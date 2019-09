A 17 años de aquella gesta electoral interna del PRI, ¿Cuál es el panorama en Sonora?

TODAVÍA NO APARECÍAN EN lotanza los rayos alboreos. Las obscuras sombras del amanecer que se aproximaba, me recibieron cuando alcancé la salida Norte de Ciudad Obregón. Mi destino era Hermosillo. Para entonces, ya había leído mi columna de ese día. La leí con extremo cuidado, revisando cada coma, cada acentuación, cada nombre, cada guión.

Todo el contenido de los Rumbos de aquel 29 de septiembre de 2002, giraba en torno de un acontecimiento en el que ese día se iba a dirimir al interior del Partido Revolucionario Institucional, la candidatura al Gobierno del Estado.

El interés general y la atención, estaban enfocados a dos de los aspirantes a la candidatura: EDUARDO BOURS CASTELO y ALFONSO MOLINA RUIBAL.

Cuando terminé de leer mi propio texto, me sentí satisfecho. No me arrepentía de ninguna palabra. De ninguna frase. De ningún pronóstico. De ninguna revelación.

Recuerdo las últimas palabras: “Por todo esto y por otras cosas más, este día no puede haber otro ganador que EDUARDO BOURS CASTELO”.

Cuando ya había dejado atrás Los Pocitos, entró la llamada de JUAN PEDRO ROBLES a mi celular: se oía mal la comunicación pero alcancé a entenderlo.

--Mario, ¡qué hiciste! ¿Por qué escribiste eso hoy?

--¿Ya te llegó el periódico?

--Yo lo recibo muy temprano aquí. Esto no te lo van a perdonar. Eduardo no tiene posibilidades de ganarle a Alfonso Molina.

Le dije calmadamente que era mi opinión. Que respetaba la suya.

Y tan tan.

(En ese momento recordé a mi amigo, ya extinto, HÉCTOR MOLINA RUIBAL. Unos meses antes, me había llamado por teléfono para pedirme que me reuniera a platicar con su hermano Alfonso en el Hotel Fiesta Americana de Hermosillo.

--Quiere escuchar tu opinión en forma sincera. Le dije que podía confiar en ti.

Le respondí que sería un honor platicar sobre ese tema con Alfonso. Pero que de una vez quería qué él, Héctor, lo supiera: mi opinión no le iba a gustar pero no podía ser de otro modo.

Aclaradas las cosas, nos reunimos los tres en la cafetería de la precitada hostería capitalina. Durante una hora me escuchó atentamente. No entró en debate. Solo preguntaba y escuchaba. Por momentos, me formulaba preguntas un tanto incómodas. Verbigracia: “¿Qué opinas que le haría al PRI que Eduardo se fuera por la libre en caso de que yo fuera el candidato?”.

--Le haría un boquetazo al partido. Perdóname, Alfonso, pero es que la militancia ya está harta de los políticos tradicionales El estilo y la forma de hablar abierta, echada para adelante, de Eduardo le gusta, le llega a la gente. Muchos ciudadanos de la sociedad civil simpatizaban con él.

Y esta otra: “¿Qué posibilidades me darías a mí si yo fuera el candidato y Eduardo contendiera por otro partido?”.

--Con todo respeto, ninguna.

--Pero tú me conoces, yo no soy como esos políticos de los que hablas.

--Tú eres una buena persona y eso está fuera de discusión. El problema, Alfonso, es que tú representas a esa clase política. No se puede separar una cosa de la otra).

Ahora, mientras me aproximaba velozmente a Hermosillo aquella mañana del 29 de septiembre de 2002, reflexionaba sobre aquel encuentro con Molina Ruibal.

Cuando arribé al ‘bunker’ del comité de campaña de Eduardo Bours, prácticamente ya no cabía un alma más. Todos los boursistas de hueso colorado estaban allí.

En una pequeña oficina alterna, se encontraban Eduardo, don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE (Q.E.P.D), BULMARO PACHECO y muchos más.

Fue una jornada ejemplar. Y honor a quien honor merece: ARMANDO LÓPEZ NOGALES, Gobernador del Estado, no metió las manos para cambiar tendencias ni para intimidar a nadie.

Y lo mismo vale para ALFONSO MOLINA RUIBAL. Fue un gran perdedor. MANUEL ROBLES LINARES, desde las oficinas del PRI estatal, dio a conocer el resultado de la votación y reconoció el triunfo de Bours.

EN el ‘bunker’, todo era algarabía. Todos se abrazaban entre sí. Todos se felicitaban. Se palmeaban. Eran la viva imagen de la fraternidad y de la camaradería.

Pues sí: ayer se cumplieron 17 años de este acontecimiento.

En este lapso, la entidad y los sonorenses, han experimentado toda suerte de circunstancias. De situaciones.

¿Antecedentes?

Sí los hubo. En 1935, cuando lo que hoy es el PRI todavía se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Era Gobernador RAMÓN RAMOS, que era gente de PLUTARCO ELÍAS CALLES. Estaba en la presidencia LÁZARO Cárdenas. El michoacano corrió de la Gubernatura a Ramos a quien sustituyó interinamente durante un año, el general JESÚS GUTIÉRREZ CÁZARES.

Se llevó a cabo una elección interna entre dos cardenistas, IGNACIO OTERO PABLOS y ROMAN YOCUPICIO.

Fue una elección ejemplar en la que don Lázaro no metió las manos. Ganó Yocupicio.

Luego, fue, muchos años después, la contienda interna entre Bours y Molina. Ganó el cajemense.

Han transcurrido casi dos décadas. El PRI perdió el poder en 2009 y, un poco más de seis años después, el que fuera Gobernador GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, fue acusado de diversos delitos y encarcelado.

En 2015, ganó la priista CLAUDIA PAVLOVICH la Gubernatura.

¿Quién ganará en el 2021?

El tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUE LAS HILACHAS! MAL Y DE MALAS con la violencia en Sonora… pequeños y grandes reportes en redes sociales y en los medios convencionales de comunicación…

Las amenazas, los tres muertos encontrados en Tesia, Navojoa, que puede ser interpretado de muchas maneras…

Y los Estatales lesionados en San Carlos. Y DAVID ANAYA COOLEY que no sale a explicar el punto de vista del Gobierno…

Acá, en Cajeme, los cambios—enroques, les llaman algunos—en el Ayuntamiento, donde SAÚL BENÍTEZ llega—o va a llegar—a la Secretaría del Ayuntamiento…

Buen hombre Saúl, decente, bien querido por la sociedad…

NACIONALMENTE, UNA NOTA hace referencia a un viejo conocido de los sonorenses: MANUEL ESPINO BARRIENTOS, que hace muchos años fue Delegado del PAN en Sonora, dejó la Secretaría de Gobierno en el Municipio de Naucalpan para convertirse en “Super-Delegado” de Morena en su natal Durango…

Se rumora que va en pos de la Gubernatura…

Tiene sentido, aseguran que cuenta con el apoyo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

Pero también hay notas amables. Por ejemplo, lo que hoy se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica del Sur, cuyo rector es JOSUÉ VALENZUELA B., en cuyo auditorio habrá una reunión de empresarios de la que se presume surgirán noticias alentadoras…

Por ahí estará el Sub-Secretario de Educación Media Superior y Superior, ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO…

Ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.