, conviene extremar cautela.

Cuarto, evaluando la lógica estadística. Si la diferencia entre candidatos es menor al margen de error, técnicamente hay empate. Presentar esa diferencia como ventaja clara es desinformar.

Quinto, analizando el contexto político. A veces las encuestas no buscan medir, sino enviar mensajes internos: disciplinar aspirantes, desalentar competidores, justificar designaciones.

En esos casos, la encuesta funciona como instrumento de control político más que como ejercicio demoscópico.

La responsabilidad del lector

La democracia no solo se protege con instituciones, sino también con ciudadanos críticos.

Leer una encuesta exige preguntarse:

¿Quién gana con esta narrativa?

¿Quién financió el estudio?

¿Está dentro del margen de error?

¿Se comparan tendencias o solo una medición aislada?

¿Coincide con otras mediciones independientes?

Cuando un resultado parece a las claras una burda mentira, no basta con indignarse. Hay que contrastar fuentes. Si varias mediciones metodológicamente sólidas muestran tendencias distintas a la que se viraliza, la probabilidad de manipulación aumenta.

También conviene distinguir entre encuesta y opinión disfrazada de encuesta. En redes sociales abundan gráficos sin respaldo técnico que utilizan lenguaje demoscópico para simular rigor.

La estadística no es ideología. Pero puede ser utilizada ideológicamente.

El INE como albacea y sus límites

El INE tiene atribuciones para regular, revisar y sancionar. Su papel como árbitro técnico es fundamental. Sin esa figura constitucional, el terreno estaría completamente entregado al mercado político.

Sin embargo, la institución enfrenta desafíos:

Velocidad de la desinformación digital.

Encuestas financiadas desde el extranjero y replicadas en redes.

Estudios que se presentan como “análisis” para evadir regulación.

Procesos internos partidistas que no están sujetos al mismo nivel de escrutinio.

El INE puede actuar dentro del proceso formal. Fuera de él, el margen es más estrecho. Y es precisamente en esa zona previa donde se libra hoy gran parte de la batalla narrativa.

De instrumento democrático a arma de percepción

La encuesta nació como herramienta para escuchar a la ciudadanía. En su versión más noble, fortalece la democracia al ofrecer insumos objetivos para entender el ánimo social.

Pero cuando se usa para imponer candidaturas, desalentar adversarios o fabricar consensos artificiales, se convierte en arma de percepción.

La diferencia no está en el papel, sino en la intención.

Hacia 2027: El riesgo de la saturación

De cara a las elecciones intermedias de 2027, el país ya vive una intensa actividad demoscópica. Gobernaturas, Congreso, equilibrios regionales: Todo se está midiendo con anticipación.

El riesgo no es que existan encuestas. El riesgo es la saturación de mediciones con fines estratégicos que terminen erosionando la confianza ciudadana.

Cuando todo es encuesta, nada es encuesta. La credibilidad se construye con rigor técnico y coherencia histórica, y se destruye con manipulación evidente.

Una conclusión incómoda

El marco constitucional mexicano es sólido. El INE cumple una función necesaria como albacea técnico. La prohibición en veda es clara. Las obligaciones metodológicas están definidas.

Pero la democracia no se juega únicamente en el texto legal. Se juega en la ética política y en la inteligencia ciudadana.

Las encuestas pueden informar o pueden inducir. Pueden iluminar o pueden confundir. Pueden fortalecer la competencia o distorsionarla.

La clave está en no concederles un poder que no tienen: no votan, no sustituyen la voluntad popular y no determinan el resultado final.

Son instrumentos, no oráculos.

Y como todo instrumento poderoso, su valor depende de la honestidad con que se utilice y del criterio con que se interprete.

De cara a 2027, más que prohibir encuestas, el desafío es exigir transparencia, fomentar alfabetización estadística y mantener un árbitro electoral fuerte.

Porque cuando la estadística se convierte en propaganda y la propaganda en verdad asumida, la democracia deja de medirse y empieza a distorsionarse.

Y eso, más que una falta administrativa, es un riesgo institucional.