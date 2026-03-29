REFORMA… PERO DESCAFEINADA

La que hubiera sido planteada como una gran Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo quedó en cambios administrativos, que son un logro, pero en el fondo fue una dolorosa derrota política para la presidenta, lo que no hubiera sucedido con AMLO, pero dejaron crecer al PT y PV, y ahora las consecuencias: se resquebrajó en algo, hay malestar en Palacio, y a ver cómo queda el reparto de "fichas" rumbo al 2027.

Ni Plan A, que pretendía quitarle dinero a los aliados y el reparto de pluris; ni que apareciera en la boleta la presidenta, con lo de la revocación de mandato, le permitieron los "aliados", con el argumento de que esto fortalecería a Morena y no a ellos en el futuro.

Todo quedó en cambios administrativos, que son buenos: reducción de pensiones doradas, gasto en congresos, menos regidores, reducción de gastos en INE y OPLES, etc. Pero la gran reforma no se hizo, y eso es una derrota, a como la pongan, aunque la manejen como victoria.

Morena necesita a los aliados; ir solo cada quien por su lado es de alto riesgo, máxime al margen de que la marca está fuerte y los programas sociales, pero hay desgaste en el ejercicio de gobierno, sobre todo en algunas entidades que puede perder el oficialismo. BC, Campeche, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, SLP, entre otras, no van a ganar las 17; eso les queda claro. El detalle es: ¿cuántas van a perder de las que tiene? Y van unos ejemplos.

BC

Hace unos días se celebró en Hermosillo un evento musical, 'La Cura Fest', organizado por el cantante Carín León, un éxito total, llenos hoteles, restaurantes, una derrama de 600 millones de pesos; vino gente de todas partes.

El pasado fin de semana, en unos festivales que está organizando el gobierno, denominados por la paz, creo, en Playas de Tijuana, en BC, se organizó un concierto, gratis, con Carin León como artista principal; esperaban 80 mil… no llegó ni a 10 mil.

¿Culpa del artista? No, un hartazgo de la gente, con todo y programas sociales, que conste, contra el gobierno de Marina del Pilar, sin VISA, por cierto, al igual que alcaldes, exalcaldes, exsenadores, diputados, la entidad con más funcionarios a los que les han quitado ese documento, y no poder pasar de por vida a EU, esto por orden del FINCEN y Departamento del Tesoro, y ejecutada por CBP.

Un pésimo gobierno; a donde se presente Marina del Pilar, es abucheada, más los pleitos internos por la sucesión… y el exgobernador Jaime Bonilla, difícil situación; quién sabe si el PRI-PAN o MC pueden aprovechar esta situación.

Otros gobiernos

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores, contra todos, sobre todo contra medios de comunicación, que prácticamente desaparecieron, ejerciendo el gobierno de una manera caciquil, como su padre, Carlos Sansores Pérez, la gobernadora se ha convertido en un lastre para Morena y Palacio Nacional.

Michoacán, de nervios los trae la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manso; ella asumió el cargo, y al Movimiento “Sombrero”, que ha crecido muy fuerte en esa entidad, las encuestas la ponen por encima de todos, incluso del senador Morón, el posible candidato de Morena.

Por cierto, en el Senado, azuzados por Gerardo Fernández Noroña, la emprendieron a gritos contra la alcaldesa, que visitó el Senado, una total descortesía contra una mujer. ¿No es violencia de género? Y ella la tomó calmada, con temple, lo que no mostraron senadores del oficialismo.

En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo dejará a su esposa, Ruth, senadora, como candidata; hasta que la ley reformó, todas las candidaturas al gobierno serán mujeres.

Morena, en voz de Luisa María Alcalde, ya señaló que irán con candidata propia; se dice que sería la secretaria de Gobernación, Rosa Iscela Rodríguez, pero ¿es la indicada?, ¿es competitiva, carismática, popular en la entidad? Llegó hasta donde está por AMLO; de hecho, se enteró de que sería Secretaria de Seguridad por las noticias.

Zacatecas, el problema se llama Saúl Monreal; quiere ser el tercero en línea de la familia en gobernar. La presidenta dijo no al nepotismo, aunque esté estipulado que hasta el 2030 otra reforma de ley no le pasaron a la presidenta, pero señaló que por estatutos no habría nepotismo, para que lo entienda también Félix Salgado Macedonio, que quiere suceder a su hija, Evelyn.

El caso es que Monreal, quien tuvo un fuerte agarrón en la semana con la senadora Lilly Téllez, quien le hizo perder los estribos, está esperando que Morena le impida competir para irse por el PV; y en Sinaloa, pues ustedes ya saben lo que pasa en esa entidad, como bien lo dijo Rubén Rocha Moya cuando estuvo de visita en Michoacán y le preguntaron cómo veía el estado, con fuertes problemas de extorsiones, y contestó literal: “No sé lo que pasa en Sinaloa, menos aquí”. Esto pinta de cuerpo entero al personaje y a un estado donde no hay gobierno y sí fuerte presencia de grupos criminales, ¿O no?

