El agricultor que resiste

Cada mes de marzo, en el sur de Sonora se celebra el Día del Agricultor. No es una fecha cualquiera. Es el reconocimiento a una de las actividades que han dado identidad, sustento y orgullo a esta región. Pero este año la conmemoración llega envuelta en un contexto complejo, marcado por presiones económicas, incertidumbre en los mercados y una transformación obligada del campo.

La caída del dólar, la volatilidad de los precios de los granos y los insumos, así como los apoyos gubernamentales que en ocasiones tardan más de lo que el ciclo agrícola permite, forman parte de una realidad que los productores enfrentan todos los días. No es una queja nueva, pero sí un desafío que se vuelve más exigente con el paso del tiempo.

Sin embargo, si algo distingue al agricultor del sur de Sonora es su capacidad de adaptación. Aquí conviven el grande, el mediano y el pequeño productor, cada uno con su escala, pero todos con el mismo compromiso: Sacar adelante la tierra. En esa diversidad está también la fortaleza del campo regional.

Hoy la agricultura atraviesa un proceso de reconversión inevitable. Los cultivos tradicionales se ajustan a nuevas condiciones de agua, mercado y rentabilidad. La tecnificación dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. Sistemas de riego más eficientes, monitoreo de suelos, semillas mejoradas y prácticas agrícolas más precisas forman parte de una nueva etapa en la historia productiva de la región.

Pero detrás de cada avance tecnológico sigue estando el mismo elemento esencial: El agricultor que se levanta temprano, revisa su parcela, toma decisiones bajo incertidumbre y apuesta su patrimonio a cada ciclo de siembra. No hay algoritmo que sustituya esa mezcla de conocimiento heredado, experiencia y riesgo.

El agricultor no solo produce alimentos. Produce estabilidad económica para comunidades enteras, genera empleo y sostiene una cadena productiva que se extiende desde el campo hasta los mercados nacionales e internacionales.

Por eso, este 26 de marzo no es solo una celebración simbólica. Es también un recordatorio de que el campo necesita condiciones justas para seguir siendo motor de desarrollo. Reconocer al agricultor implica valorar su esfuerzo, pero también entender los retos que enfrenta.

En medio de cambios climáticos, mercados volátiles y nuevas exigencias tecnológicas, el agricultor del sur de Sonora sigue haciendo lo que siempre ha hecho: trabajar la tierra para que produzca. Y en ese acto cotidiano de sembrar, cultivar y cosechar, mantiene viva una de las vocaciones más profundas de esta región.