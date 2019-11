A un año del arribo al poder de Morena y el futuro de los partidos políticos de oposición + El diputado Luis Armando Alcalá estará hoy con Foro Cajeme

Mañana domingo se estará cumpliendo un año de que López Obrador y su llamada Cuarta Transformación llegaron al poder, luego de un tercer intento que se cristalizó gracias al hartazgo que ahora si, pese al derroche de miles y miles de millones del Gobierno anterior encabezado por el PRI y Peña Nieto distribuyeron para intentar, una vez más, cambiar el rumbo de la historia política de este país.

Para efectos políticos diremos que se impuso el sentido común de la gente, además de que contribuyó en gran forma el hecho de que el PRI y su manager Enrique Peña Nieto mandó a la loma de las responsabilidades a un político que pudo haber sido el más preparado de todos los que contendieron por el cargo pero carecía de dos cosas; su poca, muy escaca carisma y una identidad propia como político al que la gente identificó siempre como un híbrido mitad PRI, mitad PAN.

Que procede, dice el tumbaburros de la unión de dos individuos de un mismo género pero de especies diferentes.

Y con perdón para los animalitos por la analogía pero, para entenderlo mejor, hágase de cuenta; el mulo es un híbrido de caballo y burra o de yegua y burro.

Pero, tenía algo más en su contra.

No le ayudaba en nada la marca cuyo padrino terminó con un récord sin precedente en términos de corrupción.

Y no fue más grande el hueco debido a que se terminó el sexenio, a Dios gracias.

En ocasión de este primer año de Gobierno, además de los comentócratas de banqueta que diría la paisana senadora Lilly Téllez, se han dejado escuchar las opiniones de un grupo de analistas que con los que basta tener dos dedos de frente y el más elemental sentido común para coincidir con ellos en este que, a nuestro juicio es el punto toral del caso:

Solo así se explica el hecho de que el tabasqueño llegue a su primer año de Gobierno con la mayor aprobación de que hayan gozado sus cuatro últimos antecesores.

Es más, con 36 horas de anticipación --triple contra sencillo-- va este reto: López Obrador habrá de llenar el zócalo capitalino mañana domingo y no creo que la marcha organizada en su contra vaya a tener el éxito que desearan sus opositores, por una sola razón; sus promoventes carecen de calidad moral para promoverla y convocarla.

Es más, que ni de broma se les ocurra a Fox o Calderón aparecerse en las mismas, porque se puede repetir lo que ya le pasó al mariguano de la botas en su propio terreno, León Guanajuato, cuando fue ‘invitado’ a abandonar la marcha que se realizaba en esos momentos en contra, también, del Gobierno morenista el pasado 30 de junio para ser exactos y que por cierto, resultó también todo un fiasco.

Y ¿cuál es el punto toral, el meollo del asunto del que hablamos líneas arriba?

Muy simple: según los analistas, los tres partidos que hasta antes de las elecciones del primero de julio pasado se pintaban para la guerra, ahora lucen ausentes, trastocados, sin agenda propia y sin liderazgos, es esto, PRI, PAN y los despojos de lo que queda del PRD, con todo y que su sepulturero, --el enterrador de la comarca, como se le conoce a nivel nacional-- el sonorense Jesús Zambrano, bailó por siempre al $on de Peña Nieto.

Por cierto, alguien sabe a estas alturas que ha sido del cacareado Pacto por México firmado el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de protesta de Peña Nieto y los dirigentes de los partidos, PRI, Cristina Díaz, PRD, Zambrano, el enterrador de la comarca y PAN, con Gustavo Madero a la cabeza.

Para los que apuntan y para la botana, dicho pacto, según el ex de la ‘Gaviota’, surgía de la voluntad de cambiar el país en cinco ejes rectores a saber; fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad --que nunca llegó, bueno al menos para la mayoría de los mexicanos--; lograr la seguridad y la justicia; incrementar la transparencia y el combate a la corrupción, --aunque te rías, lector, así quedó escrito en el mamotreto de marras – y perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática.

Volviendo con la opinión de los analistas políticos, estos sostienen que a un año de Gobierno de AMLO, no se ve una oposición crítica, ordenada, consistente, coherente.

De acuerdo al investigador Álvaro Arreola, no acaban de entender que son oposición y que ser oposición es ser críticos al régimen y al Gobierno en turno.

En su opinión, las fuerzas políticas están lejos de hacer un recuento de lo que tienen o saber cuál es su fuerza electoral, mientras que de cara a los ciudadanos estos no pueden entender cuál es su lucha o el adversario que construye estas fuerzas políticas.

Para el investigador, lo que más destaca en la oposición mexicana es la irracionalidad de estar en contra de todo por todo, simple y sencillamente porque no están a favor y no quieren aprobar; es decir, oponerse solo por oponerse y eso no trae simpatía ante los ciudadanos y potenciales electores en ninguna parte del mundo.

Y va al grano:

“No tienen un plan alternativo y mucho menos tienen una alternativa al principal problema del país que es la inseguridad y la violencia”.

Precisó que en este tema se opusieron a la creación de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad integrado por Ejército, Marina y Policía Federal, pero “sin hacer una autocrítica de lo que ellos no hicieron o simple y sencillamente no hay una propuesta novedosa frente a lo que se está haciendo”.

Coinciden que lo primero que tienen que hacer estas fuerzas políticas es intentar una reacción, “es hacer un reconocimiento de la fuerza electoral que tienen, saber con quién cuentan porque está muy claro que las bases sociales no las tienen”.

Y no andan muy errados al decir que, en el caso del PRI su fuerza “no es mínima ya que tienen todavía una serie de gubernaturas”, pero algo que les es “muy difícil de aceptar es que no están acostumbrados a rendir cuentas”.

Por lo que hace al PAN, sostienen que hace cuatro décadas sus bases estaban en la inconformidad de la clase media y contaba con la simpatía de una serie de corrientes empresariales que lo alimentaron y lo hicieron llegar a niveles muy altos de triunfo.

“Pero ahora las clases medias no están con el PAN y en los últimos dos años se ha ido diluyendo el apoyo de su base empresarial y ya no cuenta con la simpatía que tenía de ciertos grupos clericales, entonces esa fuerza política va a ser muy difícil que pueda crecer sin esas bases”.

En lo que respecta al Sol Azteca, el futuro no es muy bueno que digamos; “el PRD se desmanteló y en el 2021 será el primero de los tres que va a perder el registro porque no tiene nada”, es una organización, afirmó, que depende solo de subsidio económico que le proporciona tener registro legal, pero ya no tienen bases, ni militantes, ni las simpatías de ningún sector.

En síntesis, sostienen que después de la derrota del 2018, las tres fuerzas que eran las más sólidas y significativas, ahora están en el desamparo.

¿Alguna duda?

