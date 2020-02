A nuestros niños en Sonora nadie les ha enseñado que deben tirarse al suelo ante una balacera

ESE DÍA —ayer— LA PRIMERA PLANA DE TRIBUNA presentó en su parte media una foto que muestra la escena de un crimen y, abajo, un recuadro que nos muestra que tres personas fueron asesinadas en menos de una hora.

Estos hechos ocurrieron en Cajeme el lunes anterior.

En su edición de ese inicio de semana, este periódico dio a conocer que la violencia dejó un saldo de tres muertos durante el fin de semana.

Ayer un poco después del mediodía, me encontraba preparando los apuntes para empezar a pergeñar estos Rumbos. Hacía un poco de calor y me levanté a abrir la ventana que da a la calle. En esos momentos el ruido de una metralleta me sobresaltó. La primera vez, tal vez fueron 7 u 8 disparos.

En la segunda ronda, conté hasta una docena. O al menos eso me pareció.

De la calle, llegaron los gritos de algunas mujeres del vecindario. Y las voces asustadas de niños que iban pasando con sus mochilas a la espalda. Sin saber qué hacer.

Yo dudaba en que si los ‘rafagazos’ eran de metralletas o de algún herrero de la esquina que está martillando sobre lámina galvanizada.

Alguien me avisó, a gritos, que se trataba de una ejecución en la otra calle. Miré mi reloj de pulsera y esperé. Pasaron poco más de 20 minutos para que escuchara la primera sirena de una patrulla policiaca.

Y entonces recordé lo que años atrás me contó un agente de la policía en retiro. La gendarmería tiene una regla no escrita: cuando reciben un reporte de una balacera, deben aguantar entre 20 a 30 minutos para acudir al lugar de los hechos.

¿La Guardia Nacional?

Sepa.

A lo mejor cumpliendo con sus nuevas tareas de agentes de tránsito.

A lo mejor.

En suma: Sonora arde. La violencia nos ahoga. Los muertos se multiplican y ninguna autoridad sale a dar la cara.

Para el Gobierno de la Cuarta Transformación, es más importante atender el problema del movimiento feminista que el de la violencia. ¿A quién le importa el pobre muchacho que fue ejecutado ayer poco después del mediodía en las proximidades de la calle Coahuila, al sur de la ciudad?

Es uno más en la cuenta.

Algunos dirán que se matan entre ellos y por eso nos debemos de inquietarnos.

¡Pamplinas, caro lector! ¡Pamplinas! El valor de la vida es igual en un ser humano educado que en uno que anda por ahí en malos pasos.

Todos son seres humanos. Hijos de padres que los amaron. Papás, en muchos casos, que amaron a sus hijos y de ellos recibieron la caricia amorosa de sus manos pequeñitas.

¿Cursilería pura?

Quizás. Pero en todo caso, eso no me hace ser un individuo a quien el dolor de otros le importa un cacahuate. A mí me importa el sufrimiento de los demás.

Me duele, muchísimo, lo que está ocurriendo en la ciudad donde nací. Lo que ocurre en mi Estado. Lo que sucede en mi país.

Me sangra por dentro la pérdida de vida jóvenes y la tortura de sus familiares.

Para este modesto periodista, no hay muerto de primera ni de segunda. Solo hay muertos.

Y punto.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! LOS DE LA MESA DE LAS IDEAS, que transmite Megacanal desde Hermosillo, entrevistaron ayer en la media tarde, a la exsenadora ANABEL ACOSTA ISLAS, y el tema no podía ser otro: el paro convocado para el 9 de marzo, en todo el país…

Tema candente, polémico, que en Sonora contrapuso en puntos de vista, a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO y a CÉLIDA LÓPEZ…

Sin embargo, Anabel Acosta estuvo a la altura de las circunstancias, sin asesores, sin ‘acordeones’, sin que nadie le hiciera señas…

Categórica, afirmó que se sumaría al paro nacional de las mujeres el lunes 9 de marzo pero hizo una importante precisión: está con las mujeres que luchan para que los gobiernos tomen en serio el papel que las autoridades deben desempeñar para que el género femenino sea respetado, pero no aprueba la violencia que algunos grupos feministas han encabezado en las marchas de protesta…

Ni hablar: no le falta razón a la priísta más sobresaliente de Cajeme…

Frente a ella, tuvo a dos destacados académicos: el licenciado BULMARO PACHECO MORENO y a RAMÓN PACHECO AGUILAR, que por cierto, no están unidos por parentesco…

Fluyeron las llamadas de los televidentes apoyando el posicionamiento de la joven política obregonense, en quien miles de militantes del PRI, cifran sus mejores expectativas para los tiempos electorales por venir…

¡Bien por Anabel!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSA, la revista CNN Extensión, pública en su edición de esta semana, la lista de las cien mujeres más poderosas de México…

Confieso que la curiosidad me ganó y me permitió rescatar los primeros 20 nombres de la dichosa lista…

A saber: MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA, la mujer que, desde su liderazgo en la industria cervecera, le ‘cortó la cabeza’ en Televisa a JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, tras de un largo y azaroso litigio que finalmente ganó la empresaria…

En el número 2, está LAURA DIEZ BARROSO, perteneciente a una familia multimillonaria, huésped consistente de la revista Forbes...

En el número 3, LAURA ZAPATA, que no creo que sea la actriz, hermana de THALÍA… Así la dejamos…

Número 4: BLANCA TREVIÑO, empresaria del norte del país, posiblemente de Nuevo León…

Número 5: MARÍA ELENA GALLEGOS, miembro de una muy poderosa familia que la dejó crecer y le dio todo su apoyo…

6-. CLAUDIA JAÑEZ, cuya fortuna no desmerece mucho de los primeros lugares…

7-. PAULA SANTILL, apenas dándose a notar; 8-. ANGÉLICA RUIZ; 9-. OLGA GONZÁLEZ; 10-. SILVIA DÁVILA; 11-. MARÍA FERNANDA MEJÍA; 12-. MARGARITA HUGUES; 13-. GALYA FRAYMAN; 14-. LUZ MARÍA GUTIÉRREZ; 15. MÓNICA FLORES; 16-. EVELIN VILCHEZ; 17-. GRETTA GONZÁLEZ; 18-. ANGÉLICA LINARES; 19-. GINA DIEZ BARROSO; 20-. MELANIE DEVLYN…

¡Ufff!...

MIENTRAS TANTO, AYER tuve el gusto grande de charla telefónicamente, con el líder del sindicato de los locutores FRANCISCO CONTRERAS, quien me comentó que en breve andará por tierras cajemenses…

Pancho es un hombre que ama entrañablemente la radio y cuenta que a veces para mitigar su melancolía se “echa” una cascarita en alguna emisora…

Le dije que entendía perfectamente esa sensación muy a pesar de que yo no soy gente de ese gremio pero en los 11 años en que colaboré los martes y los viernes en TRIBUNA RADIO, con comentarios editoriales, aprendí a tenerle amor a la radiodifusión…

Platicamos del éxito que está alcanzado la estación de radio Red 93.3, del bello puerto de Guaymas, donde mi amigo AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, coordina el área de la información…

Buen tipo Pancho Contreras, hombre solidario en el más humano sentido de la acepción, y esto me quedó muy claro cuando abordamos el tema de la lamentable pérdida de DANIEL GUTIÉRREZ LEDEZMA…

¡Larga vida para ti, querido amigo!...

Es todo.

Le abrazo.

