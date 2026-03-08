Vaya sacudida: Renuncias de alcaldes y regidores

Vaya sacudida al tablero político de Sonora la renuncia de dos alcaldes, regidores, de un dirigente para sumarse a otro partido político, en este caso, Morena; los perjudicados, el PAN y PS, sobre todo este último, cuyo valor, su ficha, prácticamente no vale nada, no tiene con qué negociar.

Del PAN se fue el famoso 'Pancho Platas', alcalde de Moctezuma, con el argumento de que no puede seguir en un partido donde hay impresentables, ¿perdón?, pero creo que este alcalde, hoy dizque independiente, fue un funcionario muy cuestionado en el sexenio de Guillermo Padrés, estuvo metido en problemas legales; en fin, creo que no se vio en el espejo antes de declarar esto.

Ahora eso de que será independiente está por verse; obvio está la mano del exmandatario y, dicen los enterados, que va a operar por aquellos rumbos a favor de Morena. Nada descabellado esto; así de maquiavélica es la política y lo que falta por ver rumbo al 2027.

El otro, Héctor Rodríguez, alcalde de Ures, también hizo llegar su carta de renuncia; se dice que se molestó por lo del Plan Hídrico, proyecto que se canceló, pero el recurso finalmente se quedó en Sonora y se redireccionó a Guaymas, para seguir con las obras de modernización, que, por cierto, están por llegar dos grandes grúas, y para continuar con la carretera a Chihuahua.

El dirigente del PAN, Gildardo Real, señaló que fueron porque fueron presionados, no por convicción. ¡Perdón! Si tuvieran convicción, no hubieran renunciado, no es cuestión de dinero.

En fin, alguien o algunos salieron de ‘compras’ políticamente hablando, y no resultó caro; quedó ‘feria’ para lo que sigue y, obvio, en Morena y Palacio, frotándose las manos, ¿O no?

PS

En donde el golpe sí fue brutal y casi mortal fue para el partido sonorense, que preside Alí Camacho, que primeramente tuvo problemas con el hoy diputado del PV, Raúl González, quien quizás fue uno de los que operó lo que pasó.

7 alcaldes, 15 regidores, un dirigente, el de Navojoa, le renunciaron y todos se van al partido en el poder, Morena.

Camacho minimizó, o quiere minimizar, argumentando que suman seis mil votos esos municipios, que el partido recibió más de 80 mil en la pasada elección.

El problema no es de votos, esa no es la lectura y fondo del problema; esto es un desmoronamiento de la estructura del partido, una operación quirúrgica, previo al nombramiento de quién será el coordinador o coordinadora de Morena, o sea, el candidato(a) a la gubernatura.

Camacho se había decantado por Toño Astiazarán y estaba en negociaciones con Natalia Rivera, coordinadora de MC. ¿Y ahora? Con qué ficha va a negociar y cuál será la reacción de Natalia y el mismo Toño; el escenario cambia; en fin, será una cosa entre ellos.

Mitofsky

Ha salido la encuesta de Mitofsky del sinaloense Roy Campos, una casa encuestadora de las más serias del país, no 'patito', esas que abundan en tiempos electorales; en esta evalúa de nueva cuenta a alcaldes a nivel nacional y de un partido, Morena, en Sonora.

Datos duros: el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, se ha sostenido en el top 5 a nivel nacional, ha sido la constante; el dato relevante es cuando mide a los de Morena.

Aparece en buen lugar a nivel nacional y Sonora la alcaldesa de Guaymas, la doctora Karla Córdova, y creo que no es para menos. La transformación del puerto ahí está, parte del eje del Plan Sonora del gobernador Alfonso Durazo; ha recibido muchos recursos y San Carlos está viviendo un boom inmobiliario sin precedente, que aumentará cuando concluya la carretera a Chihuahua.

Aparece en la lista, no lo había hecho durante su primer trienio, el alcalde Javier Lamarque, que, como todos saben, va en búsqueda de la candidatura para el gobierno del estado, y su nombre suena fuerte junto con la senadora Lorenia Valles.

Asamblea

Por cierto, Asamblea Nacional ayer en la Ciudad de México, donde se vería lo de la convocatoria, reglas, para ver lo relacionado a convocatoria, cómo vienen las reglas, método, para seleccionar a los coordinadores, que finalmente serán los candidatos y candidatas a las gubernaturas.

Por cierto, el presidente del Consejo de Morena y gobernador de Sonora fue contundente: "Que quede claro, aquí no se juega el destino de una aspiración política personal"… Y pues a entender entre líneas el mensaje para dos que tres.

Todos hablan de los nombres, pero habrá que ver primero el género. ¿Cuál será el que le toque a Sonora? Morena ya decidió que, creo, nueve de las 17 gubernaturas, si no me equivoco, serán para mujeres.

