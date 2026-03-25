Universidad de Sonora e INCIDE: Una alianza para fortalecer la vinculación, el talento y el desarrollo regional

En un momento clave para la educación superior y el desarrollo regional, la Universidad de Sonora y el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE, A.C.) sostuvieron una reunión de trabajo que reafirma la importancia de fortalecer la vinculación entre la academia, la sociedad civil y el sector productivo.

El encuentro fue encabezado por la rectora de la Universidad de Sonora, doctora Dena Camarena Gómez, cuya gestión ha destacado por impulsar una universidad abierta, con visión de futuro y con un papel cada vez más relevante en el desarrollo del estado y del país. Por parte de INCIDE, participé en calidad de presidente, acompañado de la licenciada Violeta Vázquez Chacón, coordinadora Operativa de INCIDE, Oscar Alejandro Aganza Gómez, presidente Juvenil de la Red Profesional por los Derechos Humanos, Omar Antonio Escalante Velarde, presidente de Juventud INCIDE dentro de la Universidad de Sonora, y Nirvana Moreno, vicepresidenta de Juventud INCIDE, así como Marcos González Cubillas y el ingeniero Juan Manuel Sauceda, coordinadores del Comité Técnico Consultivo.

Durante la reunión, participaron también actores clave de la estructura universitaria: La doctora Jessica Coronado, directora de Apoyo a Estudiantes; el doctor Joel Enrique Espejel Blanco, director Administrativo del Campus Hermosillo; el doctor Agustín Brau Ávila, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial; así como el maestro Fabián Vázquez, secretario Administrativo en representación del departamento de ingeniería civil y minas.

El diálogo se centró en reconocer los avances que la Universidad de Sonora ha consolidado en materia de formación académica, programas de prácticas profesionales y vinculación institucional, así como en identificar áreas de oportunidad para fortalecer aún más estos esfuerzos frente a un entorno laboral cada vez más exigente y globalizado.

En este sentido, se analizaron líneas estratégicas que permitirán potenciar el impacto de la formación universitaria, entre ellas:

El impulso a certificaciones de capacidades laborales y profesionales, como complemento a la formación académica.

El fortalecimiento de la bolsa de trabajo profesional, mediante una mayor articulación con el sector productivo.

El desarrollo de esquemas de educación dual, particularmente en Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, en una primera etapa.

La consolidación y ampliación de los programas de servicio social y prácticas profesionales, que ya representan un avance significativo en la vinculación universidad-empresa.

Asimismo, se planteó la integración de estudiantes en iniciativas impulsadas desde INCIDE como Mayor Infraestructura Local, la Alianza por la Cultura de la Resiliencia, Desarrollo Regional del Bambú y programas de promoción de la salud masculina, como espacios complementarios para la formación integral y el desarrollo de habilidades prácticas.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la Alianza de colaboración y en la toma de protesta del enlace de Juventud INCIDE dentro de la Universidad de Sonora, programadas para el próximo mes de abril. Esta iniciativa contempla la participación de estudiantes en distintos departamentos universitarios, fortaleciendo su integración al entorno profesional y ampliando sus oportunidades de desarrollo.

Más allá de los acuerdos específicos, la reunión dejó una reflexión compartida: la educación superior hoy requiere no solo calidad académica —en la cual la Universidad de Sonora ha demostrado liderazgo a nivel nacional— sino también una vinculación cada vez más estrecha con la realidad productiva y social.

En ese contexto, se destacó la importancia de la participación de la sociedad civil organizada como un aliado que puede aportar acompañamiento, articulación y respaldo institucional, fortaleciendo los procesos universitarios sin sustituir su autonomía ni su liderazgo.

Particularmente, se coincidió en que la estabilidad y continuidad de las actividades universitarias son fundamentales, por ello INCIDE refrendó su disposición de colaborar como un aliado estratégico de la Universidad de Sonora, contribuyendo a fortalecer la vinculación, generar espacios de diálogo y sumar esfuerzos que permitan avanzar en beneficio de los estudiantes, las familias y el desarrollo del estado.

Este encuentro no representa el inicio de una etapa de trabajo conjunto que reconoce lo construido con la Universidad de Sonora y apuesta por seguir elevando su impacto en la formación de talento, la innovación y el desarrollo de Sonora.

Porque fortalecer a la universidad es, en el fondo, fortalecer a toda la sociedad.