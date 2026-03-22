PT se resiste al Plan B…Defensores México…PAN va por encuestas

El PT, en voz de su coordinador de diputados, Reginaldo Sandoval, al igual que la dirigencia, señaló que están de acuerdo en el Plan B de la presidenta, Claudia Sheinbaum, pero no en el punto de que aparezca en la boleta electoral de junio 2027, sino después, en agosto, o en el 2028, como está estipulado hoy por la ley.

El argumento que esgrimen es que la presidenta estará en condiciones de hacer campaña dos meses y, obviamente, esto beneficiaría a los candidatos de Morena, en perjuicio de los candidatos del PT, que hay que reconocer, muchos de ellos ganaron por ir en alianza, porque solos nomás no les dan los números; la mayoría de sus legisladores son pluris y dependen del financiamiento público, por eso su rechazo a la iniciativa original, que incluía salir a buscar el voto y ya basta de lista por acuerdos cupulares, entre otras cosas.

En pocas palabras, ven que está en riesgo su supervivencia, por eso su negativa, y no tanto el PVEM; en su mayoría están de acuerdo, aunque habrá problemas en SLP. El PVEM irá solo; el gobernador, Ricardo Gallardo, impulsa a su esposa; hasta la ley modificó, Ley Ruth, para que solo mujeres sean candidatas a la gubernatura, y quizás Morena perfile a la secretaria de Gobernación, Rosa Iscela Rodríguez; y en Oaxaca, por las mismas, los Monreal quieren repetir por tercera vez, y lo más probable, ante el rechazo al nepotismo propuesto por la presidenta, Claudia Sheinbaum, sea propuesto por el PVEM.

Así las cosas con la Alianza oficial, y a ver qué pasa en otras entidades. Dejó Morena crecer a los enanos, y ahora en las cámaras los necesita, y estos, sabedores de esto, no quieren perder privilegios y encarecen la “ficha”; veremos qué pasa.

Por lo pronto, aquí en Sonora, sin riesgo, hubo reunión de dirigentes con el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, ya operando, toda vez que recuperó salud después del accidente carretero. Ahí en el encuentro, Paloma Terán, dirigente del PES y directora del Sistema de Comunicación Estatal, a quien seguramente veremos en papeleta electoral; Sergio López, dirigente del PVEM, entre otros. Aunado a esto, pues está el gobernador, Alfonso Durazo, quien tiene la mano liviana… y pesada, para dirimir cualquier controversia, y es presidente del Consejo de Morena.

Encuentro previo

Previo al encuentro del secretario de Gobierno, se dio otro encuentro en oficinas del PT, cuyo coordinador es el diputado federal Ramón Flores, también perfilado para repetir puesto o buscar otro. Lo interesante del encuentro es que tuvieron de invitada a la jefa de Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, lo que algunos interpretaron, aparte de cortesía política, como señales rumbo al 2027.

También presente en el encuentro el titular de la SEC, Froylan Gámez, quien también levantó la mano en búsqueda de candidatura a gubernatura; por cierto, será el próximo abril cuando inicie la entrega de uniformes del siguiente ciclo. Vaya que cada año más eficiencia, mejor logística, en donde mucho tiene que ver la mancuerna que se ha hecho con el subsecretario Rodrigo Flores Hurtado. Este programa, junto al de becas del gobernador Durazo, coadyuva mucho a la economía de las familias, coadyuva a la economía de las familias, y obvio, esto lleva connotación política rumbo al 2027.

La Sauceda… y señales

El viernes, al celebrar un año de la inauguración de la primera etapa de La Sauceda, un espacio que tiene como fin lugar de esparcimiento para miles de familias, y ahí viene otra segunda etapa con más proyectos, el gobernador mandó señales.

Si ustedes ven a diputados locales que estaban presentes en el evento, en boleta electoral, no se les olviden, han hecho un buen trabajo, pues ya sabrán cómo se pusieron; algunos repetirán, se irán por alcaldías o diputaciones federales, y Durazo tiene mano, voz y voto.

En fin, señales, ahí siguen: festejo este fin de semana por La Sauceda, eventos culturales, musicales, a los que les dio seguimiento Paulina Ocaña, quien por lo visto tuvo semana movida en cuanto a seguimiento de obras del gobernador y tiempo para cuestiones políticas.

Congreso y Ayuntamientos

Creo que parte del agradecimiento del gobernador Alfonso Durazo a diputados del Congreso de Sonora tiene que ver con su aportación anual de 400 millones al Plan de Becas, uno de los pilares de su administración. De hecho, esta semana, en Obregón, junto al alcalde Javier Lamarque, entregó otras 4 mil becas. Jóvenes contentos, ni se diga los padres de familia. Digo y repito, tiene connotación política, quieran o no. ¿Por quién votarán? Saquen conclusiones.

Pero creo, también, que se presenta un problema, porque al rechazarse la iniciativa de reforma de la presidenta Sheinbaum, y en el Plan B, vienen reformas administrativas que afectarán a congresos locales, y también cambios en ayuntamientos, en cuanto a reducir regidores.

