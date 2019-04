¿AL DIABLO LAS INSTITUCIONES?

Esta semana, aprovechando vacaciones, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, violó su promesa al tomar protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ahí emanan cuando con un simple “memorándum” mando de facto abrogar la Reforma Educativa, mientras pasa el engorroso proceso de cambios en el Congreso así de sencillo, y de golpe y porrazo, nos hizo recordar su frase ¡Al Diablo con las instituciones!.

Esto de entrada tiene varias vértices, primera, que la CNTE se salió con la suya, vía paralizar varias entidades del país (ojo productores) y las repercusiones que como país tendrá n las futuras generaciones, al echar abajo la Reforma Educativa, si ya de por sí, Esteban Moctezuma, ya dijo que se podía “copiar”, nomas imagínense, ya no habrá evaluación de maestros, harán con las plazas lo que quieran etc… la mediocridad que se viene en su máxima expresión.

Lo único que puedo decir a los Padres de familia, es que hagan esfuerzo de mandar a sus hijos a escuelas de educación privada, porque lo que es la pública, es de incertidumbre, y lo peor, ahí vienen las 100 universidades públicas de AMLO, una estará en, Agua Prieta, que de seguro serán de adoctrinamiento ideológico, de meterles en la cabeza la lucha de ricos vs contra pobres, de la búsqueda de la “sociedad igualitaria” como con, Luis Echeverría ¿Recuerdan ¿Y en que terminó?

Por el lado de las leyes, no soy abogado, pero ya vino una primera reacción de la Barra Mexicana, no se puede violar la ley y pasar sobre poderes y el Estado de Derecho, hay un Congreso, leyes, Amparos, etc… para dirimir controversias, hay una separación de poderes, bueno en lo legislativo no lo tiene AMLO, pero está el Poder Judicial, y a ver la reacción de su Presidente, Arturo Zaldívar.

LO que me preocupa ante lo que viene con AMLO, que viene rápido y sin contrapesos, es que salvo algunas voces como la de, Gustavo de Hoyos, dirigente de COPARMEX, Claudio X González, Denisse Dresser, Manuel Clouthier Carrullo, y algunos políticos de oposición, con autoridad moral, han subido la voz y están anticipando lo que viene; un gobierno autoritario, estoy viendo a una sociedad y dirigentes permisivos.

Yo recuerdo en el sexenio de, López Portillo, cuando ya eran unos excesos las decisiones de este y de su predecesor, Echeverría, se organizaron reuniones llamadas “México en la Libertad” con; Maquío Clouthier, Andrés Marcelo Sada, José María Basagoiti, entre otros, dieron la pelea.

Como no recordar a aquellos “Barbaros del Norte” en donde estaban conocidos cajemenses; Claudio Dabdoub, José Antonio Gándara, Javier Castelo, Adaberto Rosas, Carlos Amaya, entre otros, quienes canalizaron sus esfuerzos después a través del PAN ¿Hoy donde están esos liderazgos nacionales y locales? No los veo.

Señores, este Presidente solo lleva 5 meses, vean las decisiones que está tomando y lo polarizado que trae al país, ahorita es esto del “memorándum” ¿Después que sigue? ¿Agua? ¿Tierra? Les recuerdo 1976, y la agenda que tiene el Senado ya en estos temas, primero harán cambios en la ley y después vendrá el marrazo.

Una cosa si les digo, si para el 2021, en dónde aparecerá en la boleta AMLO con el asunto de la revocación de mandato, si MORENA se lleva las 13 gubernaturas, incluía Sonora y retiene el Congreso federal con mayoría, se vendrán los cambios que les acabo de comentar, que se consolidarán rumbo al 2024.

Así que si no quieren, por lo menos, aquí en Sonora, que pase esto o alguien que dé la cara, rumbo al 2021 vayan agarrándole cariño y siguiendo las futuras propuestas de; Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán, y dar también con su voto un contrapeso en el Congreso local y federal, de lo contrario, lo que se viene es el totalitarismo de un régimen, la restricción de libertades, incluida la propiedad privada y estará trazada la ruta a la rectoría del Estado, el socialismo…al tiempo

Guerreras…que pena

Como ya es de todos conocido, un grupo de mujeres de , Sinaloa, denominadas “Guerreras” se han dado la tarea en su entidad y otras, en apoyar a familiares de desaparecidos, la mayoría en elación al crimen organizado y ante solicitud vinieron a , Sonora.

Se dieron una vuelta por, Guaymas, encontraron algunos, pero la sorpresa mayúscula se dio en, Cajeme, en el Yaqui, cuando en una comunidad, en un campo, encontraron mas de ¡30! restos humanos y yo me pregunto ¿Cuantos mas habrá en el Valle? ¿Cientos? ¿Miles?

