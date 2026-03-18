Sonora se conecta con más infraestructura

En Sonora y a nivel nacional, la política de infraestructura pública es una prioridad del desarrollo económico y del bienestar social. Prueba de ello es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que recientemente anunció la presidenta Claudia Sheinbaum para obras de energía, trenes, carreteras, aeropuertos y servicios públicos de salud, educación y agua.

En los gobiernos de la Cuarta Transformación no solo se ha apostado por invertir en el mantenimiento de la infraestructura existente, sino en la conclusión de obras de sexenios anteriores que no fueron terminadas, así como en nuevos proyectos que atiendan las necesidades de todas las regiones del país, principalmente de las zonas más alejadas o rezagadas.

Recientemente, el gobernador Alfonso Durazo anunció la puesta en marcha de seis obras de libramientos concesionados para ampliar la red carretera de Sonora, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, con las cuales se fortalecerán las capacidades logísticas y de conectividad para facilitar el comercio nacional e internacional, el transporte de mercancías pesadas, las actividades turísticas de la región y la movilidad de las personas, además de disminuir los riesgos de accidentes.

Entre las obras anunciadas está el libramiento de Navojoa, que reducirá el tiempo de traslado entre 30 y 40 minutos al evitar el paso de transporte pesado por la ciudad; y conectará la Carretera Federal México 15, que va de Los Mochis a Ciudad Obregón, con la Carretera Estatal 13, que va de Navojoa a Álamos. Igualmente, el libramiento del tramo Ímuris – Cananea en el norte del estado.

Esta nueva infraestructura vial se sumará a las obras federales de modernización carretera de Agua Prieta – Bavispe, Bavispe – Nuevo Casas Grandes y Guaymas – Chihuahua; la obra estatal de ampliación a cuatro carriles Hermosillo – Bahía de Kino; y los caminos artesanales en varias zonas rurales de Sonora.

La visión de desarrollo con bienestar de la Cuarta Transformación asume que cada obra pública debe tener sentido social. Se reconoce la importancia de la inversión privada, pues los recursos públicos no son suficientes para acceder a la infraestructura necesaria en el corto o mediano plazo; sin embargo, el giro en la implementación de proyectos de inversión mixta está en ese sentido social, es decir, que en la planeación de las obras se antepongan los beneficios públicos y sociales a los beneficios privados.

Paralelamente, este martes acompañé al gobernador Alfonso Durazo en el evento de arranque 'Tikva', un proyecto impulsado por la empresa Centro Telecom para conectar a las ciudades de Querétaro y Phoenix con una infraestructura subterránea de dos mil 500 kilómetros de fibra óptica, cuya red también aterrizará en Sonora y, por lo tanto, las y los sonorenses podrán acceder a internet de gran velocidad.

Sonora se conecta con más infraestructura, infraestructura que hace de Sonora la tierra de las oportunidades y del desarrollo.

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senado de la República