La iniciativa contempla que solo el 0.7 por ciento del presupuesto de los gobiernos se destine a los congresos locales, así que, tomando en cuenta un presupuesto anual de 90 mil millones para Sonora, estoy cerrando números; entonces, el presupuesto para el congreso local el año que entra sería de 630 millones; hoy es de 800 millones, menos los 400 que se van al Plan de Becas.

Entonces, si a 630 millones le restan los 400 de becas, el presupuesto para el año que entra sería de 230 millones. ¿Alcanza para la operatividad del congreso? ¿Qué va a suceder? La solución y respuesta están en el mismo congreso y Palacio de Gobierno.

Regidores.

También se contempla la reducción de regidores; mínimo 7, máximo 15, señala la presidenta Sheinbaum. Esta propuesta le pega a Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, y no sé si a Nogales, SLRC o Puerto Peñasco.

Todo esto para reducir gastos, para efectos de regidores, que antes era honorarios; me parece bien. En lo personal, cuestiono el papel de muchos; cuestan dinero, no aportan nada.

El detalle es que, al parecer, en la Consejería de la Presidencia, de nuevo con errores al redactar el documento, primero quitaron la paridad de género, que afectaba a las mujeres, que inmediatamente dio cuenta la presidenta de la Cámara de Diputados, Kennia López Rabadán, y ya en el senado, donde se recibió, la presidenta, Laura Itzel Castillo, señaló que tendrán que hacer un transitorio.

El detalle es que el senador Ricardo Anaya, nuevamente, con papel en mano, hizo ver error garrafal en lo de regidores, que ni en transitorio pueden arreglar. Resulta que solo hay 56 o 57 municipios en México con más de 20 regidores y 1,087 con menos de 7; ahora tendrán, con esta nueva, subir a 7 y hasta 15. Entonces, ¿cuál ahorro? Y tal como lo dijo, literal, quien redactó esto lo hizo con las "patas", vaya errores.

El plan, junto con reducir sueldos INE, OPLES, bonos, seguros, etc., me parece bien; cuatro mil millones es el cálculo presidencial mientras no afecte el costo de operatividad de nuestra democracia, hoy con muchos adjetivos, como diría Enrique Krauze.

Pero si hay ahorro, ¿cuánto cuesta subsidiar las empresas del Bienestar? ¿Tren Maya, Interoceánico, Mexicana del Bienestar, Gas del Bienestar, PEMEX, Dos Bocas, etc.?, por un lado ahorro, y por otro, nos cuesta más que esto subsidiar cuando no es papel del estado hacerle al empresario.

En el pasado, la SEMIP, secretaría que aglutinaba a todas las empresas del Estado, perdía miles de millones al año, que se tenían que subsidiar. Recuerdo al entonces Secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, señalar que el gobierno tenía hasta un cabaret ¡Y perdía dinero! En fin, así las cosas, a ver qué pasa con Plan B y estos cambios administrativos, que algunos señalan violan el pacto federal. ¿Será?

Defensores por México

Pues el dirigente, Alejandro Moreno, 'Alito', salió con la novedad, imitando a Morena, que nombró coordinadores a sus futuros candidatos a puestos de elección popular, que los del PRI serán "defensores" de la patria y a recorrer sus entidades.

Por Sonora, nombró a Lupita Soto y Víctor Hugo Celaya, lo que me extrañó. Lupita, en su calidad de dirigente, tiene como labor recorrer la entidad e intentar levantar a un partido que no atraviesa por sus mejores momentos.

Todo un día, por Soto Holguín, ya atajó; no está en sus planes ser candidata, ya supo lo que es, y le fue mal en su natal Huatabampo, y reconoció que el candidato debe ser el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y que se tiene que trabajar en una alianza.

El detalle es que Gildardo Real dice que no, y la dirigente de MC, Natalia Rivera, también que no, que no quiere saber de la vieja política de la que, por cierto, formó parte ella desde la época del entonces gobernador Armando López Nogales… pero antes como antes, y ahora como ahora.

Hay algo que suscribo con Lupita, y también con el impresentable de 'Alito'; con todo y marca negativa que tiene, ambos solicitan un frente amplio: PRI-PAN-MC para enfrentar a la aplanadora de Morena y aliados, y pues que reviran Álvarez Máynez y Romero, y pues que no.

Un dato y ejercicio, para el caso, Sonora, en la pasada elección, teniendo como cabezas de fórmula al Senado a Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, cerraré números: la alianza PRI-PAN-PRD recibió 300 mil votos, mientras que Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, por arriba de los 500 mil votos.

¿Qué significa esto? Que Morena y aliados tienen una base mínima de 500 mil votos, y a esto súmenle que el año que entra en programas sociales se van a dispersar en Sonora ¡20 mil millones! Esto es "la muelte chico". Si en Sonora, PRI-PAN-MC, van con candidatos propios, cada uno, ¿cuánto puede levantar en votos?