Estamos hablando de que esto es como resultado de una lucha encarnizada del crimen organizado por la plaza ¿Cuántos les gusta para los últimos 7 años? mejor ni imaginar.

Estas señoras no piden justicia, sino la posibilidad que se entreguen a sus familiares, después de las pruebas forenses, obvio para quienes se acerquen y reclamen.

Reconozco el que la Fiscal, Claudia Indira Contreras, se haya acercado a ellas, sostuvo reunión, y ofreció el apoyo técnico, forense, pero también pone de relieve que este es un trabajo que debe haber realizado el MP, la AMIC, no gente de la sociedad civil.

Y a propósito de este tema, mal se vio el Alcalde, Sergio pablo Mariscal, de no atender a un llamado legal que le hizo el Cabildo, con mayoría de votos, para ver este tema, y mejor prefirió, aprovechando que ya era Semana Santa, ir a una fiesta en conocida “Palapa” ya es de todos conocido su afición a “Baco”, y ojo Alcalde con esto, es funcionario público, las redes sociales son implacables, algún día lo van agarrar fuera de base.

Y debe entender que el problema no es; Rosendo Arrayales, Rodrigo Bours, Rebeca Godoy, o algún otros Regidor de oposición, quienes marcan la agenda de sesiones de Cabildo, que si no, que aburridas fueran, es usted y su falta de voluntad política para encabezar una “4T” que todavía no se ve en Cajeme.

Bacum

Y hablando de fosas y muertos ¿Cuántos habrá en Bacum? Pero ahorita el tema al que le debe entrar ya el Congreso, y debe ya estar en la agenda del diputado, Jesús Montes Piña y la Coordinadora de MORENA, Ernestina Castro, es lo de la Alcaldía, al ratificarse la sentencia a, Rogelio Aboytes, de 15 meses de prisión en EUA, por violar procedimientos migratorios al tener antecedentes penales allá.

Al Secretario del Ayuntamiento, Víctor Armenta, intentaron asesinarlo, a dos Regidores que manifestaron su interés en ser Alcaldes interinos, fueron ya amenazados, de hecho a uno lo iban a ejecutar al sicario se encasquillo el revólver y huyó.

¿Quién le va entrar? Es obvio que quien está al frente hoy le marcan la pauta y nada de “muertito” y la policía local esta mas que vulnerada por el crimen organizado, así que , Bacum, ahorita es tierra de nadie, mas bien, del crimen.

Urge que el titular de Seguridad nacional, Alfonso Durazo, la AMIC de Claudia Indira Contreras y SSP de, David Anaya, tomen el control del municipio, en seguridad, la policía local está vulnerada, mientras el Congreso resuelve de ya este problema

Oomapasc…va el tercero

¿Qué pasa en Oomapasc? Parece que en los hechos se están dando la razón a las denuncias que interpuso el Regidor, Rodrigo Bours, y no hayan como tapar el mugrero o de plano con seguir haciendo negocio por ahí.

Acaban de nombrar a otro Director, el tercero, Roberto Gamboa García, el que acaba de salir dizque se fue por motivos de “salud” (la clásica) salió inepto o no se quiso prestar a machicuepas, vayan a ustedes a saber.

El caso es que se fue, llega otro, este también catedrático del ITSON, igual que el primero, Rodrigo González, de quien mejor ni hablar, y a ver si el señor, Gamboa, pone en alto el nombre de esta prestigiada institución educativa.

Hay mucha opacidad, falta de transparencia en Oomspasc, la “caja chica” de pasadas administraciones para cuestiones políticas, y todo parece indicar que la “mano que mece la cuna” es el titular de Obras, Galindo, ya veremos.

Lo que sí es un hecho es que los Regidores deberán seguir con lupa a esta dependencia, y deberán estar solicitando informes mensuales, mientras pues a esperar que el señor, Gamboa, se empape de los problemas que hay, sobre todo de “aguas negras” en varias colonias, y de otras cosas, que no salga cara la curva de aprendizaje, ciudadanos exigen soluciones, es por salud pública.

¿Y las 40 unidades?

En una reunión que sostuvimos con el Director del Transporte, Carlos Morales, en febrero, en una mesa de columnistas, le pregunté sobre la situación del Transporte Urbano en, Ciudad Obregón, la cual veía mal, lo había checado y es cuestión de ver las unidades.

Me respondió que en 30 días, o sea a finales de marzo, entrarían en servicio 40 unidades nuevas, lo cual pregunte a conocedores del tema, aunado a que me di una vuelta por algunas rutas y vi que las cosas siguen igual.

