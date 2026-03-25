Trump 2.0: El poder sin freno y el mundo en pausa

Un regreso que no fue continuidad, sino ruptura

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, muchos pensaron que se trataría de una segunda versión corregida de su primer mandato. La realidad, 14 meses después, apunta en sentido contrario: No es una continuación, es una radicalización (cambió el guión y lo cargó de venganza).

Trump 2.0 no busca administrar el orden internacional ni estabilizar la política interna de Estados Unidos. Busca redefinir las reglas del juego, tanto hacia dentro como hacia fuera. Y ese intento, como suele ocurrir con los proyectos disruptivos, ha generado una mezcla de respaldo firme, temor creciente e incertidumbre global.

Hoy, el balance no es uniforme. Está profundamente dividido.

Estados Unidos: Una nación partida en dos percepciones

Dentro de Estados Unidos, la figura de Trump sigue siendo un fenómeno político casi único: Genera adhesión total o rechazo absoluto, con pocos matices.

Para su base, el presidente ha cumplido lo prometido: Ejercer el poder sin complejos. La captura del líder venezolano Nicolás Maduro —en una operación sin precedentes— y el endurecimiento de la política migratoria son vistos como señales de fuerza.

También ha reforzado la idea de un país que se protege a sí mismo: Menos compromisos globales, más control de su entorno inmediato.

Pero esa misma narrativa tiene su contraparte.

Para amplios sectores, Trump ha debilitado los contrapesos democráticos, tensado las instituciones y llevado al país a una polarización aún más profunda. La política ya no es un terreno de disputa: Es un campo de batalla.

El resultado es un país funcional en lo económico, pero emocionalmente fragmentado. Un Estados Unidos que sigue siendo potencia, pero ya no necesariamente ejemplo.

El mundo frente a Trump: Entre el miedo y la adaptación

Fuera de Estados Unidos, la percepción es más uniforme, aunque no menos compleja: Trump es visto como un factor de inestabilidad.

Su estilo de gobierno, basado en decisiones abruptas, presión directa y negociación desde la fuerza— ha cambiado la manera en que el mundo interactúa con Washington.

El multilateralismo ha quedado en segundo plano. Las alianzas tradicionales se han debilitado. Y en su lugar ha surgido una lógica más simple, pero más dura: Cada país defiende lo suyo.

En ese contexto, la política exterior estadounidense ya no gira en torno a valores como democracia o cooperación, sino a intereses concretos y resultados inmediatos.

Es una diplomacia transaccional. Y eso, para muchos países, la vuelve impredecible.

Las dos guerras: Poder sin consenso

Uno de los rasgos más distintivos de este segundo mandato es la forma en que Trump ha manejado los conflictos internacionales.

Por un lado, el frente en Medio Oriente —especialmente con Irán— ha colocado al mundo en un estado de tensión permanente. Las amenazas, las pausas estratégicas y las decisiones de último momento han generado volatilidad no solo política, sino también económica.

Por otro lado, el hemisferio occidental se ha convertido en un nuevo campo de acción.

La intervención en Venezuela marcó un punto de quiebre. La captura de Maduro no solo fue un golpe político, sino una declaración de principios: Estados Unidos está dispuesto a intervenir directamente en su zona de influencia.

Este movimiento ha sido interpretado por analistas como el regreso de una lógica histórica: La Doctrina Monroe, ahora revitalizada bajo un enfoque más agresivo.

La pregunta ya no es si Washington intervendrá en la región, sino hasta dónde está dispuesto a llegar.

Venezuela ¿Liberación o control estratégico?

Lo que se nos ha dicho en forma oficial habla es que hay una Venezuela liberada y en reconstrucción, con mayor producción petrolera y estabilidad jurídica en la región.

Pero la lectura internacional es más matizada.

Para algunos, se trata de un experimento de reconfiguración geopolítica: Un país reinsertado en la órbita estadounidense, con condiciones económicas alineadas a los intereses de Washington.

Para otros, es una señal preocupante: Si Trump actuó así en Venezuela, ¿qué impide que lo haga en otros países? La intervención ha sido efectiva en términos operativos, pero polémica en términos de legitimidad.

Cuba: Entre la presión y la tentación de control

Venezuela sin dudas fue el primer movimiento, Cuba puede ser el siguiente capítulo. En sus propias palabras Trump han sido claro, y provocador, al afirmar que sería un "honor" tomar la isla.

Más allá de la retórica, los hechos apuntan a una estrategia concreta: Presión económica extrema, bloqueo energético y negociación condicionada. El corte del suministro de petróleo, agravado por la caída del apoyo venezolano, ha colocado a Cuba en una de las peores crisis de su historia.

Y en ese escenario, Estados Unidos busca forzar cambios estructurales, ya sea mediante acuerdos o mediante colapso. Sin embargo, el propio gobierno cubano ha dejado claro que no negociará su sistema político ni su liderazgo.

El riesgo es evidente: Una escalada que pase de la presión económica a la intervención directa.

Hoy, más que una certeza, Cuba representa una incógnita cargada de tensión.

América Latina: El regreso del patio trasero

La política manifiesta de Trump hacia la región ha reactivado un concepto que muchos creían ya se había superado: América Latina como zona de influencia directa de Estados Unidos.

La prioridad ya no es la cooperación, sino el control estratégico: Energía, migración, seguridad y competencia con China y Rusia.

Este giro ha generado reacciones mixtas. Algunos gobiernos ven oportunidades de alinearse con Washington. Otros perciben una amenaza a su soberanía.

Pero todos coinciden en algo: La relación ha cambiado.

El T-MEC inmerso en dudas y desconfianza

En este 2026 hay que renegociar o revisar el tratado y dado el contexto esta operación se vuelve especialmente delicada. México y Canadá ya no negocian con un socio predecible, sino con un actor que privilegia resultados inmediatos sobre acuerdos de largo plazo.

El problema no es solo económico. Es de confianza o mejor dicho, de desconfianza.

Si Estados Unidos está dispuesto a imponer aranceles, presionar políticamente o modificar condiciones de manera unilateral, ¿qué garantía real ofrece cualquier tratado? ¿cuál es el objetivo de pactar condiciones si no se van a respetar?

La incertidumbre es el nuevo factor dominante.

Para México, esto implica un doble reto: Defender sus intereses sin romper la relación. Para Canadá, significa adaptarse a un socio menos institucional y más político.

El T-MEC ya no es solo un acuerdo comercial. Es una prueba de resistencia o una competencia de vencidas.

¿Hacia dónde va Trump 2.0?

Con más de tres años por delante, el segundo mandato de Trump apenas comienza.

Pero ya hay señales claras de hacia dónde se dirige:

Mayor intervención en el hemisferio occidental

Menor compromiso con el orden internacional tradicional

Uso intensivo del poder económico y militar como herramienta política

Relaciones basadas en conveniencia, no en alianza

El mundo se está adaptando, pero no sin fricciones.

Conclusión: El precio de redefinir el poder

Trump 2.0 no es un accidente político. Es la expresión de una transformación más profunda en Estados Unidos y en el sistema internacional. El problema no es solo lo que está haciendo, sino lo que está cambiando.

Un mundo más inestable, pero más claro en sus tensiones. Un Estados Unidos más fuerte en acción, pero más cuestionado en legitimidad. Y una región, la nuestra, que vuelve a estar en el centro de la disputa.

La gran incógnita no es si Trump logrará sus objetivos.

La verdadera pregunta es otra:

¿Qué tipo de mundo quedará después de él?