Uno de los principales desafíos globales de la actualidad es el cambio climático, el cual es provocado por los impactos ambientales de la acción humana, por ejemplo, la emisión de gases de carbono a partir del uso de combustibles fósiles, o bien, el deterioro de los ecosistemas debido a la explotación irracional de los recursos naturales y de las especies de flora y fauna.

Este 3 de marzo celebramos el Día Mundial de la Naturaleza como parte de los esfuerzos de concientización internacional sobre la importancia de proteger los ecosistemas y la vida silvestre. La declaración de esta efeméride fue realizada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2013, en el marco de la conmemoración de la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

México es considerado uno de los 17 países megadiversos del mundo, pues en él habitan ecosistemas marinos, desiertos, bosques templados, selvas tropicales y manglares, al igual que muchas especies endémicas. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 45 por ciento de las especies de anfibios y reptiles son endémicas, así como diversas especies de flora.

El Golfo de California es ejemplo de la riqueza en biodiversidad del noroeste de México, específicamente, de Sonora; en 2005 fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ya que alberga 40 por ciento de las especies de mamíferos marinos. En tanto, la Reserva de la Biósfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar poseen una gran riqueza biológica, a razón del clima tropical y del patrón de lluvias que los caracterizan.

En el Senado de la República presenté una iniciativa de reforma al artículo 4° de la Constitución para fortalecer la obligación del Estado de preservar y proteger el medio ambiente, a partir de los principios de prevención, precaución, progresividad, sustentabilidad, responsabilidad ambiental y equidad intergeneracional. Igualmente, propuse que en todo acto de autoridad judicial y administrativo donde el medio ambiente esté involucrado, se favorezca la protección y la conservación del medio ambiente, promoviendo alternativas menos perjudiciales.

Aunque en la Constitución mexicana la naturaleza no es sujeta de derechos, el acercamiento a su protección y conservación parte del derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar. La iniciativa que presenté busca hacer valer el compromiso de gobiernos, empresas y comunidades con el desarrollo armónico de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna.

Dicho sea de paso, en el sector minero ha cobrado mayor relevancia el desarrollo de una industria minera sostenible, es decir, con responsabilidad social y ambiental, mitigando los efectos de la explotación minera en las áreas naturales y en las comunidades humanas. Este giro de la industria era urgente, pues la contaminación de ríos y mares, suelos y aire, aunado al surgimiento de enfermedades crónicas en las poblaciones, no dan tregua.

El Día Mundial de la Naturaleza es un llamado a proteger y a conservar la riqueza ecosistémica.

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senadora de la República