Y señalo esto porque suenan mucho los nombres de Lorenia Valles y Javier Lamarque, pero ya levantaron la mano Célida López, Froylan Gámez, Heriberto Aguilar, Dolores del Río y ya anda en Sonora, y dice que construyendo y que fue una de las fundadoras del movimiento, la controversial Ana Gabriela Guevara.

Una buena deportista, muchos méritos, que la hizo ganar sin hacer campaña en Sonora, reconocida, pero como funcionaria pública, muy cuestionada, incluso con datos de la Auditoría Superior de la Federación, de desvío de recursos durante su paso por la Conade, donde no apoyó a deportistas, pero siempre muy protegida por AMLO; no le pasó nada ni le pasará.

No se olvidará el caso de las jóvenes de nado sincronizado, que dieron medallas en competencias, tenían que hacer rifas para ir a competencias y la respuesta de la sonorense cuando fue cuestionada por esto fue tajante: "Por mí que vendan calzones"; esto la retrata de cuerpo entero. En fin, no sé qué planes tenga; tiene derecho de votar y ser votada.

Toño… Sur

El que ya empezó a moverse y así seguirá de hoy en adelante, promoviendo el programa CRECES, en donde el ciudadano decide qué obras realizar en su colonia, es el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, que hizo gira por Obregón y Bácum.

El viernes por la tarde, en la populosa colonia Miravalle, reuniones con asociaciones que lo van a apoyar; ayer sábado, en la mesa que preside el exalcalde, Jesús Félix Holguín, y quizás reuniones con empresarios, militantes de partidos, tomando en cuenta que el político y empresario Ricardo Bours Castelo se decantó por él y le entiende a esto de las operaciones políticas. Así pues, se pone interesante la carrera rumbo al 2027.

Seguridad

Interesante el dato que dio el gobernador Alfonso Durazo al reinicio de sus conferencias, de la reducción de crímenes de alto impacto en Hermosillo, lo que denota la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno, Mesa de Seguridad y, obviamente, el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán, que fue invitado a la Mesa esta semana. Qué bueno.

De 32 crímenes en enero, se bajó a nueve en febrero, que tuvo 28 días, una disminución del 72 por ciento, aunado a que el comisario Durón anunció el desmantelamiento de seis bandas delictivas.

Por cierto, y ante trabajos de inteligencia, cayó abatido aquel joven que grabó en corrales cuando estaba la Expo Ganadera, que había matado a un policía y otras cosas, con un cinismo y nada de arrepentimiento.

Este joven, como muchos, resultó una ficha; tenía en su haber varios delitos. Finalmente fue ubicado, se realizó el operativo, se resistió, atacó a policías, que resultaron heridos, fuera de peligro, y él fue abatido. Mensaje claro para jóvenes que andan de sicarios: saben que no vivirán mucho, y son seducidos por el dinero y llevar una vida ‘buchona’. Ojo, padres de familia, estar pendientes en qué andan los hijos.

Por cierto, en una primera etapa, serán 768 millones de pesos que se aplicarán del Ficoseg, para aplicación de tecnología, y que mejoren los resultados de baja de índice de delitos.

En Hermosillo se aplicarán 91 millones, de inicio cámaras, cientos de ellas, y ya veremos el presupuesto que se destine a Obregón; ahí se tiene foco rojo que atender y no es privativo de la actual administración, es un problema de años, de varias administraciones atrás y que se tiene que corregir.

Cerró mal el 2025, y ahí están los datos duros: arrancó enero con 36 homicidios y 31 en febrero. Ya se dio el cambio de comisario; los mejores deseos para el capitán Alfonso Tenango, de quien se espera resultados en el mediano plazo, por el bien del municipio y sus ciudadanos.

Reconocimientos… Pero

El Tecnológico de Monterrey siempre reconoce y da premio a exalumnos que destacan en sus comunidades, sobre todo en el sector empresarial, la filantropía, entre otros factores para tomar esta decisión.

Por Cajeme, fue designado mi estimado, Gerardo Bours Castelo, CEO de Fertilizantes Tepeyac y de otras empresas, y como es sabido, también contribuyen las familias Bours en filantropía en la comunidad, en el municipio; es de todos reconocido, bien.

Por Hermosillo, la distinción recayó en el empresario del ramo hotelero, Javier Tapia Camou. Como empresario se lo reconozco, pero desafortunadamente, Javier tiene una mancha y esa fue por su paso como funcionario en la administración de Guillermo Padrés, y la decisión que tomó perjudicó a Puerto Peñasco, donde, cosas de la vida, tienen inversiones, pero se quedó sin ‘home port’, y este importante centro turístico sigue y seguirá sin llegada de cruceros, lamentable.