Nuevo León, ¿Colosio? ¿Mariana?

La semana pasada estuvo de visita la presidenta, Claudia Sheinbaum, a un encuentro con industriales, los capitostes, la ciudad y entidad emblemática de la libre empresa y de los grandes capitales.

Al llegar, el que fue recibido con un fuerte abucheo fue el gobernador Samuel García, a quien no le perdonan no tanto su acercamiento con el oficialismo, lo que hizo el PRI, sino el hartazgo de que los empresarios están siendo extorsionados por funcionarios estatales.

Y segundo, el Grupo 'Chipinque', que aglutina a los empresarios más poderosos de la entidad, no está de acuerdo, y no quiere que el gobernador “herede” la candidatura a su ¡esposa!, quien sí será una influencer, y lo que quieran, pero ¿capacidad de gobernar en Nuevo León? Esto no lo van a permitir, aunado a que esto es nepotismo.

Saco a colación esto por el caso Luis Donaldo Colosio; ojo, hoy senador por primera minoría, perdió, ganó Morena, y encendió las alertas, y se maneja la posibilidad de que sea candidato a gobernador en Nuevo León… y Sonora.

Nadie lo descalifica; incluso a la presidenta, Claudia Sheinbaum, se le hizo “curioso” y al tío, el gobernador Alfonso Durazo, "atípico". En fin, Colosio Riojas marcó agenda en sus recientes visitas a Sonora, y porque él, hábilmente, maneja esa posibilidad, y MC Sonora, pues encantados, porque les eleva la votación… pero no para ganar, sería para terciar.

Es imposible que Colosio Riojas, con solo la marca de MC, gane. Morena y aliados tienen una marca muy fuerte y una base, como se demostró en la pasada elección de 500 mil votos, aunque ahora es diferente; aquella fue por Senado, y hoy por gubernaturas, y ya están visibilizados candidatos, y en la oposición, hay uno competitivo, Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo.

Así que más probable, Colosio Riojas, aunque reflexione, sea el candidato en Nuevo León, donde el PRI-PAN tiene en el alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza, a su carta para recuperar la entidad. A ver qué decisión toman los compadres, sobre todo Jorge Álvarez Máynez. En Nuevo León, los ciudadanos, empresarios, no quieren saber nada de Mariana Rodríguez como candidata o posible gobernadora, que sería mangoneada por su esposo, el actual gobernador, Samuel García.

Para la coordinadora de MC en Sonora, Natalia Rivera, Colosio Riojas le saca entre 10 y 12 puntos al PRIAN, cuyo candidato viable es 'Toño' Astiazarán, y que a Morena y aliados le saca un dígito. Respeto lo dicho por Natalia, pero es difícil creer en esos números, que Colosio venga y que solo sin alianza levante más de 500 mil votos para ganar la gubernatura. ¿O me equivoco? Pero se entiende, son visiones, posicionamientos políticamente correctos, para polémica, ruido, agenda, pero la realidad es otra.

Natalia ve bien la candidatura de 'Toño' para la gubernatura, pero solo con el PRI, ni el PAN, y es aquí el verdadero problema para la oposición en Sonora. ¿Qué harán? Si no ceden, ni conceden, y entienden que necesitan una alianza, un matrimonio forzado, aunque luego se divorcien, después de la elección, ante esa aplanadora que será Morena, aliados, y una dispersión de no menos de 20 mil millones en programas sociales en el 2027.

Toño, la disyuntiva

Vean el escenario: MC con 'Toño', pero sin alianza; PAN no quiere saber nada del PRI. Lupita Soto le responde a Gildardo Real: "Si no vamos en alianza, estamos en riesgo", casi le dijo, incluso registros.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dice no a alianzas, para saber lo que realmente vale el partido, pero hay que verlo con mira al 2030, no ahora que se viene una importante y robusta elección en el 2027.

El senador y exdirigente del PAN, Marko Cortés, matiza y ataja: "Hay que hacer en entidades alianzas de acuerdo al contexto y realidades locales; en el caso de Sonora, un candidato competitivo, 'Toño', pero MC lo quiere para él, y PRI y PAN no se ponen de acuerdo".

Ahí está la gran disyuntiva para Astiazarán: ¿qué hacer? ¿Qué hará? ¿Solo? ¿Siglado?, como recién dijo el diputado Emeterio Ochoa, si no hay alianza, la mayoría de los priistas votarán por 'Toño', y creo que tiene razón, y creo en el PAN, lo mismo, y no dudo de MC, por aquello del voto útil, aunque sueñen con la venida de Colosio Riojas.

¿Alianza con la sociedad?

Y luego otro problema para la oposición: habla de alianza con la sociedad, que se acerquen los jóvenes, quienes quieran una candidatura; bueno, hasta una aplicación abrió el PAN, y no creo que esté saturada, ni colas en el edificio del PAN para registrarse como militante o candidato por varias razones: miedo, su seguridad personal, familiar, y miedo al aparato de Estado, a la espada de Damocles; ya ven lo que está pasando con opositores.