En, Hermosillo, la señora Gobernadora, Claudia Pavlovich, dijo ya basta, dio el manotazo, y se acabaron las concesiones y el pésimo servicio que daba SICTUHSA, se acabó, se vino una licitación, ya hay ganador, un nuevo concesionario y al parecer se vienen mejores tiempos para los miles de usuarios de la capital, habrá una fuerte inversión y unidades como se requiere un servicio eficiente y de calidad.

Fuentes consultadas me informan que la Gobernadora, no andará con miramientos, y toda vez que arranque, Hermosillo, que estén cubiertas todas las formalidades, seguirá…Cajeme y Navojoa, así que señores concesionarios, pongan sus barbitas a remojar, quizás les queden pocos meses de estar abusando del usuario…y del subsidio

Casetas

En viaje de Hermosillo-Obregón, pues me tope con que la caseta de, Guaymas, libre el paso, los policías y guardias nomas mirando y el “pueblo bueno” boteando, agusto, y no es para menos, es Semana santa, hay mucha circulación de automóviles y camiones.

Mi sorpresa vino kilómetros antes de, Vicam, cuando vi una pickup con torreta, que no era de policías, era de miembros de la Tribu Yaqui, eran varios, con el cono naranja amenazante con ponerlo en medio y no dejar pasar, pero lo delicado es que vi a dos tipos con “machetes” en forma de mas intimidatoria.

Algunos automovilistas dan, otros no, los que no se salvan los camiones, y nada de que monedas, billete de por medio, o no pasan, yo me fui de paso, nunca les doy.

Le informe de esta situación que vi al Secretario de Gobierno, Miguel Pompa, y me informo que por mas gestiones que han hecho no han podido, esta consciente que está mal, pero es un asunto de la federación, de la SCT, de la policía federal, y pues lo entiendo, el Presidente AMLO no quiere hacer cumplir la ley y pues que los “pobres” sigan boteando en casetas.

Y lurgfo esta la caseta de VUcam y luego la de ESoeranza, hace rato esta libre, increíble e inadmisible, peo aghñi esta y que siga la ilegalidad

Percepción

Vi una nota en la semana que según datos oficiales la percepción de inseguridad ha bajado en Sonora, no quiero juzgar si es cierto o no los números, me interesa la percepción ciudadana y lo que sucede en la semana.

Guaymas, con varios crímenes en la semana, con una Alcaldesa, Sara Valle, aceptando que esta rebasada que no puede y que necesita apoyo de, Alfonso Durazo.

Aquí en, Cajeme, varios ataques, al parecer heridos, intentos de privación de la libertad, está latente el problema, pero no con la intensidad de antes, hay que reconocerlo, hay una tendencia a la baja, de recurrencia, quizás tenga que ver la operación “Tetabiate” de la SSP y AMIC, que encabezan, David Anaya y Claudia Indira Contreras…a los locales, salvo excepciones, la mayoría coludidos, ni los menciono.

Y pues brinco el asunto de las fosas clandestinas, así que cada quien haga su percepción, en lo personal espero que la autoridad estatal siga haciendo su esfuerzo y qué bueno que una de las bases de la Guardia Nacional estará aquí en, Ciudad Obregón, ya lo confirmó, Alfonso Durazo, en su reciente visita.

Por cierto, Durazo, se reunió con Alcaldes emanados de MORENA, no estuvo invitada la de, Navojoa, Rosario Quintero, vaya señal, espero que los Alcaldes le hayan dicho que no tienen dinero para obras, todo se lo llevó el Tren Maya y programas clientelares de AMLO, y esto va a pegar en el 2021.

Pleito

Hay un pelito familiar en, Hermosillo, que nos hizo recordar el mismo problema que motivo la quiebra de la cadena comercial VH ¿Recuerdan? miles se quedaron sin trabajo y el prestigio de una familia, por pleitos entre ellos y el eje de todo este tipo de problemas…dinero

Hoy en ojo del huracán otra empresa, envuelta en problema judicial, Frigorífica Contreras, una de las más importantes productoras de carne del noroeste, con más de 2 mil empleos directos indirectos.

Pleitos y división entre familiares directos que ponen en riesgo la empresa, al parecer hay contubernio e intereses judiciales de por medio, no se acatan mandatos, lo que sea, el hecho es que hay un grave problema, que urge mediación y se arregle, por el bien de todos.

Estos son los riesgos de las “Empresas familiares” cuando se manejan así y no dan paso a un manejo más profesional, corporativo, y menos familiares dentro de la operación.

Muchas empresas han cerrado por esto, ahí está el ejemplo de; VH, MEZORO, entre otras y por otro lado el vivo ejemplo y visión de fundadores de una empresa que hoy es orgullo sonorense y nacional…BACHOCO.