¿Qué decisión tomó Javier? La construcción del Home Port, que ya había iniciado primera etapa en la última semana de esa administración y siendo Tapia comisionado de turismo, entregó recursos a una empresa que no había ganado la licitación, COMSA de Colima, cuando la había ganado IPIDSA, quien se inconformó; la justicia le dio la razón, entró en etapa de demandas y se paró todo; hoy se encuentra todo oxidado y derruido lo que se hizo, y fue un Dagnino quien le giró la instrucción a Tapia Camou y este, desafortunadamente y sin necesidad, la acató; por cierto, en esa administración de Padrés, varios empresarios conocidos cometieron irregularidades, pero esa es otra historia, que mejor olvidarla.

Problema social

Esta semana en la Mesa de Cancún estuvo la titular de Sagarhpa, Célida López, donde habló del sector y de política, y en cuanto a agricultura, ante la caída de precios de granos, la falta de frío, llenas bodegas e importación de granos, reconoció que se viene un problema, que en lo personal creo lo verá el gobernador Alfonso Durazo directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La falta de frío reconoció, repercutirá en muy bajos rendimientos y, por ende, pérdidas; el año pasado el gobernador apoyó con 10 dólares por tonelada y diésel para barbecho donde no se sembró, pues hoy el panorama luce peor e ignoro, a falta de riego, si el productor, a sabiendas de que la hoja no tuvo amocoyamiento, le va a meter más dinero; a ver qué decisión toman.

Se van a necesitar más de 800 millones de pesos para apoyar a productores, y como bien lo señaló ella, a todos, nada de que a los pequeños, parejo el asunto; veremos el resultado ya que se den las cosechas y qué decisión toma la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así pues, problema social en puerta, con efecto de dominó en la economía de Cajeme, y peor la cosa si no llueve el próximo verano; ya en la presa Oviachi, se observan ataguías instaladas en la sequía del 2003, equipos de bombeo que hacen llegar agua a la toma; así el panorama.

Si no llueve, solo sembrarán quienes tengan pozo para el ciclo 2026-2027. En aumento la venta de terrenos agrícolas; quienes viven de las rentas, sobre todo pequeños, se tendrán que olvidar de ese ingreso; se bajarán cortinas de muchos negocios, desempleo, informalidad, que mejor ni le sigo… Un desastre, al margen del programa de tecnificación de riegos, cambio de patrones de cultivos, etcétera. Si no llueve, de nada sirve esto, la cruda realidad, el cambio climático pegando duro estos últimos años.

En lo político, como siempre, López echada para adelante, señaló que ella va al frente de las encuestas y que le gana a Javier Lamarque y Lorenia Valles, que los respeta, la lleva bien con ellos, pero que ella va arriba.

En lo personal, le pregunté sobre su estrategia de irse sobre Colosio y Toño, cuando primero hay una contienda interna, y lo digo esto también porque en la campaña al Senado, creo que se equivocó al estar cuestionando todos los días a Manlio Fabio Beltrones, y ya sabemos el resultado: Manlio llegó como primera minoría y Célida hasta el último.

Dijo que respondió así ante una pregunta que le hizo el periodista Luis Alberto Medina. En fin, levantó la mano; verá cómo viene la convocatoria y a inscribirse, si así lo decide.

Por cierto, y a propósito de Colosio, vaya que movió su visita; hasta el alcalde Javier Lamarque cuestionó que si Colosio Riojas, ¿por qué no arregla Nuevo León antes de pensar en Sonora? Esto ante la respuesta que dio Luis Donaldo en la Unison a un joven que le cuestionó su desarraigo, a lo que contestó: "Pues que arreglen Sonora".

FIFA y la inseguridad

Lo del 'Mencho', destruyen una comandancia en Zacatecas con explosivos, en una playa de Oaxaca destruyen e incendian 40 negocios, México no firma el acuerdo con líderes de 12 países latinoamericanos para que con el gobierno de EU puedan luchar contra los cárteles… y se encienden focos amarillos en directivos de FIFA.

Hubo un encuentro con el gabinete de Seguridad; se ven las caras largas, de ambos lados, en el marco primero del anuncio de FIFA de cancelación de cuartos a dos mil, a lo que desafortunadamente Gabriela Cuevas, expanista y ahora funcionaria de turismo, respondió: "No fueron cancelaciones, FIFA las 'liberó'…". Ni Mario Moreno 'Cantinflas' se atrevió a tanto.

En fin, complicado el problema: el gobierno anuncia despliegue de 100 mil elementos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y no creo que Irán juegue en México o EU; no están dadas las condiciones para su participación.

¿Y la libertad de expresión?

Otro ciudadano, Miguel Meza, al igual que la sonorense Karla Estrella, es obligado por el TEPJF a pedir disculpas a quien fuera abogada del 'Chapo' Guzmán; lo advirtió. Ahora ella es jueza en Ciudad Juárez. Esto no es violencia de género, es uso faccioso del poder y en duda la credibilidad de un tribunal que debe ser imparcial y justo.

Correo: arturoballesteros