Entonces, como nadie se va a acercar de la sociedad civil, pues, como bien dice Gildardo Real, pues tenemos que repetir los mismos; de hecho, él ya se inscribió para una diputación. ¿Alguien de la sociedad le puede arrebatar la candidatura? Eso es lo que pasa en el PAN… y el PRI, al tiempo.

Hermosillo, la joya de la corona

La capital, por su aporte de votos, la joya de la corona para candidatos, ciudad gobernada actualmente por la oposición, PRI-PAN, 2 veces seguidas, con un buen candidato, 'Toño' Astiazarán, y un buen gobierno, con todo y que hay problemas que resolver, pero ha dado resultados, nadie lo puede negar, aunque le recorten foto en inauguraciones, que lo fortalecen.

Aquí el PRI y PAN siguen con problemas, no hay acuerdos, ni señales de la búsqueda de un candidato que haga fórmula con Toño, y este no ande como 'Pípila' cargando con candidatos que no sean rentables y que no aporten votos.

Por un lado, el candidato del Padrecismo, el exalcalde Alejandro López Caballero, y por otro lado, los candidatos de la H: Flor Ayala (PRI), Ramón Corral Aguirre, Daniel García (PAN, ambos), a menos que del PRI saquen otra carta.

¿Qué van a hacer? ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Encuestas? ¿Cómo? Porque en la otra esquina, ya se están visibilizando candidatos: Adolfo Salazar, Paulina Ocaña, y ahí vienen Omar del Valle Colosio, Fernando Rojo DE la Vega, Froylan Gámez, quien también levantó la mano por gubernatura, entre otros, esa camada de políticos llamados los 'Durazo Boys', quienes andan muy activos, mientras PRI y PAN, con sus cosas, y Toño, con la gran disyuntiva, ¿qué hacer en lo personal con su candidatura y quién lo acompañará en la capital?

Con otra, el sur, aunque a él le ha ido bien, problemas en lo local en Guaymas, Obregón, Navojoa, Huatabampo, no hay perfiles competitivos, prácticamente; Toño los va a cargar; y en el norte, la clave son SLRC y Nogales, y quien surja de candidato o candidata de Morena, pues llegará con toda la fuerza de la alianza, el aparato y todos los recursos humanos, financieros y la fuerza de los programas sociales federales, estatales. Ahí está el ejemplo, el de las becas y uniformes, de gran ayuda a las familias, un tiro de precisión del gobernador Alfonso Durazo. ¿Por quién van a votar?

Alito… ¡Regresen!

¿Cómo estarán y andarán las cosas, cómo la ven rumbo al 2027, para que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pida a los priístas (que él corrió) que vuelvan?

Y no tardó por la respuesta; Francisco Labastida, Dulce María Sauri, Aurelio Nuño respondieron con un rotundo NO, hasta quien se vaya, incluso los exgobernadores Eduardo Bours y el hoy senador Manlio Fabio Beltrones, en "pausa"; por lo mismo, la carga negativa de 'Alito' es enorme. No es el partido el problema, es él y su grupo, que de manera ilegal se quedaron en una elección interna, ilegal, en época de campaña, y pues claro y obvio, el oficialismo no quiere que se vaya; tienen en el campechano un mejor aliado, mejor que él; PT y PV, con el sarcasmo debido.

BANXICO

Banxico, un organismo, se supone autónomo, en decisión dividida, decidió recortar tasa de interés, lo que hace que el gobierno, con una fuerte deuda, pago de intereses, casi 1 billón anuales, baje sus pagos; los programas sociales no se pagan solos, pero estamos viviendo una inflación y estancamiento económico.

Subió la tasa de inflación, un punto en un mes, situándose en 4.65, en solo 3 meses, lo cual van a resentir empresas, empresarios, familias, ciudadanos, en sus bolsillos, alza en precios; fertilizantes, frutas, legumbres, más los productos que se agreguen, lo cual pulverizará el salario, y todavía falta lo de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, donde pasa más del 20 o 30 por ciento de petróleo y otros productos que necesita la industria de países, incluido México. BANXICO le apostó al gobierno y no al ciudadano, al empresario, a la economía familiar; ya el dólar rebasó los 18 pesos, ojo.

Ministra Ortiz

La ministra Loreta Ortiz propuso y le aprobaron en la SCJN rebasar bloquear cuentas, sin orden judicial, ante sospecha de lavado. Qué tranquilidad para empresas, empresarios e inversionistas, nacionales, extranjeros, y también para opositores, por aquello del miedo a la espada de Damocles.

Mesa de Cancún.

El diputado Emeterio Ochoa, en Mesa de Cancún, plasmando la realidad de legisladores de oposición, no les pasan, ni les pasarán iniciativa alguna, solo subir a tribuna a fijar puntos de acuerdo.

En cuanto a lo político, si no hay acuerdo, trabajar con miras al 2030, y que para el año que entra, prisitas, votaran por 'Toño' Astiazarán, y yo creo que panistas también, organizaciones de la sociedad civil que se están aglutinando, ciudadanos; será una campaña y una elección interesante, competitiva, cerrada. ¿Será? Lo veremos.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58