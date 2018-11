A un paso de la legalización del uso de la marihuana     

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia ayer sobre dos demandas de amparo por parte de consumidores de marihuana. Les otorgó la protección de la justicia federal, con la salvedad de que dichos resolutivos fueron el cuarto y el quinto en un solo sentido sobre casos similares, estableciendo lo que en derecho se conoce con el nombre de ‘jurisprudencia’ y por lo tanto ‘fuente’ con validez jurídica para todo el país.

El máximo órgano de administración de justicia en México determinó que es anticonstitucional prohibir el uso recreativo de la marihuana, tomando en cuenta la libertad de un individuo para lograr su desarrollo placentero, advirtiendo que esta garantía tiene sus limitaciones en tratándose del uso de otras sustancias.

Por lo anterior, la Corte ordenó a la Cofepris permitir que los quejosos amparados puedan adquirir y hasta cultivar marihuana con fines recreativos.

Lo anterior provocó de inmediato reacciones entre algunas personalidades. La actual senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, externó su beneplácito ante este resolutivo de la SCJN y reiteró que un propósito del Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre próximo, será la legalización del uso de la marihuana en todo el país, subrayando la palabra ‘regulación’ para quienes la usen con fines recreativos.

El que se haya establecido ‘jurisprudencia’ al resolverse cinco casos ininterrumpidos en un solo sentido –como lo fueron cinco quejosos solicitando amparo para no ser limitados en el uso recreativo de la marihuana–, incluye el rigor de la vigencia de las disposiciones de esa sentencia en todo el país.

Por lo tanto, de esto a la legalización del uso de la marihuana, con sus distintas regulaciones, habrá un solo paso.

Palabras más, palabras menos. Así como el Gobierno permite el consumo del alcohol a pesar de sus consecuencias para quien abuse de él, ahora permitirá el uso de la marihuana, con sus funestas consecuencias para quien abuse de esa droga.

Lo que pondera la Corte, sin duda alguna, es la libertad de las personas a consumir lo que le plazca y produzca placer.

Los riesgos, al final de cuentas, serán de esas personas y sus humanidades.

Como sucede con el alcohol.

No deja uno de reflexionar acerca de estas ‘consultas populares’ que, nos anuncian, habrá que irnos acostumbrando a ellas porque “el pueblo es sabio y no se equivoca”… Sin embargo, en temas tan sensibles como la legalización del uso de la marihuana, el aborto, el matrimonio y adopción por parte de personas del mismo sexo y hasta la eutanasia, no se advierten los deseos de consultar a Juan Pueblo para ver si los quiere dentro de la Ley o no… Bueno… Como son temas dentro de la agenda de Morena, entonces no es necesario acudir por la opinión de ese pueblo sabio, que ‘nunca se equivoca’.

Y todavía hay quien le cree… El próximo presidente de México asegura que “se ha acabado la corrupción en nuestro país”… “Hay una cuarta transformación. Las cosas jamás serán como antes, donde unos cuantos se privilegiaban con contratos de obra pública”… Pues no terminaba de decir esto Andrés Manuel López Obrador, cuando Javier Jiménez Spriu, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, anunciaba que uno de los contratistas que participará en la construcción de las dos pistas para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, correrán a cargo de Sergio Rubén Samaniego, socio de Rioboo, el ingeniero constructor preferido de AMLO y quien le convenció de cancelar el proyecto de construcción de nuevo aeropuerto en Texcoco… Es algo inaudito, absurdo e inédito en nuestro país.

Y todavía, contratistas que desarrollaban la obra en Texcoco, como ICA y Hermes (Quintana y Pérez Jácome) sostuvieron una entrevista ayer con López Obrador de la que ‘salieron muy contentos y dispuestos a apoyar al nuevo presidente de México’… ¿Pues qué les prometería AMLO?... ¿Indemnizarlos?... ¿Darle parte de los contratos de Santa Lucía?... Y todavía hay quien le cree…