A Alemania le falta su 4T

Alemania está en pánico porque su economía cayó 0.1% en el segundo trimestre del año. Pobres alemanes que no tienen una 4T que festeja como logro histórico, desmentido de sus rivales y prueba de oro del éxito de su modelo económico cuando el PIB de México aumenta un 0.1%.

En China están preocupadísimos porque su producción industrial creció 4.8% en julio. Pobres chinos que no tienen una 4T que consideró expulsado el fantasma de la recesión porque en junio la actividad industrial del país revirtió por un mes las caídas que venía sufriendo y subió 1.1%.

En Estados Unidos están alarmados por la guerra comercial que ha emprendido Trump contra China, y que desde Asia le están contestando. Pobres americanos que no tienen una 4T para que se dieran cuenta de que si Trump te amenaza con aranceles generales, si te los aplica en productos importantes para tu país, si tira un TLC y no logra que se apruebe el otro, si maltrata a tus ciudadanos es en realidad porque hay una gran relación entre las dos naciones y no debe tocarse al mandatario estadounidense ni con el pétalo de una declaración. Para desquitarse están los críticos.

Pobre de la humanidad que la semana pasada entró en pánico por la posibilidad de caer en recesión económica mundial. Si tuvieran su 4T con su mañanera sabrían que todo se soluciona con supersticiones: "toco madera, nosotros estamos bien y de buenas. La política, decía Maquiavelo, es de virtud y fortuna; tenemos fortuna y la fortuna cuenta, estoy seguro que nos va a ir bien y se van a alejar esos riesgos".

A tocar madera. A este ritmo… se necesitará deforestar Chiapas.

SACIAMORBOS

1.- Si el avión no lo tenía ni Obama, ¡ese banco central no lo tiene ni Trump! Mientras el presidente estadounidense se queja amargamente de que la Fed mantiene altas las tasas de interés, el presidente López Obrador debe estar muy contento de que ayer miércoles el Banco de México redujo su tasa de referencia y con ello da a la economía mexicana el empujoncito que su administración no ha sido capaz de darle. El comunicado de Banxico es elegante, de Estado, y no recorre (aún) la carretera del reproche al ‘modelo-AMLO’ que circula fuera de micrófono en los pasillos de los actores económicos.

2.- El domingo en Oaxaca, el presidente agregó un par de convicciones a su modelo de desarrollo: vámonos todos a vivir al campo mexicano y hagamos las carreteras a mano. Van las citas textuales: "Se despobló el campo en los últimos 30 años… necesitamos por eso regresar al campo, que no solo es producir alimentos; en el campo hay una forma de vida buena, sana, que nos aporta bienestar, paz y tranquilidad".

"No se está utilizando maquinaria, no es asfalto… les invito a que vean los caminos, son obras de arte, que las mujeres con su sensibilidad, con su delicadeza, escogen las piedras, se hacen los caminos de concreto y en medio, piedra".

historiasreportero@gmail.com