Siendo optimistas, ¿200 mil el PAN?, ¿200 mil el PRI?, ¿MC 120 mil o 150 mil? No cuento al PRD, porque es simbólica su aportación, aparte de los problemas legales que traen; le quieren cambiar de nombre a MACISO (ni así) y el PS, de Alí Camacho, con la desbandada de todos sus alcaldes a Morena, prácticamente en serios problemas.

PAN… IMITA A MORENA

Reunión de consejo del PAN este fin de semana en CDMX, pues que se despiden de votaciones internas, y van por candidatos populares, que encabecen encuestas, ya sea de dentro del partido o externos de la sociedad; o sea, imitan a Morena en el método.

Obviamente, se dieron cita en el evento algunos sonantes para gubernaturas, entre ellos, el alcalde Antonio Astiazarán, quien encabeza encuestas y es el más competitivo, popular… El problema está en la alianza.

Por cierto, trascendió que están en pláticas con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manso, el valiente alcalde que enfrentó a criminales, encabezó el movimiento del Sombrero que hoy retoma la esposa, y goza de gran respaldo estatal, ante el pésimo gobierno de Alfredo Gutiérrez Bedolla.

También invitarán al activista de Chihuahua, Julián Le Barón, y para Sinaloa quieren convencer a Manuel Clouthier Carrillo, ante el ¿gobierno? De Rubén Rocha Moya, en serio, esa entidad es un desastre: social, económico y político.

Para el caso de Sonora, ¿ustedes ven colas de gente de la sociedad civil en las oficinas del PRI-PAN-MC para registrarse? Yo, en lo personal, lo dudo, por miedo, y también a la 'Espada de Damocles'; el empréstito ya dio cuenta de esto, el semillero que daba Coparmex al PAN hace rato se acabó.

Entonces, como dice Gildardo Real, nosotros invitamos a la sociedad para que se registre, les entregamos las llaves del partido, la alianza es con ellos… pero como nadie se acerca, pues repetimos con los mismos. ¿Así como pues? Va a estar difícil para la oposición tener candidatos externos, defensores o como se llamen, y si no hay alianza… RIP, y con riesgo de perder registros locales.

Manlio

El pasado miércoles, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó su iniciativa para que no se dé de nuevo una sobrerrepresentación en el congreso, que cada curul y partido gane y valga por el voto que le den los ciudadanos; en pocas palabras, que no se use el poder ni instituciones, como tribunales, para validar lo que hicieron, todo apegado a la ley.

Varios senadores se adhirieron a la propuesta, de la cual Beltrones hizo una narrativa, incluso la lucha de la izquierda, en la que señala que faltó desdoblarse; la misma pasa a comisiones. El senador Ramírez Marín, hoy en Morena, se sumó.

Que no va a pasar, dirán los críticos, que son otros tiempos, algo que entiende un político y hombre de Estado como lo es Beltrones, quien le apuesta a los consensos, acuerdos, por bien de la democracia; es su contribución. Pasará comisiones, veremos qué pasa.

Efectivo… gasolinas y casetas

Aplaudieron a rabiar banqueros en Cancún cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para fines de año, pago de gasolina y tarjetas solo con tarjetas, y como no, más millones a ingresos por comisiones, que ni en España ganan los españoles dueños de bancos en México.

No soy economista; tendrá sus cosas buenas, pero países como Inglaterra están dando para atrás en esto, por diversas causas: algoritmos, caídas de sistemas, que aquí se han dado, pero sobre todo la libertad del ciudadano, del empresario, de cómo manejar su dinero.

¿Qué se quieren evitar ilegalidades, lavado, etc.? ¿Pagando gasolina y casetas? Para el empresario, no habrá problemas; distribuirá sus cuentas en varios bancos, ya diseñarán estrategias, pero ¿para Juan Pueblo? ¿El que no tiene cuenta? ¿Si se cae una hora o varias en el sistema o el WIFI? Y ya ni decir, ya sucedió, despachadores de gasolina clonan tarjetas; en fin, pros y contras.

Zona de desastre

SE va a confirmar lo dicho y solicitado por el dirigente, Mario Pablos, y lo comentado por el director administrativo, Miguel Humberto Borbón: la falta de frío, calor, afecto al trigo, en todas sus variedades, 77 mil hectáreas, con bajos rendimientos, aunado a bajos precios, pérdidas millonarias. Se van a adelantar las trillas si el Gobierno Federal, aceptado por la titular de Sagarhpa, no apoya, mínimo, con 800 millones a productores; y así está el sorgo y maíz ¿Otra vez bloqueos a nivel nacional?

Mesa de Cancún

Madeleine Bonafoux, directora del DIF, una mujer que ha crecido en términos políticos, desde la época de Francisco Búrquez, Dolores del Río, su paso por el PAN y su cercanía con Damián Zepeda y David Galván, tuvo oportunidad de ser diputada federal, como suplente de Damián, con una excelente labor al frente de la dependencia. Le gusta lo legislativo, así que creo que con el apoyo de 'Toño', la veremos en papeleta electoral.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

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